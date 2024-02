Silent Eight anuncia la ampliación de su asociación con HSBC para soluciones de detección de transacciones

(Información remitida por la empresa firmante)

-Silent Eight anuncia la ampliación de su asociación con HSBC para proporcionar soluciones de detección de transacciones

LONDRES, 22 de febrero de 2024 /PRNewswire/ -- El 22 de febrero de 2024, Silent Eight, una firma líder de Regtech que se especializa en asociarse con las principales instituciones financieras para impulsar la eficiencia, mayor precisión y adaptabilidad dentro de sus programas contra delitos financieros, anunció hoy la expansión de su relación con HSBC para implementar el Cierre Automatizado de Alertas para Transacciones que automatiza la investigación y resolución de alertas en tiempo real.

Hasta la fecha, Silent Eight proporcionó a HSBC soluciones de detección de nombres y automatización de medios adversos que ayudaron al banco a detectar más delitos financieros, con menos fricciones.

Esta expansión mejorará aún más las operaciones de cumplimiento del banco. Las soluciones de Silent Eight respaldan la dedicación de HSBC para avanzar en la automatización y la habilitación digital.

Ben Rayner, director regional para UKI y EMEA de Silent Eight, afirmó: "HSBC ha demostrado su compromiso continuo con la excelencia operativa y la innovación en materia de delitos financieros. Estamos excepcionalmente orgullosos de nuestra duradera relación con la empresa y de su deseo de adoptar tecnologías de vanguardia para alcanzar sus objetivos".

Chris Pratt, director del grupo de detección de transacciones de HSBC, dijo: "En el ámbito de las transacciones financieras, la precisión es primordial. Trabajar con Silent Eight no se trata solo de impulsar la eficiencia en la detección, sino también de garantizar la precisión. Nuestra mayor inversión en la tecnología Silent Eight subraya nuestra estrategia para ofrecer una automatización segura y mejores resultados para nuestros clientes".

Aquellos que deseen obtener más información sobre cómo Silent Eight puede respaldar sus programas contra delitos financieros y permitir la eficiencia a través de la automatización pueden visitar https://silenteight.com/ o contactar en sales@silenteight.com.

HSBC Holdings plc HSBC Holdings plc, la empresa matriz de HBCE, tiene su sede en Londres. HSBC presta servicios a clientes de todo el mundo desde oficinas en 62 países y territorios. Con activos por valor de 3.021 millones de dólares a 30 de septiembre de 2023, HSBC es una de las organizaciones de servicios bancarios y financieros más grandes del mundo.

Acerca de Silent Eight Silent Eight es una empresa de tecnología que se asocia con instituciones financieras para crear soluciones que combinan lo mejor de los humanos y lo mejor de la tecnología, aprovechando la inteligencia artificial. La solución de Silent Eight automatiza la investigación de detección de alertas y el proceso de cierre replicando el razonamiento humano y la toma de decisiones basada en datos históricos de casos y aprendizaje continuo. Silent Eight permite a las instituciones financieras reducir los falsos positivos, aumentar la precisión y mejorar la auditabilidad de sus operaciones de cumplimiento.

Silent Eight trabaja con algunos de los bancos y compañías de seguros más grandes del mundo, incluidos Standard Chartered, HSBC y First Abu Dhabi Bank. Silent Eight tiene su sede en Singapur y cuenta con oficinas en Nueva York, Londres, Varsovia y Bangalore.

