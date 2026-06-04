Simpleview evoluciona a Granicus Destinations, ampliando su plataforma para impulsar el crecimiento turístico y la gesti

(Información remitida por la empresa firmante)

Nuevas capacidades ayudan a los destinos a optimizar la gestión de visitantes y abordar retos como el impacto de la vivienda turística

MÁLAGA, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La compañía tecnológica Simpleview, referente internacional en soluciones digitales para destinos turísticos, inicia una nueva etapa en España bajo la marca Granicus Destinations, consolidando su integración en el grupo Granicus, que presta servicio a más de 7.000 organizaciones del sector público en todo el mundo y gestiona más de 30.000 millones de interacciones digitales al año, conectando con más de 400 millones de visitantes.

Con más de 1.000 destinos clientes a nivel global, incluyendo 11 ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA, la compañía da un paso adelante para ampliar su capacidad tecnológica a través de su plataforma Destination Experience Cloud (DXC), diseñada para ayudar a los destinos a atraer, gestionar y comprender mejor la experiencia del visitante.

Este cambio supone una evolución natural: mantener la especialización en turismo que ha caracterizado a Simpleview durante más de 25 años, incorporando nuevas capacidades en gestión de datos, automatización y analítica avanzada. En un momento en el que los destinos deben no solo atraer visitantes, sino gestionarlos de forma eficiente y sostenible, la integración dentro del ecosistema tecnológico de Granicus permite ofrecer una visión más completa y conectada.

"España es uno de los mercados turísticos más dinámicos a nivel global y enfrenta el reto de equilibrar crecimiento y sostenibilidad", señala Adam Boscoe, General Manager de Granicus Destinations. "A través de nuestra plataforma DXC, ayudamos a los destinos españoles a gestionar mejor los flujos de visitantes, optimizar sus recursos y ofrecer valor tanto a residentes como a visitantes".

En España, la compañía cuenta con una presencia consolidada, trabajando con destinos como Andalucía, Ibiza, Benalmádena, Fuengirola, Melilla, Madrid o Valencia, entre otros, en proyectos vinculados al desarrollo de portales turísticos, sistemas de gestión de destino y herramientas de comunicación digital.

Esta nueva etapa refuerza especialmente su trabajo con organismos de promoción turística y convention bureaus, donde la tecnología juega un papel clave para profesionalizar la captación de eventos, mejorar la gestión comercial y optimizar los recursos disponibles.

"El mercado está evolucionando hacia modelos donde la eficiencia y la gestión del dato son fundamentales", explica Manuel Lara, responsable de Granicus Destinations para España y Portugal. "Muchos destinos cuentan con equipos reducidos y necesitan herramientas que les permitan automatizar procesos, centralizar la información y tomar decisiones con mayor rapidez. Ahí es donde realmente aportamos valor".

Además, la compañía está impulsando nuevas soluciones orientadas a mejorar la gestión global del destino, facilitando una visión más completa del impacto turístico y ayudando a responder a retos cada vez más relevantes como la presión sobre el territorio, la gestión de flujos y la evolución de la vivienda turística.

Este enfoque conecta con un cambio en el comportamiento del viajero, cada vez más digital, exigente y orientado a experiencias personalizadas, lo que obliga a los destinos a adaptar su forma de comunicarse y gestionar su oferta.

La nueva marca, Granicus Destinations, refuerza también la apuesta de la compañía por el crecimiento en el sur de Europa, con especial atención a España y Portugal, mercados estratégicos en los que continuará desarrollando proyectos de digitalización y gestión avanzada del turismo.

Sobre Granicus Destinations

Granicus Destinations es la unidad de negocio especializada en marketing de destinos dentro de Granicus, que da servicio a más de 1.000 organizaciones de promoción turística (DMOs) a nivel global. Basada en la trayectoria de Simpleview, plataforma líder del sector durante más de 25 años, Granicus Destinations ofrece tecnología, datos y servicios que ayudan a los destinos a generar demanda, captar eventos, implicar a sus comunidades y demostrar su impacto económico.

Para más información: granicus.com/destinations

Sobre Granicus

Granicus es el líder global en tecnologías y servicios de experiencia ciudadana para el sector público, apoyando a más de 7.000 organizaciones en todo el mundo. A través de sus plataformas Government Experience Cloud (GXC) y Destination Experience Cloud (DXC), Granicus ayuda a las organizaciones a ofrecer servicios digitales accesibles, confiables e impactantes.

Con soluciones impulsadas por inteligencia artificial como Government Experience Agent (GXA) y Government Experience Insights (GXI), Granicus apoya a las organizaciones públicas en la aplicación responsable de la IA para mejorar la relación con ciudadanos, empresas y visitantes.

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