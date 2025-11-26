Singapur, número 1 en la competición mundial por el talento

(Información remitida por la empresa firmante)

FONTAINEBLEAU, Francia y SINGAPUR y SAN FRANCISCO, 26 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Singapur ha superado a Suiza y se sitúa en lo más alto del último Índice Global de Competitividad del Talento (GTCI), gracias a su capacidad para cultivar una fuerza laboral adaptable, digitalmente competente y preparada para la innovación en la era de la inteligencia artificial (IA).

Este año, por primera vez, la ciudad-estado encabeza la clasificación anual, lanzada por INSEAD en 2013 como referente para las políticas sobre mercados laborales, organización del trabajo y flujos de talento.

Las economías europeas de altos ingresos siguen ocupando la mayoría de los diez primeros puestos en esta edición, pero el informe GTCI de este año también destaca por el descenso de varias economías importantes, como Estados Unidos, que cayó del tercer al noveno lugar.

Con el lema 'Resiliencia en la era de la disrupción', el GTCI de este año —el undécimo desde 2013— analiza cómo las naciones y las economías están construyendo sistemas de talento capaces de superar las disrupciones. La clasificación de 135 economías se basa en 77 indicadores, que incluyen habilidades blandas y concentración de talento en IA, en seis dimensiones: Capacitación, Atracción, Desarrollo, Retención, Habilidades Vocacionales y Técnicas, y Habilidades Adaptativas Generalistas.

"La verdadera resiliencia del talento consiste en convertir la adversidad en un catalizador para la innovación, la adaptabilidad y un propósito renovado" dijo Felipe Monteiro, director académico de GTCI y profesor afiliado sénior de Estrategia en INSEAD.

"La resiliencia implica aprender a seguir adelante, no solo a recuperarse de los inevitables golpes y crisis".

Lily Fang, decana de Investigación e Innovación de INSEAD, afirmó: "El informe de este año debe considerarse mucho más que una simple competencia entre naciones. Ofrece a los líderes valiosas reflexiones sobre cómo integrar tecnologías poderosas, como la IA, en la gran búsqueda del progreso humano".

La clasificación de este año también marca el inicio de una nueva colaboración entre INSEAD y el Instituto Portulans, una organización de investigación sin ánimo de lucro con sede en Washington D.C.

"Esta colaboración aporta una mayor profundidad técnica y da una claridad renovada al GTCI en un momento en que el rápido cambio tecnológico, la incertidumbre geopolítica y las profundas transiciones sociales hacen que los indicadores confiables de talento sean más esenciales que nunca." dijo Rafael Escalona Reynoso, director gneral y CEO del Instituto PortulansI.

Fortalezas de Singapur

Singapur destaca en la última clasificación por la constante evolución de su sistema educativo y su enfoque vanguardista para el desarrollo de una fuerza laboral adaptable e innovadora, según el informe GTCI.

La ciudad-estado se posicionó en primer lugar en Habilidades Adaptativas Generalistas, gracias a una fuerza laboral dotada de las habilidades interpersonales, la alfabetización digital y el pensamiento innovador que exige el panorama actual, en constante evolución. La capacidad de Singapur para retener talento también ascendió siete puestos, hasta el 31º lugar.

"Las economías que cultivan fuerzas laborales adaptables, multifuncionales y con conocimientos de IA tienden a estar mejor posicionadas para convertir la disrupción en oportunidad y mantener la competitividad a largo plazo", afirmó Paul Evans, profesor emérito de Comportamiento Organizacional en INSEAD y coeditor del informe.

"Los resultados de este año subrayan que la competitividad del talento no depende únicamente del nivel de ingresos, sino también de la orientación estratégica de las políticas, la calidad institucional y la movilización eficaz de los recursos de capital humano".

GTCI 2025: Los 20 mejores países

Hacer más con menos

Uno de los mensajes clave de GTCI 2025, auditado por el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, es que la capacidad de traducir las inversiones en resultados significativos marcará la diferencia entre las economías en la carrera por el talento.

Israel, junto con Singapur y Corea del Sur, destacó por su capacidad para obtener mejores resultados en materia de talento con menos recursos. Esto también se observó en algunos países de ingresos medios-bajos como Tayikistán, Kenia, Uzbekistán, Sri Lanka, Myanmar, Pakistán y Bangladesh. Incluso países de bajos ingresos, como Ruanda, demostraron contar con bases sólidas para el desarrollo del talento.

Evans señaló: "Las economías que alinean los sistemas de educación, trabajo e innovación con el desarrollo adaptativo del talento pueden alcanzar un alto rendimiento incluso con niveles de ingresos modestos".

Por regiones

A nivel regional, hubo pocas sorpresas. Europa sigue dominando la clasificación, ocupando 18 de los 25 primeros puestos, incluyendo economías importantes como Alemania (17º), Francia (19º) y el Reino Unido (12º). En Asia y Oceanía, Australia (10º) y Nueva Zelanda (18º) superaron a Singapur en retención de talento, pero quedaron rezagadas en habilidades generales de adaptación. El descenso de China del puesto 40º al 53º reflejó un clima empresarial y un mercado laboral menos favorables, si bien el informe reconoce que la insuficiencia de datos también pudo haber influido.

La capacidad de Norteamérica para cultivar y desplegar talento calificado en todos los sectores se refleja en la sólida posición de Estados Unidos (9º) y Canadá (14º), a pesar del peor rendimiento de Estados Unidos en comparación con 2023.

En África del Norte y Asia Occidental, Israel (23º) lideró la región, mientras que los Emiratos Árabes Unidos (25º) encabezaron la región en atracción de talento y desarrollo de habilidades, aunque se quedaron atrás en habilidades de alto nivel.

Chile (39º) lideró la región de América Latina y el Caribe, seguido de Uruguay (42º) y Costa Rica (44º). Sin embargo, ni Brasil ni México, las dos economías más grandes de la región, lograron figurar entre los 50 primeros.

De cara al futuro, Escalona Reynoso señaló: "Lo que más importa hoy en día son las capacidades de adaptación: la habilidad para colaborar, pensar de forma interdisciplinaria, innovar bajo presión y desenvolverse en entornos tecnológicos dinámicos.

Estas son las competencias que definen cada vez más la competitividad de un país, y el GTCI refleja esta realidad con mayor claridad que nunca".

