Singcore presenta S1 Pro, sistema de karaoke con IA que se lanzará en Kickstarter en octubre de 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

-Singcore presenta S1 Pro: un sistema de karaoke con IA todo en uno que se lanzará en Kickstarter en octubre de 2026

RANCHO CUCAMONGA, California, 2 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- Singcore, una marca de entretenimiento de canto con IA, ha dado a conocer el próximo lanzamiento de su sistema de karaoke con IA todo en uno, Singcore S1 Pro, en Kickstarter en octubre de 2026.

Más allá del karaoke tradicional de "elige y canta", el Singcore S1 Pro combina un potente hardware con un software inteligente, integrando a la perfección el canto, la grabación, la creación y el intercambio en una experiencia de entretenimiento completa.

Características principales:Sistema de karaoke con IA todo en uno: Sistema Android, micrófonos inalámbricos, iluminación dinámica, potentes altavoces y batería integrada: todo en uno. Sin configuraciones complicadas.

Acceso a Google Play: Acceda a aplicaciones compatibles de karaoke, música y entretenimiento directamente desde Google Play.

Sistema Android de alto rendimiento: Cuenta con 4 GB de RAM y una NPU integrada con hasta 6 TOPS de potencia de procesamiento de IA para un rendimiento fluido y receptivo, con 64 GB de almacenamiento en el S1 y 128 GB en el S1 Pro.

Eliminación de voces: Reduce las voces originales procedentes de las fuentes de música compatibles para convertir más de tus canciones favoritas en pistas listas para karaoke.

Creación de canciones y vídeos con IA: Convierte ideas en canciones originales y transforma actuaciones en vídeos musicales creativos con herramientas de creación de IA integradas.

Arquitectura acústica de tres vías: Tweeters dedicados, altavoces de rango completo y un woofer proporcionan agudos suaves, voces claras y graves profundos.

Micrófonos inalámbricos duales de 5,8 GHz: La transmisión estable con una latencia inferior a 15 ms mantiene las voces claras y sincronizadas.

Cámara HD integrada: Captura actuaciones directamente en el dispositivo, con una cámara de 8 MP en el S1 Pro y una cámara de 5 MP en el S1.

Controles de sonido profesionales para karaoke: Ajusta con precisión la reverberación, el eco, los efectos vocales, el ecualizador y mucho más con el fin de personalizar cada interpretación.

Celdas de batería de primera calidad: Disfrute de hasta 10 horas de duración de la batería, gracias a sus celdas de primera calidad diseñadas para una mayor seguridad, menor generación de calor y con hasta 3 veces la vida útil de las baterías convencionales.

Lanzamiento en Kickstarter: 27 de octubre de 2026Singcore S1 Series se lanzará en Kickstarter en octubre de 2026, estando disponible en dos modelos:-Singcore S1 Pro — Cámara de 8 MP y 128 GB de almacenamiento-Singcore S1 — Cámara de 5 MP y 64 GB de almacenamiento

Para recompensar a los primeros patrocinadores, Singcore ofrece una reserva anticipada exclusiva a un precio de solo 9,90 dólares. Además, los primeros patrocinadores recibirán un descuento adicional de 100 dólares, que se aplicará al precio de la campaña de Kickstarter.

Reserva aquí:https://singcore.ai/pages/singcore-s1-series-crowdfunding/?ref=prnewswire

Acerca de Singcore

Nacida de la pasión de Ultimea por el entretenimiento doméstico innovador, Singcore es una marca de entretenimiento musical que está basada en la innovación de la IA. Ha redefinido la forma en que las personas cantan, crean y se conectan al combinar funciones de canto inteligentes, creatividad de IA y audio inmersivo para crear experiencias musicales más significativas.

Página web: https://www.singcore.ai