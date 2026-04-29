El sistema PCS de SINEXCEL de 1725 kW alimenta un proyecto de almacenamiento C&I

(Información remitida por la empresa firmante)

El sistema PCS de SINEXCEL de 1725 kW alimenta un proyecto de almacenamiento comercial e industrial con una implementación de 107,12 MW/428,48 MWh

GUANGYUAN, China, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- SINEXCEL(300693.SZ) ha completado la conexión a la red de un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de 107,12 MW/428,48 MWh en Guangyuan, provincia de Sichuan, lo que lo convierte en un proyecto emblemático de BESS para el sector comercial e industrial en China. Desarrollado para el productor de aluminio Zhongfu Industrial, el sistema está diseñado para reducir significativamente los costes de electricidad mediante la reducción de picos de demanda, gracias al almacenamiento de energía a escala industrial en el sector del aluminio electrolítico.

Superar los retos energéticos industriales

La fundición de aluminio primario es un proceso que consume mucha energía, entre 13 y 15 MWh por tonelada producida, y la electricidad representa hasta el 40 % de los costes totales. Además, los cortes repentinos de suministro eléctrico pueden provocar pérdidas catastróficas de varios millones de yuanes debido a la congelación del electrolito, lo que exige un sistema de control de potencia (PCS) excepcionalmente fiable.

Este BESS aborda estos retos de frente. Al almacenar electricidad de bajo coste durante las horas de menor demanda y descargarla durante los periodos de tarifa máxima, el sistema ahorra a Zhongfu Industrial unos 140 yuanes por tonelada de aluminio. Esto se traduce en un ahorro anual superior a los 60 millones de yuanes, al tiempo que se reducen las emisiones de CO₂ en aproximadamente 52.000 toneladas al año.

Tecnología PCS probada para entornos extremos

El núcleo del proyecto lo constituyen 104 unidades PCS SINEXCEL de 1725 kW, combinadas con contenedores de baterías de 5 MWh en una eficiente arquitectura de acoplamiento de CC. Diseñadas para operar con potencia reducida y maximizar su vida útil, las unidades PCS están diseñadas para condiciones industriales exigentes:

Respuesta rápida: Las reacciones en milisegundos garantizan un suministro de energía de respaldo ininterrumpido durante anomalías en la red eléctrica, evitando costosas paradas de producción.

Alta eficiencia: Con una eficiencia máxima del 98,5 %, el sistema ofrece un ahorro energético sustancial a largo plazo.

Estabilidad robusta: Su clasificación de protección IP54 protege el equipo de entornos de fundición con alto contenido de polvo, evitando el envejecimiento acelerado típico de los sistemas convencionales.

El PCS de 1725 kW cuenta con las certificaciones CE, VDE 4110/4120 y EN 50549 para los mercados europeos, además de certificaciones de conformidad con la red eléctrica en Estados Unidos, Australia, Japón y Tailandia. Sus envíos acumulados superan 1 GW a nivel mundial.

Un referente para la transformación industrial sostenible

Desde alimentar la mayor integración eólica-almacenada de Letonia hasta habilitar esta instalación comercial e industrial, el PCS de 1725 kW ha demostrado su adaptabilidad. Con presencia en más de 60 países y una capacidad instalada acumulada superior a 17 GW/50 GWh, SINEXCEL continúa ofreciendo hardware de alto rendimiento y con gran potencial de financiación para proyectos industriales y de servicios públicos en todo el mundo.

Acerca de SINEXCEL

Fundada en 2007, SINEXCEL es pionera en soluciones de almacenamiento de energía, carga de vehículos eléctricos y calidad de energía. Con 17 GW de almacenamiento instalado, 200.000 cargadores de CC para vehículos eléctricos y casi 20 millones de amperios de filtros armónicos activos desplegados, SINEXCEL se asocia con líderes de la industria para impulsar la libertad energética.

Contacto: melody_yu@sinexcel.com

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