(Información remitida por la empresa firmante)

- El sistema de seguridad Veeva Falcon funciona con todos los sistemas de seguridad compatibles con E2B en cualquier canal de admisión

PLEASANTON, California, 1 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) anunció hoy Veeva Falcon Safety, un producto de operaciones de seguridad de agentes para optimizar la recepción de eventos adversos, el procesamiento de casos y el seguimiento, con el fin de reducir costes, aumentar la velocidad y mantener el cumplimiento normativo para empresas biofarmacéuticas de todos los tamaños.

Además de integrarse a la perfección con Veeva Safety, Falcon Safety se encargará de la gestión inicial y el seguimiento de cualquier sistema de seguridad compatible con E2B, incluidos Oracle Argus y ArisGlobal LifeSphere MultiVigilance.

"Hemos tenido el privilegio de colaborar estrechamente con gestores de casos, expertos en farmacovigilancia y especialistas en seguridad de todo el mundo para desarrollar Veeva Safety", declaró Marius Mortensen, vicepresidente de producto de Falcon en Veeva. "Con Falcon Safety, nos entusiasma consolidar esa colaboración para ayudar al sector a reinventar sus operaciones de seguridad".

Falcon Safety, cuya disponibilidad para los primeros usuarios está prevista para noviembre de 2026, forma parte de Veeva AI, la línea de soluciones de inteligencia artificial de Veeva específicas para el sector de las ciencias de la vida.

Acerca de Veeva Systems

Veeva ofrece la plataforma en la nube líder del sector para las ciencias de la vida, con aplicaciones, agentes, datos y consultoría. Comprometida con la innovación, la excelencia de sus productos y el éxito de sus clientes, Veeva presta servicios a más de 1.500 clientes, desde las mayores farmacéuticas del mundo hasta empresas biotecnológicas emergentes. Como corporación de beneficio público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluyendo clientes, empleados, accionistas y los sectores a los que sirve. Para más información, visite veeva.com.

Declaraciones prospectivas de Veeva

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los productos y servicios de Veeva y los resultados o beneficios esperados derivados de su uso. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los aquí expuestos y no tenemos obligación de actualizar dichas declaraciones. Existen numerosos riesgos que podrían afectar negativamente a nuestros resultados, incluidos los riesgos e incertidumbres descritos en nuestro informe 10-Q correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 31 de julio de 2026, que puede consultar aquí (en las páginas 33 y 34 encontrará un resumen de los riesgos que podrían afectar a nuestro negocio), y en nuestros informes posteriores presentados ante la SEC, a los que puede acceder en sec.gov.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/el-sistema-de-seguridad-veeva-falcon-funciona-con-todos-los-sistemas-de-seguridad-compatibles-con-e2b-302866852.html