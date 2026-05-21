Siteimprove anuncia los ganadores del Premio Global de Accesibilidad para Clientes 2026 (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Siteimprove anuncia los ganadores del Premio Global de Accesibilidad para Clientes 2026, reconocidos por su labor en la promoción de la accesibilidad, sus innovaciones en IA y su impacto tangible

Entre los líderes en accesibilidad premiados se encuentran Barclays, Shell, la Universidad de Harvard, Bang & Olufsen, BlackRock, AdventHealth, GSK, CQUniversity Australia, Posten Bring A/S y la Universidad de Ottawa.

COPENHAGUE, Dinamarca, 21 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- En el Día Mundial de la Concienciación sobre la Accesibilidad, Siteimprove, líder en inteligencia de contenido basada en agentes, anunció hoy a los diez ganadores de los Premios Globales de Accesibilidad Digital de Siteimprove.ai, que reconocen a las organizaciones y equipos que lideran la creación de experiencias digitales más accesibles e inclusivas. Los ganadores se anuncian en el 15º Día Mundial de la Concienciación sobre la Accesibilidad (GAAD), una iniciativa dedicada a sensibilizar sobre el acceso y la inclusión digital.

Los Premios Globales de Accesibilidad Digital celebran a los clientes de Siteimprove.ai que defienden la accesibilidad como parte fundamental de su estrategia digital. Estas organizaciones han demostrado un impacto cuantificable, innovaciones en IA y un compromiso con la mejora de las experiencias digitales inclusivas para todos. Los ganadores de este año son:

Mejor en salud: AdventHealth

Mejor en fabricación: Bang & Olufsen

Mejor en banca: Barclays

Mejor en mercados de capital: BlackRock

Mejor en APJ: CQUniversity Australia

Mejor en productos farmacéuticos: GSK Canada

Mejor en educación superior: Harvard University

Mejor en petróleo y gas: Shell

Mejor en el sector público: Posten Bring A/S

Mejor en educación superior (CAN): University of Ottawa

"Los ganadores de hoy son defensores de la accesibilidad, innovadores en IA y la prueba viviente de que la accesibilidad transforma la vida de las personas. Creemos que cada uno de los líderes en accesibilidad representados aquí en Siteimprove.ai está marcando la pauta en la era de la IA. Felicitaciones a los ganadores de este año; su compromiso con la transformación del acceso al mundo digital nos inspira a todos". — Nayaki Nayyar, consejero delegado de Siteimprove

En palabras de los ganadores del Premio Global de Accesibilidad 2026:

"La accesibilidad digital es fundamental para el futuro de la educación, y la tecnología inclusiva es esencial para el aprendizaje. En Harvard, nuestro objetivo es garantizar que la misión de enseñanza e investigación de la universidad esté disponible para todos. Este trabajo solo es posible gracias a nuestro talentoso equipo de Servicios de Accesibilidad Digital, a nuestros numerosos colegas en todas las facultades de la universidad y al sólido apoyo de la dirección universitaria. Al integrar la accesibilidad en nuestros entornos digitales, construimos una cultura donde todos pueden participar plenamente. Gracias a Siteimprove por este valioso reconocimiento." — Kyle Shachmut, director sénior de Servicios de Accesibilidad Digital, Universidad de Harvard

"En Barclays, la accesibilidad digital se centra en cómo garantizamos que nuestros servicios y contenidos digitales sean fáciles de ver, oír, comprender y usar para todos los clientes, usuarios y compañeros. Establecemos estándares claros alineados con WCAG 2.2 AA, con una clara rendición de cuentas y evidencia para que los equipos puedan prevenir barreras a gran escala. Complementamos esto con formación basada en roles y experiencia centralizada con responsabilidad local, lo que ayuda a que más clientes y compañeros utilicen nuestros servicios con confianza". — Paul Smyth, director de Accesibilidad Digital, Barclays

"La accesibilidad es esencial para crear experiencias digitales significativas. Con Siteimprove.ai, hemos podido integrarla en nuestros flujos de trabajo diarios y mejorar continuamente la forma en que los usuarios interactúan con nuestro contenido. Con la plataforma de inteligencia de contenido de Siteimprove, lo que antes requería horas de análisis manual ahora se traduce en acciones claras y priorizadas en minutos, lo que garantiza que nuestra presencia digital siga siendo inclusiva y tenga un buen rendimiento en el panorama actual de búsqueda impulsado por la IA. Este reconocimiento refleja un compromiso constante para hacer que nuestra presencia digital sea más inclusiva para todos". — Giulia Miotti, gerente sénior de Contenido y Experiencia, Bang & Olufsen

"La accesibilidad digital no es una actividad de cumplimiento aislada para Shell; es un facilitador estratégico de confianza, inclusión y rendimiento. Al operar en una cartera amplia y diversa de propiedades digitales, necesitamos soluciones que puedan escalarse eficazmente. Nuestra colaboración con Siteimprove, junto con la modernización de la plataforma y las prácticas de accesibilidad desde el diseño, nos ha ayudado a fortalecer nuestro enfoque de accesibilidad, optimizar los procesos y mejorar la calidad de nuestras experiencias digitales tanto para los usuarios como para la empresa. En el mundo actual acelerado por la IA, donde el contenido se crea y consume más rápido que nunca, integrar la accesibilidad en nuestra base digital desde el principio es una parte importante de cómo seguimos evolucionando y trabajando para lograr experiencias digitales más inclusivas." – Tomasz Abramowicz, director de Soluciones Digitales, Shell

"Hemos hecho de la accesibilidad una parte consistente y medible de nuestro flujo de trabajo, impulsando mejoras significativas para nuestros consumidores. En una era donde la IA de agentes está transformando la forma en que los pacientes descubren y navegan por la atención médica digitalmente, nos aseguramos de que cada punto de contacto sea equitativo, inclusivo y de alto rendimiento. Las experiencias accesibles no son solo una buena práctica, son una expresión de quiénes somos". — Kristen Shock, gerente web sénior, AdventHealth

"En cualquier organización de inversión o fintech, la inclusión digital y la excelencia operativa se refuerzan mutuamente. El desafío radica en la ejecución: mantener la accesibilidad durante migraciones masivas de sistemas heredados, cumplir con los plazos legales y los impuestos por el cliente, y escalar en entornos de plataforma seguros y complejos. Al pasar de la remediación reactiva a un modelo de accesibilidad por defecto, respaldado por una sólida gobernanza, experiencia multifuncional e inversión continua en herramientas, las organizaciones pueden lograr mejoras medibles en la accesibilidad, reducir los defectos recurrentes y construir un programa maduro y escalable que ofrezca resultados consistentes y justificables". — Irfan Ali, director global de Innovación Digital, Transformación y Accesibilidad de BlackRock.

"En GSK Canada, la accesibilidad digital es un imperativo empresarial. Al integrar la accesibilidad digital en nuestras operaciones omnicanal, gobernanza y estándares de agencias, y al monitorear el cumplimiento WCAG a través de Siteimprove.ai, hemos elevado el nivel de cumplimiento AA en todos nuestros sitios a más del 90 %. El diseño accesible fortalece la confianza y reduce el riesgo, mejorando los resultados para pacientes y profesionales de la salud". — Darryl Clews, líder de Estrategia de Marketing Omnicanal, GSK Canada

"En CQUniversity, siempre hemos creído que la accesibilidad debe integrarse desde el principio, no considerarse un aspecto secundario. Nuestro objetivo es ser la universidad más accesible de Australia, y eso guía cada decisión que tomamos. Alcanzar el nivel AA de WCAG 2.2 y ser nombrados Sitio Web Educativo del Año por el Centro para la Accesibilidad de Australia fueron hitos importantes: un reconocimiento de que nuestro trabajo marca una verdadera diferencia. Siteimprove ha transformado nuestra forma de trabajar. Gracias a las herramientas con inteligencia artificial y la dedicación del equipo que impulsa este proyecto, podemos llegar a más estudiantes y seguir elevando el estándar de lo que significa un acceso digital inclusive". — Jonathan Powles, vicepresidente de Éxito Estudiantil, CQUniversity Australia

"En Posten Bring, nuestra visión es simplificar la vida cotidiana y hacer del mundo un lugar más cercano, y esta promesa debe aplicarse también al ámbito digital. Con más de 12.500 empleados que atienden a millones de personas en la región nórdica, la accesibilidad no puede ser una cuestión secundaria; está integrada en el núcleo de nuestro sistema de diseño. Siteimprove nos proporciona una mejor comprensión y coherencia en nuestro trabajo de mejora continua, y los resultados hablan por sí solos: nuestro Índice de Certeza Digital ha aumentado un 17 % desde 2019, y nuestra puntuación de accesibilidad se acerca ahora a 91 sobre 100. A medida que la IA transforma la forma en que las personas encuentran y utilizan los servicios digitales, sabemos que las experiencias digitales inclusivas no solo son lo correcto, sino que son la forma en que llegamos a todas las personas a las que servimos". — Omar Vidskjold Khan, propietario de Producto, Posten Bring A/S

"En la Universidad de Ottawa, consideramos la accesibilidad digital como una responsabilidad constante para eliminar barreras y garantizar el acceso equitativo a la información y los servicios para todos. Es fundamental para permitir la plena participación en nuestra comunidad y más allá. Con la plataforma de inteligencia de contenido basada en agentes de Siteimprove, y como parte de su programa beta de IA, hemos transformado horas de análisis en información útil en minutos, lo que nos ayuda a optimizar nuestros sitios web y garantiza que el contenido sea accesible, inclusivo y tenga un buen rendimiento para SEO y AEO en el panorama de búsqueda actual". — Nathalie Blanchard, gerente de Marketing Digital, Universidad de Ottawa

Las candidaturas de 2026 elevaron el listón del liderazgo en accesibilidad digital en un mundo de IA con agentes, y todas las organizaciones participantes demostraron un profundo compromiso con la transformación del acceso al mundo digital, lo que hizo que la selección de los ganadores fuera una tarea compleja. Siteimprove se enorgullece de reconocer también a los siguientes ocho clientes finalistas: Georgia Technology Authority, Danske Bank, The PHOENIX Group eCommerce Europe, University of Texas Arlington, Mass General Brigham, City of Austin Texas, Maricopa Community Colleges y eMoney.

Felicitaciones a los ganadores y finalistas del Premio Global de Accesibilidad Digital Siteimprove.ai 2026.

"Con más de 1.300 millones de personas en todo el mundo viviendo con discapacidades permanentes, la accesibilidad digital ya no puede considerarse un aspecto secundario; debe ser un requisito fundamental desde la concepción del producto hasta su lanzamiento. La IA está transformando la búsqueda en la nueva página de inicio de cada marca, por lo que es esencial que los motores de búsqueda de IA y el contenido web comiencen con una experiencia digital accesible para generar y mantener la confianza. Los ganadores del premio Siteimprove.ai han ejemplificado lo que significa priorizar la accesibilidad y generar un impacto significativo en experiencias digitales inclusivas". — Joe Devon y Jennison Asuncion, cofundadores del Día Mundial de la Concienciación sobre la Accesibilidad.

Para obtener más información sobre los premios y los ganadores de este año, visite>

Acerca de SiteimproveFundada en 2003, Siteimprove transforma el acceso al mundo digital al proporcionar una plataforma de inteligencia de contenido con capacidad de gestión de agentes que unifica la accesibilidad, el análisis, el SEO/AEO y la estrategia de contenido. Hoy en día, clientes de la lista Global 2000 de los sectores de fabricación, gobierno, educación superior, servicios financieros y salud confían en Siteimprove.ai para ofrecer contenido que cumple con los estándares de rendimiento y las normativas. Con sede en Copenhague, Bellevue, Minneapolis y Londres, Siteimprove es una fuente única y práctica de información fidedigna para los equipos de desarrollo y contenido digital de muchas de las mayores empresas globales, entidades gubernamentales e instituciones educativas. Siteimprove es propiedad mayoritaria de Nordic Capital.

Contacto para medios: edegnan@thebranded.agency

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/588192/...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/siteimprove-anuncia-los-ganadores-del-premio-global-de-accesibilidad-para-clientes-2026-302779007.html