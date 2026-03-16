SitusAMC se sitúa en primera posición en gestión primaria de nuevas emisiones de CMBS de 2025 en Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 16 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- SitusAMC, el proveedor líder de soluciones innovadoras y de confianza que abarcan todo el ciclo de vida de la financiación inmobiliaria, ha anunciado hoy que se ha situado en primera posición en la gestión primaria de nuevas emisiones de CMBS en Europa en 2025, lo que representa más de 2.268 millones de libras esterlinas en compromisos totales.

Esto subraya la posición de SitusAMC como líder de confianza del mercado para prestamistas institucionales y emisores que buscan soluciones sofisticadas de gestión primaria transfronteriza en el cambiante panorama de la deuda CRE de Europa.

A medida que los volúmenes de emisión repuntaban y las estructuras de las transacciones se volvían cada vez más complejas en 2025, los clientes recurrieron a SitusAMC por su profunda experiencia en crédito, conocimiento a nivel de activos y capacidad demostrada para gestionar carteras multijurisdiccionales con precisión y disciplina.

"Este logro refleja la confianza que nuestros clientes depositan en nuestro equipo y en nuestra plataforma", afirmó Lisa Williams, directora de SitusAMC Europe. "En un mercado caracterizado por la complejidad estructural, los matices normativos y un mayor escrutinio por parte de los inversores, los clientes necesitan algo más que apoyo administrativo: necesitan un socio estratégico".

Aprovechando el impulso adquirido en 2025, SitusAMC también ha sido designada administradora principal y especial de dos nuevas operaciones de CMBS en 2026: Sirius Logistics 2026-1 UK y Sage AR Funding 2026 No. 1 PLC.

Acerca de la oferta de servicios de administración principal de SitusAMC en Europa

SitusAMC es un proveedor líder de servicios de administración principal basados en tecnología en Europa, que ofrece un apoyo integral tanto para operaciones de balance como para transacciones de CMBS en las principales jurisdicciones europeas.

Las capacidades de administración principal de la empresa incluyen:

Funciones del agente de la garantía y del agente de seguridad / fideicomisario de la garantía

Relación con el prestamista y el prestatario

Verificación del cumplimiento de las cláusulas restrictivas

Informes de remesas mensuales y trimestrales

Notificaciones de tipos de interés y avisos de facturación

Consentimientos del prestatario, modificaciones y solicitudes de exención

Ejercicio de los derechos y recursos previstos en los documentos del préstamo

Gestión de tesorería

Visitas anuales a la propiedad

Facilitación de pagos a terceros

En la actualidad, SitusAMC presta servicios de gestión principal a más de 106.000 millones de libras esterlinas en préstamos inmobiliarios comerciales y emisiones de CMBS, lo que representa aproximadamente 440 préstamos repartidos entre 21.655 inmuebles. La cartera abarca más de 11 países e incluye todas las principales clases de activos, lo que refleja la capacidad de la empresa para operar con fluidez en distintas jurisdicciones, estructuras y tipos de activos.

Respaldado por una amplia experiencia y capacidades integradas a lo largo del ciclo de vida, que incluyen suscripción, gestión de activos, valoraciones inmobiliarias y servicios de asesoramiento, el equipo de gestión de préstamos de SitusAMC ofrece a los clientes una solución diferenciada con un enfoque inquebrantable en la entrega y la ejecución.

"Nuestro modelo de servicios integrado, respaldado por profesionales con amplia experiencia y una infraestructura tecnológica innovadora, nos permite ofrecer transparencia, coherencia y valor en toda la estructura de capital," añadió Williams.

Más información sobre las soluciones CRE europeas de SitusAMC en European CRE Solutions I SitusAMC

Acerca de SitusAMC

SitusAMC es un proveedor independiente líder en soluciones estratégicas de externalización, asesoramiento, gestión del talento y tecnología para los sectores de la financiación inmobiliaria comercial y residencial. La empresa ayuda a sus clientes a identificar y aprovechar oportunidades en sus negocios inmobiliarios mediante soluciones líderes en el sector que impulsan la eficiencia operativa, aumentan la eficacia empresarial y mejoran la agilidad de mercado a lo largo de todo el ciclo de vida de su actividad inmobiliaria global. Para obtener más información, visite www.SitusAMC.com

Contacto de prensa:Andy GarrettResponsable de Marketing & Comunicacionesandygarrett@situsamc.com

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