SK Chemicals logra la primera integración vertical de Corea en reciclaje (2)

-SK Chemicals logra la primera integración vertical de Corea en reciclaje mediante el abastecimiento interno de materia prima

- Establece una empresa conjunta con Kelinle, empresa de China de reciclaje de PET, para construir un Centro de Innovación en Materias Primas (FIC).- Se prevé su puesta en marcha en el segundo semestre de 2026; materia prima propia para mejorar la competitividad de costes en el sector del reciclaje.

SEÚL, Corea del Sur, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- SK Chemicals logrará la primera integración vertical de reciclaje de Corea al asegurar el acceso interno a la materia prima necesaria para el reciclaje.

SK Chemicals (consejero delegado: Ahn Jae-hyun) anunció el 10 de diciembre la creación de una empresa conjunta con Kelinle, especialista en reciclaje de plásticos de la provincia de Shaanxi, China, para construir el Centro de Innovación de Materias Primas (FIC), una instalación para el procesamiento de residuos plásticos.

El Centro de Innovación de Materias Primas (FIC) procesará residuos plásticos para convertirlos en materia prima. Una vez finalizada la instalación, SK Chemicals asegurará una cadena de valor que va más allá de la producción de materiales reciclados químicamente y abarca el abastecimiento de residuos plásticos. Entre las empresas químicas nacionales que se dedican al reciclaje químico basado en la despolimerización, SK Chemicals es la primera en Corea en establecer una entidad corporativa equipada con instalaciones para el abastecimiento de residuos plásticos.

Ambas empresas planean establecer un proceso en unas instalaciones inactivas de aproximadamente 13.200 m, propiedad de Kelinle, en Weinan, provincia de Shaanxi, China, para convertir los residuos, mediante una serie de pasos, en materias primas recicladas. Kelinle, que ha operado un negocio de reciclaje de plásticos en el mercado local durante los últimos 10 años, aprovechará su red local para adquirir materia prima, y los pellets de PET se producirán tras el pretratamiento utilizando la tecnología de SK Chemicals.

El Centro de Innovación en Materias Primas (FIC), a diferencia de los recicladores mecánicos que utilizan botellas de PET como materia prima, estará diseñado para convertir textiles al final de su vida útil, como mantas desechadas y los finos generados durante la trituración de botellas de PET, en materia prima para el reciclaje químico. Comenzará con una capacidad inicial de aproximadamente 16.000 toneladas anuales de pellets de PET y aumentará gradualmente hasta unas 32.000 toneladas anuales, abasteciendo la mayor parte de la materia prima que SK Shantou necesita.

Garantizar un suministro estable de materias primas y competitividad en costes

La empresa espera que la creación del FIC se convierta en un hito clave que mejore significativamente la competitividad y la estabilidad del negocio de reciclaje circular de plásticos de SK Chemicals, que la empresa está impulsando como motor de crecimiento futuro. El negocio de reciclaje circular de SK Chemicals, basado en la despolimerización, descompone los residuos plásticos en materia prima a nivel molecular y la utiliza para producir nuevos plásticos. En este modelo, los residuos plásticos funcionan como materia prima principal, de forma similar al petróleo crudo. Por lo tanto, garantizar un suministro fiable de residuos plásticos a precios competitivos es fundamental para el negocio de los plásticos reciclados.

Normalmente, los productores de plásticos reciclados adquieren materias primas de residuos plásticos de proveedores externos. Como resultado, están inherentemente expuestos a la volatilidad de precios y la inestabilidad del suministro, dependiendo de las condiciones de recolección y la dinámica del mercado. Dado que las regulaciones globales exigen cada vez más el uso de materiales reciclados, la industria prevé que la creciente demanda de residuos plásticos agrave aún más la volatilidad de precios y la inestabilidad del suministro.

Se espera que el establecimiento de un sistema interno de abastecimiento de residuos plásticos reduzca la incertidumbre sobre la materia prima y mejore aún más la competitividad en costes. El FIC gestionará principalmente insumos que normalmente se incineran por su dificultad para reciclarlos, lo que permitirá su adquisición a un coste inferior al de las botellas de PET transparentes, que son más fáciles de reciclar. El análisis de la empresa indica que, una vez que el FIC esté plenamente operativo, podría garantizar un suministro estable de materia prima para el negocio de reciclaje circular y reducir los costes de las materias primas de residuos plásticos en aproximadamente un 20%.

Se espera que la reutilización de mantas desechadas que normalmente se incineran o se depositan en vertederos también genere importantes beneficios en la reducción de residuos. A nivel mundial, se desechan aproximadamente 4,6 millones de toneladas de ropa de cama cada año, aunque la tasa de reciclaje es inferior al 1%.

Si bien materiales como las mantas desechadas ofrecen una ventaja en cuanto a costes de adquisición frente a las botellas de PET transparentes, su reconversión en materia prima requiere tecnología avanzada, y hasta la fecha no se han comercializado casos. Como primera empresa del mundo en comercializar el reciclaje químico basado en la despolimerización, SK Chemicals puede recuperar residuos difíciles de reciclar, como textiles, fibra de relleno y botellas de PET coloreadas, como materia prima.

El proceso de reciclaje basado en la despolimerización, a diferencia del reciclaje mecánico, que se basa en la trituración física y el reprocesamiento, devuelve los plásticos desechados a la materia prima a nivel molecular. Esto permite un reciclaje repetido sin degradación de la calidad y, además, es superior al reciclaje mecánico desde el punto de vista de la higiene.

Ahn Jae-hyun, consejero delegado de SK Chemicals, afirmó: Con el FIC, hemos asegurado una cadena de valor de reciclaje completa que abarca desde la despolimerización y la producción de materiales hasta el abastecimiento de materias primas. La ventaja de costes obtenida al convertir residuos difíciles de reciclar, como las mantas desechadas, en recursos ayudará a superar la barrera del precio de los plásticos reciclados, que históricamente ha sido más alto que el de los materiales derivados del petróleo.

En 2023, SK Chemicals estableció una filial de producción basada en el reciclaje químico en Shantou (China), creando un centro global para el reciclaje circular con la producción comercial de r-BHET y CR-PET. En Corea, la empresa ha construido el Centro de Innovación en Reciclaje (RIC) en su planta de Ulsan, conectando las instalaciones piloto de despolimerización con la producción de copoliéster para formar un puente entre la investigación y la producción. Al mismo tiempo, SK Chemicals ha estado impulsando su cadena de valor de reciclaje circular mediante el desarrollo de tecnologías de despolimerización y repolimerización para residuos textiles, como pancartas y telas desechadas.

Acerca de Kelinle

Kelinle es una empresa especializada en reciclaje de plásticos con sede en la provincia de Shaanxi, China. La empresa recolecta y procesa residuos plásticos, además de producir y vender escamas de PET. Además del procesamiento de materiales, cuenta con personal de I+D dedicado a las operaciones de reciclaje y, gracias a la colaboración entre la academia y la industria con la Universidad Tecnológica de Xi'an, posee un total de 12 patentes relacionadas con el reciclaje.

