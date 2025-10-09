SKEMA presenta UNVEIL, su plan estratégico 2025 - 2030

(Información remitida por la empresa firmante)

Para descubrir talentos y transformar sociedades

PARIS, 9 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- El otoño de 2025 marca un momento crucial para SKEMA Business School. Con 10 sedes en 7 países, 11.000 estudiantes y 63.000 exalumnos, la escuela lanza su nuevo plan estratégico 2025-2030, titulado UNVEIL. Tras este nombre se esconde una clara ambición: descubrir talentos y liberar el potencial de las nuevas generaciones para crear organizaciones más sostenibles y construir, a través de SKEMA, una plataforma educativa global que abarque todos los continentes.

Cuatro pilares estructurantes para repensar la escuela

Para diseñar este cuarto plan estratégico, SKEMA consultó a todos sus grupos de interés: estudiantes, profesorado, exalumnos, personal y socios corporativos. Cuatro pilares interconectados forman un ciclo dinámico dentro de UNVEIL (BUSCAR, COMPROMETERSE, CONSTRUIR y CRECER), redefiniendo la experiencia estudiantil, el compromiso social y la ambición global de SKEMA.

Con 'BUSCAR', SKEMA está llevando a cabo una profunda transformación de sus pedagogías y reinventando el aprendizaje en la era de la IA.

La escuela está adoptando una doctrina pionera, "Aprender, Enseñar, Buscar, Trabajar en la era de la IA", que integra la IA en todas las dimensiones estructurales de la institución. Para 2030, todos los estudiantes se beneficiarán de un CV mejorado con IA. El profesorado y el personal contarán con el apoyo de KOMPASS, una herramienta diseñada para guiar su trayectoria profesional. También se establecerá un marco académico y científico interdisciplinario.

COMPROMETERSE expresa la determinación de SKEMA de crear futuros sostenibles. A través de sus iniciativas Movefor Good y el programa IA para Acelerar el Impacto, la escuela moviliza a su comunidad en torno a causas sociales y ambientales y busca apoyar a 150 empresas emergentes con impacto para 2030. Un Observatorio de Impacto Global evaluará los resultados tangibles de estas iniciativas. Un centro de negocios también reunirá a empresas y exalumnos.

Grandes inversiones y expansión global

Con CONSTRUIR, SKEMA invierte 150 millones de euros en sus campus para convertirlos en "Excelentes Lugares para Trabajar y Estudiar". La escuela se está convirtiendo en una plataforma global de educación superior para ofrecer una experiencia de aprendizaje única y unificada en todos sus campus a nivel mundial, desarrollada con el apoyo de su Centro de Innovación en IA en Montreal, Canadá.

Finalmente, CRECER encarna la ambición global de SKEMA: tras la apertura de un campus en Dubái en 2025, la escuela abrirá dos nuevos campus, en India y Australia, para 2030, ampliando así su red global a 12 ubicaciones en 9 países y 6 continentes. La escuela también creará una Escuela de Estudios Profesionales (SPS) para formar profesionales y abordar la creciente demanda de programas de grado, certificación y educación a distancia en regiones e industrias.

Objetivos para 2030: 16.000 estudiantes y 250 profesores

Para 2030, SKEMA acogerá a 16.000 estudiantes, 250 profesores conformarán el personal académico permanente de la escuela y su presupuesto total alcanzará los 250 millones de euros.

Con UNVEIL, SKEMA reafirma su misión: empoderar a las generaciones futuras para reinventar las organizaciones y las sociedades.

