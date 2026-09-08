La Smart City Expo 2026 acelera su avance hacia soluciones urbanas que generen un impacto real

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 8 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- ElSmart City Expo World Congress (SCEWC), el evento internacional líder sobre ciudades y soluciones urbanas inteligentes organizado por Fira de Barcelona, celebrará su edición de 2026 del 3 al 5 de noviembre en la Gran Vía de Barcelona, reuniendo a 1.000 ciudades, más de 25.000 asistentes, más de 1.000 expositores y 600 ponentes. Bajo el lema "Soluciones urbanas, impacto real", la edición de este año se centrará especialmente en la vivienda, uno de los retos más acuciantes a los que se enfrentan las ciudades de todo el mundo, y mostrará tecnologías diseñadas para generar un impacto tangible y escalable.

El programa del congreso está estructurado en torno a siete ejes temáticos: Tecnologías Facilitadoras, Energía y Medio Ambiente, Movilidad, Gobernanza y Economía, Vivienda e Inclusión, Infraestructura y Construcción, y Economía Azul, que abarcan la transformación digital, la inteligencia artificial, la energía verde, la gobernanza y la equidad social.

Más de 600 expertos participarán en las sesiones, entre ellos Nikolas Badminton, futurólogo jefe y líder del grupo de expertos Futurist.com, quien compartirá su visión sobre el futuro de las ciudades. Experto en inteligencia artificial, Badminton ayuda a empresas e instituciones a desarrollar capacidades de prospectiva estratégica, identificar las tendencias que dan forma al mundo, anticipar riesgos imprevistos y prepararse para entornos complejos y cambiantes mediante el pensamiento a largo plazo y la planificación de escenarios.

Ayumi Moore Aoki, fundadora de Women in Tech Global, también participará en el congreso. Su trabajo se centra en la importancia de la diversidad y la inclusión como motores clave de la innovación en el contexto urbano. Moore Aoki subraya cómo un liderazgo inclusivo puede impulsar el desarrollo urbano sostenible a gran escala. La conferencia también contará con la presencia de Bibiana Aido de ONU Mujeres, Bilel Jamoussi de la UIT y Chiara Corazza del Foro Económico de Mujeres, entre otras.

SCEWC acogerá la primera edición de HOWS Barcelona, una nueva cumbre mundial sobre vivienda que se centrará en temas como la planificación urbana y la política de suelo, la regulación de la vivienda, la vivienda social y asequible, y la renovación y reutilización de edificios, abriendo un debate sobre los fundamentos de un nuevo paradigma residencial.

La zona de exposiciones acogerá a empresas globales como Google, Microsoft, NVIDIA, Dell Technologies y Deutsche Telekom IoT, junto con una amplia gama de pabellones de países y ciudades y la nueva muestra "Terra50", que dará a conocer las 50 mejores soluciones de sostenibilidad del mundo en el ámbito urbano.

SCEWC 2026 se celebrará conjuntamente con Tomorrow.Mobility World Congress, Tomorrow.Blue Economy, HOWS Barcelona, Barcelona Deep Tech Summit y Barcelona Cybersecurity Congress, consolidando a Barcelona como punto de encuentro mundial para la innovación urbana este noviembre.

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