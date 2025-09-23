(Información remitida por la empresa firmante)

- Smirnoff y Troye Sivan lanzan una nueva actualización empresarial desde "Vives HQ", dando inicio a la búsqueda del tesoro "Briefcase Drop" para los fans

El desafío se llevará a cabo en Los Ángeles en anticipación del Día Internacional del Vodka

La divertida iniciativa impulsada por Smirnoff y la sensación mundial del pop, Troye Sivan , fue creada para inspirar a la gente a conectar y celebrar sus mejores encuentros en la vida real con amigos.

Este momento marca la siguiente entrega de la historia del Chief Vibes OFFicer (CVO), que retoma con Troye, quien fue nombrado CVO en noviembre pasado, para llevar a los espectadores tras bambalinas con un "Día en la vida" en la sede de Vibes.

Legalmente, debemos aclarar que "Chief Vibes OFFicer" no es un título real y que la sede de Vibes no es un lugar de trabajo real; ambos se utilizan únicamente con fines promocionales (por favor, no se lo digan a Troye...).

LOS ANGELES, 23 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Smirnoff, la marca de vodka número 1 del mundo[1], lanza hoy un divertido lanzamiento de maletín en colaboración con la sensación mundial del pop, Troye Sivan, para reunir a la gente en una reunión con amigos en persona este Día Internacional del Vodka (4 de octubre). El anuncio se produce mientras Troye Sivan ofrece a sus fans un vistazo a un día en la vida de un Chief Vibes OFFicer en Smirnoff con un divertido recorrido por la sede de Smirnoff Vibes.

De la URL a la vida real, la entrega de maletines tendrá lugar en Los Ángeles, la ciudad natal de Troye cuando esté en Estados Unidos, el 2 de octubre. Animamos a todos a sacar sus planes del chat grupal y reunirse en persona para la mejor quedada grupal (mayores de 21 años). Entregados en lugares icónicos de Los Ángeles, los fans (mayores de 21 años) unirán las pistas compartidas por Troye y Smirnoff para encontrar los maletines. Para encontrarlas, necesitarán una pista y, para reclamar el premio, necesitarán a su equipo.** Dentro, los posibles ganadores encontrarán un video personalizado de Troye y podrán reclamar su premio, que incluye un fin de semana obligatorio en Palm Springs: sol, relax y la mejor onda.

Troye fue designado como Chief Vibes OFFicer (CVO) de Smirnoff en noviembre de 2024, lo que dio inicio a una emocionante asociación de varios años con un objetivo claro: sacar a la gente, reunir a la gente y DESACTIVARSE.

Con una revisión de desempeño anual en el horizonte, parece seguro decir que Troye ha entregado algunos resultados 10/10 como CVO: una gira principal por Australia con fiestas posteriores al Smirnoff Club Rush en Melbourne y Sydney, contenido compartible Fuera de la oficina antes de las vacaciones festivas, un control de vibra con los fanáticos antes de su actuación principal en el World Pride Music Festival en D.C en junio y algunos memorandos de trabajo icónicos de los viernes para aquellos que quieran emular su energía CVO durante las últimas semanas.

La siguiente entrega de la historia de CVO presenta a los espectadores la sede de Vibes, un idílico complejo costero bajo el sol, el escenario perfecto para el meticuloso monitoreo de vibraciones, la medición del estado de ánimo y otras investigaciones cruciales. Equipado con una sala de Smirnoff ICE con temperatura controlada, una sala de descanso con poca luz y reuniones informativas de equipo al aire libre, retomamos la historia con Troye mientras está ocupado "trabajando", antes de que lo llamen para revisar el Smirnoff ICE almacenado (no se preocupen... está tranquilo) y comenzar una evaluación de productividad muy profesional con las sirenas de su oficina.

Stephanie Jacoby, vicepresidenta sénior de Global Vodkas, comentó:

"Troye ha hecho un trabajo fantástico como nuestro CVO durante el último año y está intensificando su plan de acción a medida que se acerca su evaluación anual de desempeño. Estamos encantados de unir fuerzas con él este Día Internacional del Vodka para llevar la energía de Vibes HQ directamente a Los Ángeles en esta divertida búsqueda de maletines que esperamos que reúna a la gente y haga realidad los planes, algo que todos anhelamos".

Troye Sivan, Chief Vibes OFFicer de Smirnoff, añadió:

"Cuando uní fuerzas con Smirnoff el año pasado, fue para crear momentos especiales reuniendo a la gente. Hemos tenido un año (casi) muy divertido haciendo precisamente eso, en todo el mundo. Este lanzamiento de portafolios es una gran oportunidad para invitar a la gente y conectar con sus amigos, acercándolos a este mundo irónico que hemos creado juntos. ¡Estoy emocionado por lo que está por venir!".

El lanzamiento del maletín comenzará el 2 de octubre con pistas y sugerencias enigmáticas de Troye, su equipo y la cuenta de Instagram @Smirnoff. El video "Un día en la vida" de Vibes HQ ya está disponible y seguirá apareciendo junto con contenido de recetas, fotografías y vídeos del detrás de escena en medios digitales, redes sociales y OOH durante los próximos meses en mercados clave como Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y Australia. Estén atentos para más actualizaciones del director de Vibes de Smirnoff, Troye Sivan.

Próximamente más detalles sobre el lanzamiento del maletín a través de @smirnoff en Instagram.

BRIEFCASE DROP T&CS

**Equipo compuesto por 3 personas, mayores de 21 años.

†Se requiere una cuenta de Instagram para ver las pistas.

NO ES NECESARIA LA COMPRA. Disponible solo en el área de Los Ángeles. Debe ser mayor de 21 años. Los miembros de la tripulación deben registrarse aquí antes de participar. LOS MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN DEBEN CUMPLIR CON TODAS LAS LEYES APLICABLES Y RESPETAR LOS DERECHOS DE TERCEROS AL PARTICIPAR EN EL CONCURSO. ASUMEN TODO RIESGO O RESPONSABILIDAD DERIVADO DE SU PARTICIPACIÓN. TRAS ENCONTRAR EL MALETÍN, LA TRIPULACIÓN DEBE RECLAMAR EL PREMIO EN EL LUGAR DESIGNADO antes de las 8:59 p. m. PT del 10/02/2025 o coordinar con el Administrador para completar el proceso de reclamo del premio por correo electrónico. Hay un total de (3) maletines ocultos. Si un maletín no se reclama, no se otorgará el premio correspondiente. El premio consiste en un paquete de premios y un viaje para los miembros del equipo al evento de Palm Springs (fin de semana "Vibes HQ" de SMIRNOFF), del 15 al 16 de noviembre de 2025. Si algún miembro del equipo no está disponible para el evento de Palm Springs, no se le otorgará ningún premio ni compensación alternativa, y solo recibirá un paquete de premios (para compartir con los otros [2] miembros del equipo). Troye Sivan NO asistirá al evento de Palm Springs. EL ALCOHOL NO FORMA PARTE DEL PREMIO. Los gastos adicionales son responsabilidad exclusiva del miembro ganador del equipo. Sujeto a las Reglas Oficiales en la URL. Patrocinador: Diageo Americas, Inc., Nueva York, NY. Esta promoción no está patrocinada, respaldada, administrada ni asociada de ninguna manera con Instagram.

[1] Spirits Business, Brand Champions Report 2024

