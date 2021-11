SMIT toma la delantera en CI Plus 2.0 CAM

HONG KONG, 9 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- SMIT Holdings Limited ("SMIT", código de acciones HKEX: 02239), el principal proveedor mundial de dispositivos CAM (módulo de acceso condicional), anuncia que su plataforma CAM ha superado con éxito la certificación CI Plus 2.0 CAM.

Basándose en su SoC de diseño propio, SMIT implanta la tecnología CAS segura avanzada y la última tecnología CI Plus en factor de forma USB como una nueva generación de CAM para operadores de televisión de pago. El factor de forma USB es el cambio más significativo de CI Plus 2.0. Debido a esta conocida interfaz universal, los clientes están familiarizados con su fácil instalación. Dado que generalmente está equipado en televisión, la personalización del hardware de televisión para la ranura CI ya no es necesaria en algunas regiones, y CI Plus 2.0 puede proporcionar un producto de integración rápida, seguro y rentable para ofrecer los valiosos servicios del operador a los clientes sin un STB. CI Plus 2.0 CAM ya no parece una tarjeta PCMCIA y ofrece una personalización de carcasa más flexible para cumplir con los requisitos OEM de los operadores.

El producto CAM tiene sus propias ventajas para el mercado de la televisión de pago en comparación con un STB, como estar más integrado con televisión, menos cables, menos controles remotos, apariencia minúscula para la logística, ahorro de energía, etc. Además, al incorporar la tecnología HbbTV, es posible ofrecer servicios híbridos y experiencias de usuario y de interfaz de usuario similares a STB.

"Estamos muy orgullosos de tener la primera CAM CI Plus 2.0 disponible en la estantería del operador. Finalmente da un paso hacia una nueva era para los productos CAM, junto con la televisión inteligente conectada", comentó Brenda Bai, vicepresidenta de SMIT de S&M, "Estamos listos para ofrecer este producto compacto, avanzado, seguro y destacado al mercado a partir de ahora".

