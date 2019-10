Social Capital Hedosophia Holdings Corp. anuncia la fecha de la reunión general extraordinaria de accionistas (2)

Publicado 11/10/2019 11:41:06 CET

Este comunicado contiene determinadas declaraciones prospectivas dentro del significado de las leyes de valores federales, incluyendo con respecto a la transacción propuesta entre VG y SCH, incluyendo declaraciones relacionadas con los beneficios de la transacción, momento anticipado de la transacción y productos y mercados y rendimiento esperado de VG. Estas declaraciones de futuro se identifican normalmente por las palabras "cree", "prevé", "espera", "anticipa", "estima", "busca", "estrategia", "futuro", "oportunidad", "planea", "podría", "debería", "podrá", "pudiera", "va a", "seguirá", "posiblemente sea" y expresiones similares. Las declaraciones prospectivas son predicciones, proyecciones y otras declaraciones sobre eventos futuros que se basan en las actuales expectativas y suposiciones y, como resultado, están sujetas a riesgos e incertidumbres. Muchos factores podrán causar que eventos futuros reales difieran materialmente de las declaraciones prospectivas en este comunicado, incluyendo pero no limitándose a: (i) riesgo de que la transacción puede que no se complete a tiempo o del todo, que pudiera afectar de forma adverse al precio de los valores de SCH, (ii) riesgo de que la transacción no se complete a tiempo por medio de la combinación de negocios de SCH y fallo potencial para conseguir la ampliación de la fecha límite de combinación de los negocios si lo busca SCH, (iii) fallo para satisfacer las condiciones de consumación de la transacción, incluyendo la adopción del acuerdo de fusión por medio de los accionistas de SCH, satisfacción de la cuenta de valores mínima tras las redenciones de los accionistas públicos de SCH y la recepción de algunas aprobaciones normativas gubernamentales, (iv) falta de valoración de terceras partes en determinadas transacciones propuestas, ya sean buscadas o no, (v) ocurrencia de cualquier evento, cambio u otras circunstancias que puedan acelerar la finalización del acuerdo de fusión, (vi) efecto del anuncio o pendencia de la transacción en las relaciones de los negocios de VG, resultados operativos y negocios en general, (vii) riesgos de que las transacciones propuestas interrumpan los planes actuales y operaciones de VG, (viii) resultados de cualquier beneficio legal que puedan instituirse frente a VG o frente a SCH en relación al acuerdo de fusión o la transacción propuesta, (ix) capacidad para mantener la cotización de los valores de SCH en la Bolsa de Valores de Nueva York, (x) cambios en las industrias competitivas y ampliamente reguladas en las que VG tiene previsto realizar operaciones, variaciones en el rendimiento entre los competidores, cambios en la norma y normativas que afectan a los negocios de VG y cambios en la estructura de capital combinada, (xi) capacidad para implementar los planes de negocios, previsiones y otras expectativas después de la finalización de la transacción propuesta, e identificación y consecución de oportunidades adicionales, y (xii) riesgo de recesión dentro de una industria de vuelos espaciales turísticos nuevas y ampliamente competitiva. La anterior lista de los factores no es completamente exhaustiva. Debería considerar cuidadosamente los riesgos e incertidumbres descritos en la sección "Factores de riesgo" del Informe Anual de SCH en Formulario 10-K, Informes Trimestrales en Formulario 10-Q, la declaración de registro y otros documentos presentados por SCH en su momento a la SEC. Estos documentos identifican y abordan otros riesgos e incertidumbres importantes que podrán causar que los eventos y resultados reales difieran materialmente de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas hablan solo de la fecha en que se realizan. Se advierte a los lectores que no deben confiar excesivamente en las declaraciones prospectivas, y VG y SCH no tienen obligación y no buscan actualizar o revisar estas declaraciones de futuro, ya sea como resultado de la aparición de nueva información, eventos futuros u otros. Ni VG ni SCH pueden asegurar que VG o SCH consigan sus expectativas.

