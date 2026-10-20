Soft2Bet logra tres galardones en los European Global Business Awards 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Soft2Bet recibe el reconocimiento a su tecnología, operaciones y experiencia de cliente en los premios European Global Business Awards 2026

BIRKIRKARA, Malta, 20 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- En la edición de 2026 de los premios European Global Business Awards, Soft2Bet, proveedor líder B2B de soluciones tecnológicas, se ha alzado con tres galardones que destacan su compromiso con la tecnología de plataformas avanzadas, unas operaciones globales fluidas, un soporte técnico dedicado y una gamificación de vanguardia.

A medida que la innovación tecnológica y una infraestructura de plataforma integral continúan impulsando la evolución de la industria del entretenimiento global, la integración fluida de software avanzado y experiencias de usuario atractivas se ha vuelto esencial para el crecimiento empresarial sostenible. En reconocimiento a sus contribuciones a estos avances tecnológicos, Soft2Bet ha recibido tres galardones en los premios European Global Business Awards 2026.

Estas categorías reflejan una visión que se extiende mucho más allá de las fronteras convencionales. En lugar de operar dentro de los límites de un solo sector, Soft2Bet integra experiencias de usuario personalizadas, una infraestructura tecnológica global y mecánicas de juegos casuales en un ecosistema unificado de entretenimiento digital. Nuestra aplicación de entretenimiento y nuestra plataforma principal prosperan gracias a la innovación intersectorial. Al incorporar avances tecnológicos externos, no sólo respaldamos a las marcas, sino que redefinimos por completo la experiencia del usuario, transformando las interacciones digitales cotidianas en viajes de entretenimiento fluidos a escala global.

Soft2Bet recibió los tres siguientes galardones:

Global Excellence in Gamification & Player Engagement 2026 , que reconoce su solución de gamificación, MEGA, y el trabajo de Soft2Bet en los viajes de los jugadores a través de todas las verticales de entretenimiento.

Outstanding Global Operations & Customer Support 2026 , que destaca la labor de los equipos de operaciones y soporte que trabajan con marcas en múltiples mercados.

Best iGaming Platform & Technology Innovation 2026, que reconoce la plataforma B2B y la tecnología propia de Soft2Bet para todas las verticales de entretenimiento.

Al reflexionar sobre los premios, Ohad Straschnov, Vicepresidente de Compliance en Soft2Bet, comentó: "Para Soft2Bet, este reconocimiento demuestra que la verdadera innovación ocurre cuando se sale de los límites convencionales de la industria. Nuestra misión principal es elevar el panorama del entretenimiento digital mediante la creación de experiencias que nunca antes se hayan visto. Para lograrlo, atraemos constantemente a las mentes más brillantes, a los socios globales más sólidos y a las tecnologías intersectoriales más avanzadas. Este intercambio de ideas es lo que nos permite establecer estándares completamente nuevos en materia de fidelización, arquitectura de plataformas y excelencia operativa".

Charles Isitt, CEO de The European, añadió: "Soft2Bet está estableciendo un nuevo punto de referencia para el sector del entretenimiento global. Su capacidad para ofrecer un viaje de usuario impecable a través de una gamificación avanzada, respaldada por una tecnología de plataforma de primer nivel y un soporte de atención al cliente dedicado, los convirtió en la elección clara para estos premios. Estamos orgullosos de reconocer su destacada contribución al ecosistema digital".

Los premios European Global Business Awards 2026 reflejan el trabajo continuo de Soft2Bet en el desarrollo de productos, tecnología y prestación de servicios. Para las marcas que se adentran en nuevos mercados o que migran desde sistemas más antiguos, Soft2Bet combina su plataforma llave en mano, la integración de MEGA, el suministro de aplicaciones nativas y sus equipos de soporte al cliente. La compañía mantiene su enfoque en el control del producto, la localización y el compromiso a largo plazo en todo el sector del iGaming.

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