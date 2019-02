Sojern publica los resultados de la mayor encuesta a comercializadores internacionales de viajes

Publicado 21/02/2019 15:01:32 CET

Más de 600 comercializadores de viajes entrevistados en 46 países

SAN FRANCISCO, 21 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- Sojern [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2381669-1&h=2157599904&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2381669-1%26h%3D4076176865%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.sojern.com%2F%26a%3DSojern&a=Sojern], un importante proveedor de soluciones de marketing digital para el sector de viajes, ha publicado hoy un informe llamado «State of the Industry: [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2381669-1&h=646737075&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2381669-1%26h%3D2700135461%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.sojern.com%2Febooks%2Ftravel-advertising-report-2019%3Futm_medium%3Dpr%26utm_source%3Dmktg%26utm_campaign%3D2019_soti%26a%3DState%2Bof%2Bthe%2BIndustry%3A%2BThe%2B2019%2BReport%2Bon%2BTravel%2BAdvertising&a=State+of+the+Industry%3A] The 2019 Report on Travel Advertising [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2381669-1&h=2468735675&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2381669-1%26h%3D2700135461%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.sojern.com%2Febooks%2Ftravel-advertising-report-2019%3Futm_medium%3Dpr%26utm_source%3Dmktg%26utm_campaign%3D2019_soti%26a%3DState%2Bof%2Bthe%2BIndustry%3A%2BThe%2B2019%2BReport%2Bon%2BTravel%2BAdvertising&a=%C2%A0The+2019+Report+on+Travel+Advertising]» (La situación del sector: Informe de 2019 sobre publicidad de viajes). Con más de 600 participantes y con la representación de 46 países de todo el mundo, esta es la mayor encuesta internacional centrada exclusivamente en comercializadores de viajes realizada hasta el momento. Los resultados cubren una amplia sección transversal de temas como asignación de presupuesto, inversiones en redes sociales y personalización, adopción de tecnología y eficacia de los canales de medios, entre otros.

https://mma.prnewswire.com/media/249299/sojern_logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/249299/sojern_logo.jpg]

«Con más de 8.500 clientes en todo el mundo, nos obsesionamos con los pequeños detalles del marketing de viajes todos los días. Sabemos que los comercializadores que trabajan en cada una de las áreas del sector viajes se enfrentan a dificultades únicas - desde estresarse por las decisiones presupuestarias, a proporcionar experiencias personalizadas para los clientes, estar al día con el móvil y la rapidez con la que cambia el sector del marketing digital. Nos hemos preguntado qué pasaría si pudiéramos compartir perspectivas y aprender buenas prácticas unos de otros», dice Jackie Lamping, vicepresidenta de Marketing de Sojern.

Entre los participantes en la encuesta están desde los comercializadores de viajes que trabajan para maximizar presupuestos anuales de menos de 50.000 dólares estadounidenses hasta los que manejan presupuestos de varios millones de dólares estadounidenses, representando a firmas de todo el espectro de aerolíneas, hoteles, organizaciones de promoción comercial de destinos (DMO, por sus siglas en inglés), compañías de cruceros, agencias de viajes online (OTA, por sus siglas en inglés), metabuscadores, atracciones y casas compartidas, entre otros. El informe es de lectura obligada para los comercializadores de viajes que quieran entender mejor las buenas prácticas de la industria y establecer una referencia para su enfoque con respecto a otros agentes del sector.

Para consultar los resultados con más detalle, se puede descargar el informe completo State of the Industry: [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2381669-1&h=646737075&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2381669-1%26h%3D2700135461%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.sojern.com%2Febooks%2Ftravel-advertising-report-2019%3Futm_medium%3Dpr%26utm_source%3Dmktg%26utm_campaign%3D2019_soti%26a%3DState%2Bof%2Bthe%2BIndustry%3A%2BThe%2B2019%2BReport%2Bon%2BTravel%2BAdvertising&a=State+of+the+Industry%3A] The 2019 Report on Travel Advertising [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2381669-1&h=2468735675&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2381669-1%26h%3D2700135461%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.sojern.com%2Febooks%2Ftravel-advertising-report-2019%3Futm_medium%3Dpr%26utm_source%3Dmktg%26utm_campaign%3D2019_soti%26a%3DState%2Bof%2Bthe%2BIndustry%3A%2BThe%2B2019%2BReport%2Bon%2BTravel%2BAdvertising&a=%C2%A0The+2019+Report+on+Travel+Advertising].

Acerca de SojernSojern se construye sobre más de una década de experiencia en el análisis de la ruta completa del viajero hasta la compra. La empresa lleva a los viajeros desde el sueño hasta el destino activando marcas multicanal y soluciones de funcionamiento en la Plataforma del Viajero de Sojern para más de 8.500 clientes de todo el mundo. Reconocida como una empresa Deloitte Technology Fast 500 durante seis años consecutivos, Sojern tiene su sede central en San Francisco y equipos en Berlín, Dubái, Dublín, Hong Kong, Estambul, Londres, Ciudad de México, Nueva York, Omaha, París, Singapur y Sidney.

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/249299/sojern_logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2381669-1&h=728566931&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2381669-1%26h%3D3528496301%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F249299%2Fsojern_logo.jpg%26a%3Dhttps%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F249299%2Fsojern_logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F249299%2Fsojern_logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Scott Thornburg, scott.thornburg@sojern.com

Sitio Web: http://www.sojern.com/