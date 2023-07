(Información remitida por la empresa firmante)

- SomaLogic se asocia con Dante Genomics para mejorar la adopción clínica y de investigación de la proteómica en Europa

La plataforma SomaScan® de 7000 plex de SomaLogic se utilizará en pruebas de proteómica a escala en Europa.

BOULDER, Colo. y L'AQUILA, Italia, 24 de julio, 2023 /PRNewswire/ -- SomaLogic Operating Co. Inc., (Nasdaq:SLGC), líder en tecnología de proteómica basada en datos, anunció hoy su asociación con Dante Genomics , líder mundial en genómica y medicina de precisión, para ofrecer una solución integral para pruebas de proteómica a escala en Europa. Dante será el primer sitio autorizado de SomaLogic en Italia.

"Durante los últimos siete años, Dante se ha centrado intensamente en mejorar la utilidad clínica del genoma y, al asociarnos con SomaLogic, ahora trabajaremos juntos para mejorar las capacidades de investigación y descubrimiento del proteoma", dijo Andrea Riposati, cofundador y consejero delegado de Dante Genomics. "Al combinar la proteómica y la genómica, desarrollaremos conocimientos clínicos y resultados procesables. Estamos entusiasmados con el futuro de la multiómica, donde asociaciones como esta significarán una mejor atención médica general para más personas en todo el mundo".

Dante Genomics ejecutará la tecnología de SomaLogic desde su laboratorio en Italia, brindando servicios de proteómica para el mercado europeo. La plataforma SomaScan® de 7.000 plex de SomaLogic se puede aplicar en la investigación y el descubrimiento. Puede ejecutar aproximadamente 7.000 mediciones de proteínas en una sola muestra de plasma o suero de 55 microlitros.

SomaLogic y Dante Genomics se asociarán para ofrecer una de las primeras capacidades multiómicas para apoyar el descubrimiento de investigaciones clínicas, ampliando las bases de datos y el mercado total direccionable para ambas compañías.

"Italia es líder en investigación de ciencias de la vida en Europa y muestra un crecimiento prometedor en la investigación ómica en los sectores académico y privado", dijo el consejero delegado de SomaLogic, Adam Taich. "Estamos entusiasmados de apoyar la visión de Dante Genomics para acelerar la investigación clínica de la proteómica".

Durante más de 20 años, SomaLogic ha crecido desde sus raíces en el laboratorio de investigación hasta convertirse en un líder mundial en proteómica con tecnología que ofrece la calidad y cantidad de conocimientos biológicos que necesitan los investigadores de ciencias de la vida, desde el laboratorio hasta la última milla.

Acerca de Dante Genomics

Dante Genomics es una compañía global de información genómica que crea y comercializa una nueva clase de aplicaciones transformadoras de salud y longevidad basadas en software y secuenciación del genoma completo. La empresa utiliza su plataforma para ofrecer mejores resultados para los pacientes, prevención, diagnósticos mejorados y medicina personalizada. Los activos de la compañía incluyen una de las bases de datos genómicas privadas más grandes con consentimiento de investigación, software patentado diseñado para liberar el poder de los datos genómicos a escala y procesos patentados que permiten un enfoque industrial para la secuenciación genómica.

Acerca de SomaLogic

SomaLogic está catalizando la investigación y el desarrollo de fármacos y la identificación de biomarcadores como líder mundial en tecnología proteómica. Con una sola muestra de plasma o suero de 55 microlitros, SomaLogic puede ejecutar 7.000 mediciones de proteínas, cubriendo más de un tercio de las aproximadamente 20.000 proteínas del cuerpo humano y el doble que otras plataformas proteómicas. Durante más de 20 años, hemos apoyado a compañías farmacéuticas y organizaciones académicas y de investigación por contrato que confían en nuestras tecnologías de análisis y detección de proteínas para impulsar los descubrimientos de medicamentos, enfermedades y tratamientos en áreas como la oncología, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, hepáticas y metabólicas. Obtenga más información en www.somalogic.com y siga a @somalogic en LinkedIn.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones prospectivas dentro del significado de las disposiciones de "seguridad" de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995 y otras leyes federales de valores. Todas las declaraciones, excepto las declaraciones de hechos históricos incluidas en este comunicado de prensa, con respecto a nuestra estrategia, operaciones futuras, posición financiera, ingresos estimados, proyecciones, prospectos, planes y objetivos de gestión son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas generalmente se identifican con las palabras "creer", "proyecto", "pronóstico", "guía", "esperar", "anticipar", "estimar", "pretender", "estrategia", "futuro", "oportunidad", "plan", "puede", "debería", "será", "sería", "continuará", "probablemente resultará", "posible", "potencial", "predecir", "perseguir", "objetivo" y expresiones similares, aunque no todas las declaraciones a futuro contienen tales palabras de identificación. Las declaraciones prospectivas son predicciones, proyecciones y otras declaraciones sobre eventos futuros que se basan en expectativas y suposiciones actuales y, como resultado, están sujetas a riesgos e incertidumbres. Las declaraciones prospectivas no garantizan el desempeño futuro e involucran riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores. Muchos factores podrían causar que los eventos futuros reales difieran materialmente de las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa, incluidos factores que están fuera del control de SomaLogic. Debe considerar cuidadosamente estos riesgos e incertidumbres, incluidos, entre otros, los factores descritos en la Parte I, Artículo 1A: "Factores de riesgo" en nuestro Informe anual en el Formulario 10-K y otras presentaciones que hacemos con la Comisión de Bolsa y Valores. Estas presentaciones identifican y abordan riesgos e incertidumbres importantes que podrían causar que los eventos y resultados reales difieran materialmente de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones a futuro se refieren solo a la fecha en que se realizan. Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en las declaraciones prospectivas, y SomaLogic no asume ninguna obligación y no tiene la intención de actualizar o revisar estas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros. En caso de que se materialicen uno o más de estos riesgos o incertidumbres, o si alguna de las suposiciones resultara incorrecta, los resultados reales pueden variar en aspectos sustanciales de los proyectados en estas declaraciones prospectivas. La Compañía no asume ni asumirá ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, excepto según lo exijan las leyes de valores aplicables.

Contacto de Dante Genomics Laura D'AngeloVicepresidenta de Relaciones con inversores ir@dantelabs.com +39 0862 191 0671 www.dantegenomics.com

Contacto de medios de SomaLogic Emilia Costales 720-798-5054 ecostales@somalogic.com

Contacto de inversores de SomaLogic Marissa BychGilmartin Group LLC investors@somalogic.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2035834...

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2159924...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/somalogic-se-asocia-con-dante-genomics-para-mejorar-la-adopcion-clinica-y-de-investigacion-de-la-proteomica-301883827.html