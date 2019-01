Spin Master y Alpha Group resuelven sus disputas por la patente de Bakugan®

Publicado 14/01/2019 20:38:50 CET

Spin Master Corp. (http://www.spinmaster.com) y Alpha Group Co., Ltd. de Guangzhou, Guangdong, P.R. China, se complacen anunciar que sus disputas en Canadá, Reino Unido y Estados Unidos en cuanto a los juguetes transformables se han resuelto de manera amistosa. Entre las condiciones de la solución están el acuerdo de Alpha Group de no vender, después del 31 de enero de 2019, los productos Screechers Wild! Identificados en los tres casos en los tres países sujetos a las disputas resueltas.

"Estamos muy orgullosos de la innovadora tecnología que hay tras los productos Bakugan", dijo Chris Harrs, consejero general de Spin Master Corp. "Spin Master tiene una trayectoria y reputación en cuanto al cumplimiento de nuestra propiedad intelectual y seguiremos protegiendo vigorosamente nuestros derechos donde sea necesario".

Spin Master presentó y obtuvo patentes mundiales para proteger el mecanismo de transformación asociado con sus reconocidos y exitosos juguetes Bakugan(R). Spin Master cuida mucho la protección de su innovadora tecnología de transformación en grandes territorios de todo el mundo. Actualmente, tiene abiertos destacados procesos judiciales contra Mattel en Canadá, Estados Unidos y México, alegando que el producto Mecard de Mattel infringe la tecnología Bakugan.

Acerca de Spin Master

Spin Master es una compañía de entretenimiento para niños líder a nivel mundial que crea, diseña, fabrica, licencia y comercializa un diversificado portafolio de juguetes, juegos, productos y artículos de entretenimiento innovadores. Spin Master es mejor conocida por sus galardonadas marcas que incluyen a Zoomer(R), Bakugan(R), Erector(R) by Meccano(R), Hatchimals(R), Air Hogs(R) y PAW Patrol(R). Desde 2000, Spin Master ha recibido 103 nominaciones al Juguete del Año (TOTY, por sus siglas en inglés) por parte de la Asociación de la Industria del Juguete (TIA; por sus siglas en inglés), con 28 premios en una diversidad de categorías de productos que incluyen 13 nominaciones al Juguete Innovador del Año (TOTY Innovation), más que cualquiera de sus competidores. Al día de hoy, Spin Master ha producido seis series de televisión, incluyendo el éxito de 2007 Bakugan Battle Brawlers y el actual hit PAW Patrol, que se transmite a más de 160 países y territorios de todo el mundo. Spin Master emplea a más de 1.700 personas a nivel mundial, con 28 oficinas en Canadá, Estados Unidos, México, Francia, Italia, Reino Unido, Eslovaquia, Polonia, Alemania, Suecia, Países Bajos, China, Hong Kong, Japón, Vietnam y Australia.

