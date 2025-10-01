SSL.com se une a la lista de confianza de C2PA como CA conforme

(Información remitida por la empresa firmante)

SSL.com, al satisfacer los requisitos del Programa de conformidad C2PA, se ha convertido en un emisor autorizado de certificados de firma conformes con C2PA para productos que generan credenciales de contenido C2PA, fortaleciendo así la resiliencia global contra la desinformación digital

HOUSTON, 1 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- SSL.com ha anunciado su inclusión como autoridad certificadora de confianza para emitir certificados para productos generadores conformes con la Coalición para la Procedencia y Autenticidad del Contenido (C2PA), que cumplen con el estándar C2PA. Esta certificación posiciona a SSL.com como un proveedor de infraestructura vital para las Credenciales de Contenido, el registro digital que verifica el creador, el origen y la autenticidad de un archivo multimedia.

A medida que la inteligencia artificial y las herramientas de edición innovadoras democratizan la creación de contenido, la necesidad de verificar la procedencia digital se ha vuelto crucial. C2PA utiliza criptografía para codificar detalles sobre el origen de un archivo multimedia mediante hashes criptográficos que se vinculan a cada píxel de un archivo de imagen, vídeo o audio. Esto crea registros a prueba de manipulaciones que autentican y prueban la procedencia del contenido, lo que ayuda a combatir las falsificaciones profundas y las alteraciones digitales detectadas en archivos multimedia comprometidos.

La aparición de los certificados C2PA de SSL.com responde a la creciente preocupación por la autenticidad del contenido en diversos sectores, como los medios de comunicación globales, las plataformas de redes sociales y los sistemas de gestión de contenido empresarial. Las credenciales de contenido han cobrado gran impulso entre las principales empresas tecnológicas, como Adobe, Google y OpenAI.

La participación de SSL.com en la emisión de certificados C2PA indica una evolución natural en los servicios de confianza digital. El portafolio actual de la compañía incluye certificados SSL/TLS, certificados de firma de código, certificados de correo electrónico S/MIME, Certificados de Marca Verificada (VMC) y soluciones de firma de documentos. Todos ellos utilizan la misma Infraestructura de Clave Pública (PKI) que sustenta los estándares tecnológicos de C2PA.

Leo Grove, consejero delegado y fundador de SSL.com, afirmó: "La participación de SSL.com en el ecosistema C2PA garantiza que las organizaciones tengan acceso a servicios de certificación de nivel empresarial a medida que implementan estos nuevos estándares críticos para verificar la autenticidad del contenido ahora y en el futuro".

Acerca de SSL.comFundada en el año 2002, SSL.com es una autoridad de certificación de confianza global que ofrece certificados digitales y soluciones PKI para proteger las comunicaciones en línea, las aplicaciones y el contenido digital. La compañía presta servicios integrales de certificación a particulares, empresas y organizaciones en más de 180 países, incluyendo SSL/TLS, firma de código, correo electrónico S/MIME y certificados de firma de documentos. SSL.com cumple con las normas de auditoría de WebTrust y participa como miembro con derecho a voto en el CA/Browser Forum.

