- Standard Textile y Accor anuncian el lanzamiento de la colección Mascioni Hotel en propiedades de lujo de todo el mundo

Accor da la bienvenida a Mascioni Hotel Collection como el estándar de marca para las habitaciones de Fairmont, Sofitel Legend, Sofitel y MGallery Collection

CINCINNATI, 8 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Accor, una de las marcas más prestigiosas de la hostelería de lujo, y Standard Textile Co., Inc. anunciaron hoy una alianza estratégica para que Mascioni Hotel Collection sea el proveedor preferente de ropa de cama de lujo para una selección de las marcas de lujo de Accor: Fairmont, Sofitel Legend, Sofitel y MGallery Collection. Esta emocionante alianza abarcará más de 350 propiedades en todo el mundo.

Accor y Mascioni Hotel Collection han colaborado para crear una exclusiva colección de ropa de cama y baño, meticulosamente diseñada para mejorar significativamente la experiencia de lujo de los huéspedes, envolviéndolos en una comodidad inigualable y una elegancia refinada. La colección de ropa de cama incluye productos elaborados con algodón de primera calidad, que ofrecen suavidad y durabilidad superiores. Cada marca de lujo de Accor que presente ropa de cama de Mascioni Hotel Collection adaptará la colaboración a su identidad única: Sofitel y Sofitel Legend reflejarán la elegancia clásica francesa, MGallery Collection ofrecerá un diseño con un toque moderno y Fairmont exhibirá lujo refinado.

"Fairmont Hotels & Resorts siempre es acogedor, accesible y auténtico, creando un espacio donde los huéspedes se sienten como en casa mientras experimentan algo extraordinario", indicó Omer Acar, consejero delegado de Fairmont. "Nuestra colaboración con Mascioni Hotel Collection es un fiel testimonio de nuestro compromiso compartido con la excelencia".

"Sofitel y MGallery se enorgullecen de asociarse con Mascioni Hotel Collection, integrando nuestra oferta de lujo con la excelencia del arte textil italiano", declaró Maud Bailly, consejero delegado de Sofitel Legend, Sofitel, MGallery & Emblems. "Esta colaboración estratégica redefine la elegancia y la comodidad de las habitaciones, ofreciendo una experiencia excepcional a los huéspedes a nivel mundial".

Mascioni Hotel Collection es una marca de ropa de cama dedicada exclusivamente al sector hotelero. Con orígenes italianos que se remontan a 1957, la marca fue adquirida por Standard Textile, líder mundial en hostelería, en 2018. Hoy, Mascioni Hotel Collection es un sello de elegancia, ofreciendo ropa de cama a medida para los mejores hoteles del mundo.

"Estamos encantados de asociarnos con Accor", afirmó Gary Heiman, consejero delegado de Standard Textile. "La cartera de productos de lujo de Accor personifica la sofisticación, la innovación y las experiencias personalizadas, lo que se alinea a la perfección con los valores de marca de Mascioni Hotel Collection. Esta alianza nos permite crear algo verdaderamente especial, estableciendo un nuevo estándar en lujo".

Como parte del compromiso de Standard Textile y Accor con la sostenibilidad y el bienestar de sus huéspedes, la Colección Hotelera Mascioni cuenta con la certificación OEKO-TEX Standard 100. Esta certificación garantiza que todos los productos de la colección están libres de sustancias químicas nocivas y son seguros tanto para los huéspedes como para el medio ambiente.

Acerca de Standard Textile

Fundada en 1940, Standard Textile ha desarrollado una cultura de innovación, calidad y servicio. Con más de 150 patentes emitidas, sus productos están diseñados para ofrecer durabilidad, longevidad y valor. Standard Textile, una empresa integrada verticalmente, es un proveedor líder mundial de soluciones integrales en los mercados de textiles y prendas de vestir para instituciones. Aprovechando su experiencia en diseño, fabricación y lavandería textil, y su infraestructura global, la empresa presta servicios a clientes de los sectores de la salud, la hostelería y la decoración de interiores en todo el mundo. Para más información, visite standardtextile.com.

Acerca de Accor

Accor es un grupo hotelero líder a nivel mundial que ofrece estancias y experiencias en más de 110 países con más de 5.700 hoteles y resorts, 10.000 bares y restaurantes, instalaciones de bienestar y espacios de trabajo flexibles. El Grupo cuenta con uno de los ecosistemas hoteleros más diversos de la industria, que abarca más de 45 marcas hoteleras, desde lujo hasta categoría económica, así como estilo de vida, con Ennismore. ALL Accor, la plataforma de reservas y programa de fidelización, encarna la promesa de Accor durante y después de la estancia en el hotel y ofrece a sus miembros acceso a experiencias únicas. Accor se centra en impulsar acciones positivas a través de la ética empresarial, el turismo responsable, la sostenibilidad ambiental, el compromiso con la comunidad, la diversidad y la inclusión. La misión de Accor se refleja en el propósito del Grupo: ser pioneros en el arte de la hospitalidad responsable, conectando culturas con una atención sincera. Fundada en 1967, Accor SA tiene su sede en Francia. Incluido en el índice CAC 40, el Grupo cotiza en la Bolsa de Valores Euronext de París (código ISIN: FR0000120404) y en el mercado extrabursátil (ticker: ACCYY) de Estados Unidos. Para más información, visite group.accor.com o síganos en X, Facebook, LinkedIn, Instagram y TikTok.

Judy SroufeVicepresidenta de marketing y comunicación de la marca Standard Textile Co., Inc.jsroufe@standardtextile.com www.standardtextile.com

