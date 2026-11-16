Stark Future cierra una ronda de financiación de más de 150 millones de euros en valor total de la transacción mientras

(Información remitida por la empresa firmante)

Ronda liderada por Highland Europe, junto a 1GT de Morgan Stanley Investment Management y Axon Partners Group, y con la participación de inversores actuales y nuevos.

BARCELONA, 16 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Stark Future, la compañía barcelonesa detrás de la moto de enduro más vendida del mundo, ha anunciado hoy el cierre de una ronda de financiación con un valor total de la transacción superior a 150 millones de euros, la mayor inversión jamás realizada en una empresa europea de motos eléctricas. La ronda valora Stark Future en 1.200 millones de euros pre-money, lo que la convierte en la primera empresa europea de motos eléctricas valorada en más de 1.000 millones de euros. La ronda ha estado liderada por Highland Europe, junto a 1GT, la estrategia de private equity climático de Morgan Stanley Investment Management, y la firma de inversión internacional con sede en España Axon Partners Group, con la participación de accionistas actuales y de amigos y familiares. La ronda se sobresuscribió y superó el objetivo inicial, lo que ha llevado a la compañía a mantener la puerta abierta a un segundo cierre para dar entrada a nuevos socios estratégicos, entre ellos Lombard Odier.

Fundada en 2020 con la convicción, sin concesiones, de que las motos eléctricas no solo deben ser la alternativa ecológica, sino la mejor máquina, Stark Future construye motos diseñadas para batir a las mejores rivales de combustión en cada categoría en la que entra. Hoy, la plataforma VARG, que abarca motocross, enduro y supermotard, se diseña, desarrolla y fabrica íntegramente en las instalaciones de 20.000 m de la compañía, a las afueras de Barcelona. El nuevo capital financiará la expansión global y el desarrollo de nuevas plataformas eléctricas.

En solo tres años de ventas, Stark ha pasado de aspirante a líder de su categoría. La VARG es hoy la moto de enduro más vendida del planeta y supera en ventas a todas sus rivales de combustión. En su primer año, Stark se hizo con alrededor del 50 % del mercado de enduro en Alemania y con el primer puesto en Francia e Italia, mientras que Estados Unidos se ha convertido en su mayor mercado por volumen. Partiendo de cero, Stark ha arrebatado a la combustión en tres años alrededor del 5 % del mercado mundial de motos off-road, valorado en 3.000 millones de euros. El nuevo capital tiene como objetivo repetir ese logro, y más, entrando en nuevas categorías de motos en un mercado direccionable mucho mayor, de 90.000 millones de euros. Pocas empresas de hardware crecen tan rápido. Menos aún lo hacen de forma rentable.

Anton Wass, fundador y CEO de Stark Future, afirma: Hace seis años, Stark era la convicción inquebrantable de que lo eléctrico podía ser la mejor máquina, no una concesión. Hoy es la mayor inversión jamás realizada en una empresa europea de motos eléctricas. Ya pusimos el sector patas arriba una vez con la VARG, arrebatando a la combustión el 5 % de un mercado de 3.000 millones de euros en tres años. Esto nos da los recursos para volver a hacerlo, y más, en un mercado de 90.000 millones de euros. Mientras otros en este sector se han quedado por el camino, nosotros hemos crecido, somos rentables y hemos incorporado a Highland Europe y a inversores institucionales de prestigio mundial, y hemos dejado la puerta abierta en el segundo cierre a algunos más que comparten la misma ambición. Nada de esto habría sido posible sin los pilotos que eligieron una VARG antes que los mayores inversores del mundo, ni sin los concesionarios que la pusieron en sus tiendas. Gracias por hacer realidad este sueño. No estamos aquí para formar parte del futuro del motociclismo. Estamos aquí para liderarlo.

Tony Zappalà, socio de Highland Europe, añade: Desde que vendió su primera moto hace solo tres años, Stark Future se ha convertido en el nombre de referencia del motociclismo off-road de alto rendimiento. Ha construido esa tracción en el segmento más técnico y exigente del mercado. En cuanto conocimos a Anton y a su equipo, nos contagiamos del principio que guía a la compañía: construir la mejor moto sin concesiones. Las motos son la última gran categoría de vehículos en electrificarse de verdad. Muchos lo han intentado, pero nadie ha igualado el éxito de Stark. Creemos que será la compañía que lidere la transición con unas prestaciones de primer nivel.

Vikram Raju, responsable de inversiones de private equity climático en Morgan Stanley Investment Management y 1GT, afirma: Las soluciones climáticas más convincentes suelen ser las que no piden a sus clientes que renuncien a nada. Stark Future es un gran ejemplo de ello, ya que combina un enfoque constante en la excelencia de ingeniería con motos eléctricas diseñadas para competir, ante todo, en prestaciones. En 1GT respaldamos a fundadores y equipos ambiciosos cuyos productos y soluciones tienen el potencial de generar un impacto real y de impulsar la transición hacia una economía baja en carbono. Estamos encantados de apoyar la próxima fase de crecimiento de la compañía y de aportar a esta alianza los recursos y las capacidades globales de Morgan Stanley mientras Stark sigue creciendo a nivel internacional.

Alfonso de León, Managing Partner de Axon Partners Group, afirma: Stark es esa rara compañía de tecnología y rendimiento que crece como una tecnológica y gana dinero como una industrial. Como firma de inversión con sede en España, Axon se enorgullece de invertir junto a Highland, 1GT y un grupo de inversores de primer nivel para apoyar a una compañía española que lidera una categoría a nivel mundial. Esto es solo el principio de lo que Stark llegará a ser.

Stifel ha actuado como asesor financiero principal de Stark Future en esta operación. Esta inversión aporta el respaldo a largo plazo de grandes inversores institucionales, entre ellos Highland Europe, cuya cartera incluye compañías líderes en su categoría como Wolt, GetYourGuide, Huel y Zwift, junto a la estrategia 1GT de Morgan Stanley Investment Management, Axon Partners Group y Lombard Odier. Juntos, dan a Stark Future el capital y el alcance necesarios para convertir su liderazgo en el off-road eléctrico en una fuerza global del motociclismo.

Acerca de Stark Future

Stark Future es una empresa de motos eléctricas premium y tecnología con sede en Barcelona, fundada en 2020. Su estrategia consiste en construir motos eléctricas que superen a las mejores motos de combustión en cada categoría. Su plataforma insignia VARG, que abarca motocross, enduro y supermotard, incluye la moto de enduro más vendida del mundo, que supera en ventas a todas sus rivales de combustión. Cada moto se fabrica en las instalaciones propias de la compañía, de 20.000 m, a las afueras de Barcelona, y Stark compite al más alto nivel en todo el mundo, incluidos el FIM SuperEnduro, el Hard Enduro, el EnduroGP y el Campeonato del Mundo de Supercross.

Para más información, visite https://starkfuture.com.

Contacto: Benjamin Cobb, Director Brand Communications, Stark Future, benjamin.cobb@starkfuture.com

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