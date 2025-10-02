(Información remitida por la empresa firmante)

- Starlab incorpora a Space Applications Services como socio estratégico y accionista en una empresa conjunta

Líder europeo en infraestructura espacial, integración de carga útil y operaciones de misión se une a Starlab para fortalecer su presencia internacional y ampliar sus capacidades para los clientes de Starlab

HOUSTON y SYDNEY, 2 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Starlab Space LLC anunció hoy, en el 76º Congreso de Astronáutica Internacional, que Space Applications Services , empresa belga líder en ingeniería espacial e integración de cargas útiles, se ha unido a la compañía como socio e inversor en una empresa conjunta. Esta alianza amplía la presencia global de Starlab y las capacidades disponibles para sus clientes.

SpaceApps aporta una amplia experiencia en sistemas espaciales, operaciones de misión e integración de cargas útiles, con capacidades que incluyen aviónica, desarrollo de cargas útiles, el servicio integral de Cubos de Experimentos Comerciales Internacionales (ICECubes), así como software de integración de misiones y control de operaciones. La compañía también colabora estrechamente con la Agencia Espacial Europea y socios internacionales, ampliando el acceso de Starlab a los mercados globales y a las comunidades de investigación.

"La incorporación de SpaceApps como inversor y socio demuestra que estamos pasando rápidamente del diseño a la realidad", declaró Marshall Smith, consejero delegado de Starlab. "Con el capital adicional y la experiencia de socios internacionales, no solo estamos construyendo la estación espacial comercial más avanzada y ofreciendo a nuestros clientes capacidades excepcionales, sino que también estamos acelerando el descubrimiento científico y definiendo la próxima era de la exploración espacial".

La alianza también incluirá la colaboración en los Laboratorios de Innovación Espacial de SpaceApps, actualmente en desarrollo en toda Europa. Estas instalaciones terrestres proporcionarán un mayor acceso a la investigación en microgravedad para universidades y socios de la industria, lo que contribuirá a fortalecer la comunidad de investigación y la cartera de proyectos de cargas útiles científicas para el laboratorio orbital de Starlab.

"Nos enorgullece unirnos a Starlab como inversor y socio", afirmó Richard Aked, consejero delegado de SpaceApps. "La visión de Starlab se alinea con nuestra misión de ampliar el acceso al espacio. Al aportar nuestras instalaciones de carga útil, aviónica y experiencia en integración de misiones, esperamos impulsar la ciencia y la innovación revolucionarias en la órbita baja terrestre".

La incorporación de SpaceApps consolida a Starlab como uno de los programas de destino comercial LEO más avanzados en desarrollo. Creado por el equipo que cuenta con dos décadas de éxito en la Estación Espacial Internacional y respaldado por el compromiso de socios de empresas conjuntas en Estados Unidos, Europa, Japón y Canadá, Starlab avanza rápidamente del diseño al desarrollo, como lo demuestra su Revisión Crítica de Diseño programada para finales de año.

Acerca de StarlabStarlab Space es una empresa conjunta global liderada por Estados Unidos entre Voyager Technologies (NYSE: VOYG), Airbus , Mitsubishi Corporation , MDA Space , Palantir Technologies y Space Applications Services , con socios estratégicos como Hilton, Journey, Northrop Grumman y la Universidad Estatal de Ohio. Starlab está desarrollando una estación espacial comercial de nueva generación con inteligencia artificial, con el objetivo de garantizar la presencia humana continua en la órbita baja y una transición fluida de la ciencia y la investigación en microgravedad junto con el retiro de la Estación Espacial Internacional. El diseño avanzado y orientado al usuario de Starlab y sus robustas capacidades lo convierten en una plataforma de primer nivel para el descubrimiento científico y el avance tecnológico en el espacio. Para más información, visite starlab-space.com .

Acerca de Space Applications Services

Space Applications Services, con sede en Bélgica y oficinas en los Países Bajos y Estados Unidos, desarrolla tecnologías avanzadas para vuelos espaciales tripulados, exploración y observación de la Tierra. Atiende a clientes como la ESA, la NASA y la Comisión Europea, y suministra sistemas de misión crítica, como robótica, aviónica, entrenamiento de astronautas y operaciones de la Estación Espacial Internacional (ISS), para apoyar misiones espaciales exitosas en todo el mundo. Sus equipos multidisciplinarios combinan experiencia en ingeniería, ciencia y operaciones para ofrecer soluciones integrales, desde el concepto hasta la órbita.

