Starlight Investments y Blackstone anuncian la segunda adquisición multifamiliar de 1.067 unidades

-Starlight Investments y Blackstone anuncian la segunda adquisición multifamiliar con una cartera de ocho edificios GTA Concrete que totalizan 1.067 unidades

TORONTO, Feb. 26, 2019 /PRNewswire/ -- Starlight se complace en anunciar nuestra segunda adquisición de cartera multifamiliar con Blackstone. La adquisición consiste en una cartera de ocho edificios de altura media y rascacielos que suman 1.067 unidades ubicadas estratégicamente en vecindarios deseables en el área metropolitana de Toronto. Ver más en: http://www.starlightinvest.com/images/Upload/Doc/Starlight%20News%20Release%20-%20Joint%20Venture%20with%20Blackstone%20-%202019.pdf [http://www.starlightinvest.com/images/Upload/Doc/Starlight%20News%20Release%20-%20Joint%20Venture%20with%20Blackstone%20-%202019.pdf]

Acerca de Starlight Investments

Starlight Investments es una empresa privada con sede en Toronto, de servicio completo, multi-familiar y comercial de inversión inmobiliaria y gestión de activos impulsada por un equipo experimentado de más de 150 profesionales. La compañía gestiona actualmente más de 9.000 millones de dólares de bienes raíces directos, así como valores de inversión inmobiliaria. Los vehículos de inversión incluyen asociaciones institucionales, True North Commercial REIT, Starlight US Multi-Family Funds y Starlight Capital Funds. La cartera de Starlight Investment consta de aproximadamente 36.000 unidades multi-residenciales en Canadá y EE. UU. y más de 5,9 millones pies cuadrados de propiedades comerciales. Visítenos en www.starlightinvest.com [http://www.starlightinvest.com/] y conecte con nosotros en LinkedIn en www.linkedin.com/company/starlight-investments-ltd [http://www.linkedin.com/company/starlight-investments-ltd].

