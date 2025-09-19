States of Mind lanza una plataforma europea para la salud mental progresiva

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 19 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- States of Mind ( www.statesofmind.com ), un centro digital europeo para la salud mental progresiva, se lanza oficialmente hoy. La plataforma amplía el acceso a tratamientos emergentes y conecta a los pacientes con profesionales de confianza.

Las enfermedades mentales afectan a una de cada seis personas en la UE; sin embargo, el acceso a terapias como la psicoterapia asistida con psicodélicos, las infusiones de ketamina y la estimulación magnética transcraneal sigue siendo limitado. States of Mind aborda esta deficiencia con un directorio de proveedores y una plataforma multimedia que conecta a los pacientes con clínicas, terapeutas, centros de retiro y servicios de salud digital, a la vez que les informa sobre opciones basadas en la evidencia.

Muchos pacientes elegibles carecen de recursos fiables a pesar de la sólida evidencia de beneficios terapéuticos. States of Mind prepara a los clientes en la etapa previa al tratamiento mediante contenido educativo basado en la evidencia, apoyo entre pares y comprobaciones de requisitos.

"Nuestra visión a largo plazo va mucho más allá del directorio de proveedores: se trata de dotar a los profesionales de la salud mental de vanguardia con la infraestructura digital, las herramientas y la experiencia que necesitan para ampliar sus servicios, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de las normas regulatorias", afirmó Roman Romanov, cofundador y director de producto.

La plataforma integra herramientas de preselección como PHQ-9 y GAD-7 con evaluaciones más amplias para guiar a los pacientes hacia las terapias adecuadas para la depresión, la ansiedad, el TDAH, el TEPT y afecciones relacionadas. La correspondencia se realiza por región, tipo de tratamiento y especialidad, con flujos de trabajo que respetan la privacidad y cumplen con los estándares clínicos.

States of Mind invita a clínicas, profesionales, centros de retiro con licencia, innovadores en salud digital e instituciones de investigación a unirse para dar forma al futuro de la atención de la salud mental.

Además de su directorio, la plataforma cuenta con un centro editorial revisado por un consejo médico. Publica información basada en evidencia sobre terapias progresivas, historias de pacientes, entrevistas con expertos y perspectivas de profesionales, con el objetivo de reducir el estigma y ampliar el acceso.

Para los proveedores, la plataforma abre nuevas vías para los pacientes y contribuye a una recalibración de la atención de salud mental, tan necesaria desde hace tiempo. Participar implica alinearse con la transparencia, la accesibilidad y la reducción de daños, principios esenciales para que los tratamientos de próxima generación sean creíbles y seguros. Como parte de esta misión, States of Mind está desarrollando una taxonomía y un registro de eventos adversos para fortalecer los estándares de la industria.

Las solicitudes para la inclusión en el Directorio de Proveedores están abiertas en https://statesofmind.com/providers/get-verified/

States of Mind cuenta con el apoyo de Pink Elephant , una empresa de capital de riesgo y un fondo que impulsa soluciones progresistas de salud mental. Guiada por la evidencia, la reducción de daños y la colaboración regulatoria, Pink Elephant respalda modelos escalables de telemedicina y educación que amplían el acceso seguro y asequible.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2776551...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/states-of-mind-lanza-una-plataforma-europea-para-la-salud-mental-progresiva-302561651.html