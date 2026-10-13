Stelios se enfrentó a las aerolíneas con easyJet. Ahora se enfrenta a los gigantes del comercio electrónico

easyShop.com se lanza en 21 países europeos como competidor de Amazon.

La plataforma no gestiona inventario, no vende productos de marca propia y nunca compite con sus minoristas.

Los minoristas pueden vender a través de 21 mercados por medio de una sola cuenta, con el IVA calculado automáticamente.

Cientos de minoristas ya operan en la plataforma y está prevista la incorporación de un número mayor de cara al Black Friday y la temporada alta navideña.

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 13 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Sir Stelios Haji-Ioannou lanzó easyJet hace treinta años para desafiar a las aerolíneas tradicionales. En la actualidad, el fundador de la familia de marcas easy está llevando la misma filosofía de desafío al comercio electrónico con easyShop.com, un nuevo mercado multicanal que pretende competir con Amazon y que ya está oficialmente abierto en 21 países europeos.

El lanzamiento introduce a easyShop en uno de los mercados de consumo más grandes de todo el mundo, y cuenta con una propuesta basada en el valor, la simplicidad y las recompensas para los compradores, junto con un modelo de mercado diseñado para proporcionar a los minoristas un entorno más justo para su crecimiento.

A diferencia de los mercados liderados por minoristas, easyShop no mantiene inventario, no vende productos de marca propia ni compite con las empresas que utilizan su plataforma. Cada producto pertenece a un minorista, y cada pedido de un cliente genera una venta para dicho minorista.

Sir Stelios Haji-Ioannou, fundador de la familia de marcas easy, declaró:

"La competencia beneficia tanto a los consumidores como también a las empresas. El mercado no se beneficia cuando todos sienten que solo disponen de una única opción".

"easyShop enmarca los valores que siempre han caracterizado a la marca easy: simplicidad, valor y variedad, con un modelo de mercado diseñado para ayudar a los minoristas a crecer, en lugar de competir contra ellos. Creo que hay mucho espacio para un enfoque innovador en las compras en línea".

Los minoristas pueden llegar a los compradores repartidos en 21 mercados a través de una sola cuenta, con el IVA calculado automáticamente. No necesitan establecer una empresa en cada país, lo que facilita la expansión internacional a negocios que antes encontraban el coste y la complejidad de las operaciones locales un obstáculo.

Cientos de minoristas ya realizan operaciones por medio de easyShop tras el lanzamiento gradual de sus sitios locales. Con la llegada del Black Friday y la Navidad, la plataforma invita a más vendedores del Reino Unido, Europa y de nivel internacional a unirse, ampliar su alcance y aprovechar el periodo de mayor actividad comercial del año.

easyShop funciona gracias a OnCommerce, la empresa de tecnología para marketplaces detrás de OnBuy y del próximo lanzamiento de Comet.

Cas Paton, fundador y consejero delegado de OnCommerce, comentó:

"Son demasiados los minoristas que están construyendo su negocio sobre una plataforma que, además, es su mayor competidora. Bajo nuestro punto de vista esto es un error. easyShop jamás competirá con las empresas que venden a través de ella".

"La marca easy lleva 30 años desafiando al sistema establecido y saliendo victoriosa. Ahora nos enfrentamos a los gigantes del comercio electrónico, y lo hacemos del lado de los vendedores, para ofrecerles el trato justo que les ha faltado durante demasiado tiempo".

Para los compradores, easyShop reúne millones de productos de minoristas de confianza en un solo lugar, contando con precios competitivos, envío gratuito en millones de productos, recompensas por cada compra, opciones de pago flexibles y reseñas verificadas.

Los vendedores al por menor se pueden registrar para vender por medio de easyShop.

Los compradores pueden visitar easyShop.

Las solicitudes de entrevista con Sir Stelios Haji-Ioannou deben dirigirse a Tavistock y están sujetas a disponibilidad.

Acerca de easyShop

easyShop es un mercado online multicategoría que lleva a cabo operaciones a través de 21 países europeos. Como parte del grupo de marcas easy, fundado por Sir Stelios Haji-Ioannou, easyShop se basa en el valor, la variedad y la simplicidad. La marca easyShop es propiedad de easyGroup, que también la licencia, mientras que el mercado está impulsado y operado por OnCommerce.

Acerca de OnCommerce

OnCommerce es una empresa de tecnología de marketplaces que impulsa y opera easyShop, el marketplace de cashback OnBuy (fundado en el año 2016) y el marketplace de electrónica británico Comet, que se lanzará en noviembre de 2026. OnCommerce no mantiene inventario ni vende productos de marca propia a través de sus marketplaces.

Acerca de easyGroup

easyGroup (easy.com) es el creador y propietario de la familia de marcas easy. easyGroup tiene como objetivo crear, poseer y gestionar la marca easy a través de la colaboración con los socios comerciales adecuados en sus respectivos sectores. Al licenciar el nombre easy, easyGroup genera un flujo constante de ingresos por regalías y la mayor parte de las ganancias de easyGroup ltd se donan a organizaciones benéficas a través de la Fundación Filantrópica Stelios (https://stelios.foundation/), una organización benéfica registrada en el Reino Unido. Sir Stelios y easyGroup han donado ya más de 120 millones de euros a organizaciones benéficas.

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