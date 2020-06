Stenn amplía su programa financiero con nuevos grandes inversores

- La compañía de tecnología financiera Stenn amplía su programa financiero a 500 millones de dólares con nuevos grandes inversores

LONDRES, 3 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- La empresa financiera de comercio online Stenn ha asegurado la participación de Barclays Bank, Coface SA y Crayhill Capital Management LP en su última ronda de inversión. La financiación se dirige al programa de financiación comercial Stenn Assets Funding, ahora tasado en 500 millones de dólares.

Los dos inversores y el proveedor de seguros se han unido al reconocido programa de financiación de Stenn, junto con los proveedores financieros existentes Natixis, que son también el organizador del programa, NN Investment Partners, y M&G. La inversión respalda el continuado crecimiento de Stenn en el campo de las finanzas comerciales transfronterizas y se basa en el premio European Structured Finance Deal of the Year 2020 desde la International Financial Law Review.

Segunda ronda de financiación en un mes para ayudar a las compañías durante la crisis de la Covid-19.

La última ronda de inversión es la segunda en menos de un mes para Stenn. La compañía cerró un nuevo programa de 200 millones de dólares el 11 de mayo desde Crayhill, un gestor de crédito privado y prestamista basado en activos con sede en Nueva York, para expandir servicios financieros de comercio digital y apoyar a las compañías para impulsar sus flujos de comercio internacionales.

Con esta capacidad añadida, Stenn está posicionada para ofrecer a un mayor número de empresas acceso a finanzas comerciales transfronterizas rápidas y flexibles en un momento en el que el capital laboral es críticamente escaso.

La financiación totalmente digital de Stenn es única en el comercio internacional.

Fundada en 2015, Stenn es una compañía de tecnología financiera que ofrece financiación totalmente digital para compradores y vendedores en las cadenas de suministro globales. Cantidades de hasta 15 millones de euros podrían financiarse y gestionarse online, con mayores cantidades disponibles previa petición, agilizando drásticamente el acceso al capital para financiar transacciones transfronterizas.

La compañía admite el comercio internacional en un rango de industrias, ayudando a abordar "el vacío financiero comercial" de 1,5 billones de dólares identificado por la Cámara de Comercio Internacional como necesidad no cubierta en la financiación comercial global.

Stenn ha crecido significativamente desde su lanzamiento, residiendo ahora como agente principal en la financiación comercial transfronteriza. La financiación de la compañía está disponible para exportadores en 178 países, permitiendo a un mayor número de empresas acceder a la financiación y acelerar el ritmo al que hacen negocios.

Greg Karpovsky, fundador de Stenn, dijo: "Estamos viendo cadenas de suministro en riesgo de romperse debido a la pandemia del coronavirus. Las compañías tenían que reducir las reservas de liquidez para resistir el confinamiento y ahora necesitamos capital laboral para reiniciar sus empresas. Esta financiación llega en un momento crucial para las firmas que respaldamos y la participación de dichos inversores de alta calidad en esta expansión de programa afirma nuestra visión estratégica de inyectar liquidez en las cadenas de suministro globales. Junto con nuestro recientemente anunciado programa Stenn Direct Funding, estamos excepcionalmente bien posicionados para ayudar a nuestros clientes a impulsar sus flujos de comercio internacional y acelerar la recuperación global".

Chris Rigby, director global de Finanzas y Mercados de capital en Stenn, comentó: "Estamos encantados de haber asegurado la extensión del programa de financiación AR de Stenn. Pese a la reciente dislocación en los mercados de capital globales como resultado de la pandemia de la Covid-19, Stenn ha demostrado ser capaz de desarrollar arquitectura financiera innovadora y escalable, así como atraer y retener capital desde un grupo mundial de bancos e inversores institucionales".

Frédéric Bourgeois, director gerente de Coface Reino Unido e Irlanda, dijo: "Coface está encantada de unirse a Stenn International y sus fundadores en esta nueva fase de su desarrollo, en un momento en el que el acceso a las finanzas comerciales es crítico para la mayoría de economías mundiales. Estas crecientes necesidades representan oportunidades de financiación que estamos encantados de apoyar".

Emmanuel Issanchou, director global de Crédito estructurado y Soluciones en Natixis, dijo: "Socio a largo plazo para Stenn desde 2018, Natixis se enorgullece de haber apoyado esta extensión y aumentar el programa financiero de la compañía. En las actuales condiciones económicas más difíciles que nunca, la oferta de Stenn ofrece a sus clientes una clara ventaja en asegurar que pueden acceder rápidamente a la financiación que necesitan para apoyar sus transacciones internacionales".

Notas a los redactores

Acerca de Stenn International Ltd:

Stenn International Ltd. es una compañía de datos y tecnología financiera con sede en Reino Unido que proporciona financiación flexible a empresas dedicadas al comercio internacional. Las soluciones de financiación comercial de Stenn se pueden asegurar y administrar en forma online, acelerando el acceso a la liquidez para las empresas exportadoras al mismo tiempo que posibilita a los importadores adquirir en términos de cuenta abierta. Estas prácticas innovadoras permiten a Stenn financiar en sectores y regiones geográficas actualmente desatendidas en el comercio mundial.

Stenn opera en todo el mundo, con oficinas en Buenos Aires, Los Ángeles, Nueva York, Miami, Londres, Ámsterdam, Bruselas, Dusseldorf, Berlín, Mumbai, Singapur, Hong Kong, Guangzhou, Hangzhou, Qingdao y Shanghái. Conozca más en at stenn.com [https://stenn.com/] o siga a Stenn en Twitter [https://twitter.com/Stenn_Intl], LinkedIn [https://www.linkedin.com/company/stenn-financial-services/] y Facebook [https://www.facebook.com/StennIntl/].

