Steven Mickelsen, MD, lanza Del Medtech para expandir la ablación por campo pulsado más allá del corazón

La compañía presentará su visión en la LSI Emerging Medtech Summit, el 8 de septiembre en Londres.

CARDIFF BY THE SEA, Calif., 10 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- El electrofisiólogo y pionero en la ablación por campo pulsado (PFA), Steven Mickelsen, MD, anunció hoy el lanzamiento de Del Medtech Inc., una empresa de dispositivos médicos en etapa inicial con la misión de avanzar en la tecnología de ablación mínimamente invasiva más allá de la atención cardíaca y abordar necesidades críticas no satisfechas en múltiples áreas terapéuticas.

Del Medtech desarrolla dispositivos de ablación innovadores y de un solo uso, diseñados para mejorar la eficiencia y los resultados de los pacientes. Con un enfoque inicial en las áreas de gastroenterología, otorrinolaringología, salud masculina y femenina, y oncología, la compañía busca oportunidades de mercado con ingresos anuales que oscilan entre 1.400 y 7.400 millones de dólares y tasas de crecimiento proyectadas de entre el 9 % y el 13 %.

"Nuestra visión es establecer un nuevo estándar mundial en ablación tisular mínimamente invasiva", afirmó el Dr. Mickelsen. "Es difícil ignorar el impacto transformador que las tecnologías de ablación por perfusión (PFA) han tenido en la ablación con catéter en los últimos cinco años. Aplicaremos estas lecciones para abordar desafíos persistentes más allá del ámbito cardíaco".

El Dr. Mickelsen presentará la visión de Del Medtech en la LSI Emerging Medtech Summit en Londres el lunes 8 de septiembre a las 15:00 h. La cumbre reúne a líderes mundiales en innovación sanitaria para explorar el futuro de la tecnología médica.

"Estamos entrando en un período de rápida aceleración en las terapias ablativas, similar al auge de la PFA en electrofisiología", añadió el Dr. Mickelsen. "Del Medtech está preparada para liderar esta tendencia, y damos la bienvenida a inversores y socios que deseen contribuir a la construcción del futuro de la ablación".

Acerca de Del Medtech Inc. Del Medtech es una empresa de dispositivos médicos en fase inicial fundada en 2024 por el Dr. Steven Mickelsen, pionero en ablación por campo pulsado (PFA). La empresa está desarrollando dispositivos de ablación de un solo uso que amplían los beneficios de la PFA más allá de la atención cardíaca, abarcando la gastrointestinal, la otorrinolaringología, la salud masculina, la salud femenina y la oncología. Posicionada para redefinir las terapias mínimamente invasivas, Del Medtech está dando forma a la nueva era de la ablación e invita a socios e inversores a unirse a este viaje transformador.

