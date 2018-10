COMUNICADO: StorageCraft anuncia ShadowXafe: una solución de protección de datos para una continuidad total del negocio (1)

Publicado 21/08/2018 15:45:34 CET

- StorageCraft anuncia ShadowXafe: una solución de protección de datos de última generación para una continuidad total del negocio

La potente y flexible protección de datos basada en SLA (acuerdos de nivel de servicio) para entornos virtuales y físicos con recuperación orquestada en la nube con un solo clic elimina el tiempo de inactividad

LONDRES, 21 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- El tiempo de inactividad del sistema puede costar a las empresas una enorme cantidad de dinero en términos de pérdida de productividad e ingresos. Según Aberdeen Group, el coste medio del tiempo de inactividad para las empresas ha aumentado a 260.000 dólares la hora(1). Como resultado, las organizaciones buscan por todos los medios formas de lograr una mayor fiabilidad y disponibilidad en su gestión y copias de seguridad de datos. De hecho, según Gartner, "Para el año 2022, el 40% de las organizaciones aumentarán o reemplazarán sus aplicaciones de copias de seguridad a partir de lo que implementaron a principios de 2018(" 2). Para resolver este dilema, StorageCraft® [https://www.storagecraft.com/products/cloud-services], cuya misión es proteger todos los datos y asegurar su disponibilidad constante, presentó hoy ShadowXafe(TM) [https://www.storagecraft.com/es/shadowxafe], una solución avanzada de protección de datos de última generación.

Michael Linton, vicepresidente ejecutivo y director general de VLCM, un socio de StorageCraft, añade: "¡VLCM está entusiasmada por el lanzamiento de ShadowXafe! Creemos que este es un cambio en el paradigma, porque lleva adelante la probada tecnología de protección de datos de ShadowProtect y amplía de forma notable su funcionalidad y facilidad de uso". Y continúa: "Estamos muy ilusionados con el lanzamiento del nuevo producto porque creemos que tendrá una buena acogida entre nuestros clientes y abordará de forma exhaustiva muchos de los problemas a los que se enfrentan hoy en día. La protección de los datos de una organización es algo prioritario para todos los profesionales de TI. Las nuevas soluciones de StorageCraft facilitan la implementación, la gestión y la confianza en la seguridad de los datos".

Diseñado específicamente para pequeñas y medianas empresas (pymes), ShadowXafe es fácil de implementar, fácil de gestionar y fiable incluso en las circunstancias más exigentes. Garantiza una protección de datos basada en SLA y ofrece una potente recuperación para máquinas físicas y virtuales (VM). ShadowXafe, integrado estrechamente con la recuperación ante desastres como servicio (DRaaS) basada en la nube de StorageCraft, proporciona una continuidad total del negocio y una recuperación orquestada con un solo clic. En caso de fallo del sistema, corrupción de datos o desastre natural, las pymes pueden realizar la recuperación de VM en milisegundos y restaurar toda su infraestructura en cuestión de minutos utilizando la tecnología patentada VirtualBoot de StorageCraft.

Shridar Subramanian, vicepresidente de gestión de productos y marketing de StorageCraft, señaló: "A medida que los datos crecen y la infraestructura se vuelve cada vez más compleja, las pymes se enfrentan al reto de proteger los datos de forma rentable y recuperarlos rápidamente. Estos objetivos han sido inalcanzables hasta hoy. ShadowXafe combina recuperación fiable, escalabilidad y continuidad total del negocio con facilidad de uso y un precio asequible".

Entre las principales ventajas de ShadowXafe destacan:

Protección de datos potente y flexible:Con ShadowXafe, StorageCraft ofrece una protección líder del sector con agentes y sin agentes gestionada a través de una única pantalla. Mientras que las implementaciones sin agente satisfacen los requisitos de SLA para la mayoría de las VM, la protección basada en agentes ofrece el SLA más alto para las VM físicas y de alto rendimiento. Con ShadowXafe, los clientes pueden recuperar cualquier servidor, físico o virtual, independientemente de su tamaño, en una VM en milisegundos. ShadowXafe proporciona una experiencia sencilla y coherente, independientemente de si se está recuperando de un almacenamiento local, externo o en la nube.

Simplicidad de gestión a escalaCon ShadowXafe, el flujo de trabajo de protección de datos se gestiona a través de OneSystem®, una única plataforma de gestión unificada con un verdadero marco de protección basado en SLA. Todo el ciclo de vida de la protección, desde la especificación de los requisitos de protección hasta la gestión continua y la evaluación del cumplimiento, se realiza mediante políticas. Estas políticas de SLA se basan en los resultados en lugar de estar orientadas a los procesos para garantizar una alta precisión y cumplimiento. OneSystem ofrece monitorización y administración remotos desde una sola consola, así como descubrimiento simplificado. Estas características permiten un flujo de trabajo de protección de datos a escala, ahorran tiempo y reducen el riesgo de errores.

Continuidad total del negocio ShadowXafe ofrece una continuidad total del negocio a través de una estrecha integración con el servicio opcional de recuperación ante desastres (DRaaS) de StorageCraft. Como resultado, ofrece una conmutación por error completa y orquestada con un solo clic en la nube, lo que permite al usuario recuperar fácilmente toda la infraestructura.

Basándose en el legado de StorageCraft ShadowProtect®, una de las soluciones de copia de seguridad de datos más fiables del sector, ShadowXafe de StorageCraft amplía la cartera de productos de la empresa de soluciones de copia de seguridad y gestión de datos. ShadowXafe ya está disponible a través de la red de distribuidores y revendedores autorizados de StorageCraft. Visite StorageCraft.com/How-To-Buy [https://www.storagecraft.com/how-buy] para obtener más información y para conectarse con un distribuidor que pueda ayudarle a evaluar sus necesidades de gestión de datos y proporcionarle información detallada sobre precios.

Visite StorageCraft.com [http://www.storagecraft.com/] para obtener más información sobre la completa cartera de soluciones de protección de datos de StorageCraft.

