Straker Limited (ASX: STG) obtiene un contrato con la Unión Europea

AUCKLAND, Nueva Zelanda, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Straker Limited (ASX: STG), una empresa líder mundial en soluciones de traducción impulsadas por IA, se complace en anunciar un nuevo contrato con el Centro de Traducción para los Órganos de la Unión Europea (CdT), una agencia de la Unión Europea, para la prestación de servicios de traducción y servicios asociados.

Aspectos destacados del acuerdo

Alcance de los servicios: prestación de servicios de traducción y post-edición, específicamente de textos del inglés al francés.

Valor estimado del contrato: 0,525 millones de euros (aproximadamente 1,06 millones de dólares neozelandeses al tipo de cambio actual) durante la vigencia total prevista del contrato, según los volúmenes anticipados.

Duración: un plazo inicial de 12 meses, renovable automáticamente hasta 3 veces, para un plazo total previsto de 48 meses, salvo que cualquiera de las partes notifique por escrito su intención de no renovarlo con al menos tres meses de antelación a la finalización del plazo vigente.

Comentario del consejero delegado

Grant Straker, consejero delegado de Straker, declaró: "La Unión Europea ha sido, de forma intermitente, un cliente valioso de Straker desde 2022. Nos complace, por supuesto, continuar nuestra relación en virtud de este acuerdo, que reafirma tanto nuestro liderazgo tecnológico como nuestra probada capacidad para satisfacer las exigentes necesidades lingüísticas y de cumplimiento de las instituciones de la UE".

Declaración de transparencia

Straker confirma que este anuncio contiene toda la información relevante para evaluar el impacto del contrato y no es engañoso por omisión.

Autorización

Este anuncio ha sido autorizado para su publicación por el Consejo de Administración de Straker Limited.

Corporativo: Inversores:Grant Straker, consejero delegado y cofundador Ben HenriE: grant@straker.ai E: ben.henri@mcpartners.com.au T: +64 21 512 484 T: +61 473 246 040

David Ingram, director financieroE: david.ingram@straker.aiT: +64 21 591 984

Acerca de Straker

Straker ofrece servicios lingüísticos de última generación, respaldados por una plataforma tecnológica de vanguardia y una sólida inteligencia artificial, a clientes de todo el mundo. Al combinar las tecnologías más recientes con la experiencia lingüística, las soluciones de Straker son escalables, rentables y precisas. Gracias a la innovación tecnológica y el análisis de datos, Straker es un socio de confianza para garantizar el éxito de las comunicaciones globales.

