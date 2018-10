COMUNICADO: Strekin AG anuncia la publicación de datos clave 'in vivo'

Publicado 09/10/2018 9:01:50 CET

Strekin AG anuncia la publicación de datos clave 'in vivo' sobre los mecanismos de STR001 en el tratamiento de la pérdida auditiva neurosensorial

Strekin AG, una compañía biofarmacéutico en fase clínica, anunció hoy la publicación de datos científicos clave sobre la eficacia y el mecanismo de acción de su principal fármaco candidato, STR001, en modelos preclínicos de pérdida auditiva neurosensorial. La investigación estuvo dirigida por la doctora Anna Fetoni y el profesor Gaetano Paludetti, prestigiosos investigadores y médicos ENT de la Università Cattolica del Sacro Cuore de Roma. El documento titulado "Pioglitazone represents an effective therapeutic target in preventing oxidative/inflammatory cochlear damage induced by noise exposure" se ha publicado en Frontiers in Pharmacology, una destacada publicación en el campo[1].

"A través de nuestro trabajo, hemos descubierto que una sola inyección de STR001 en el oído medio es muy eficaz para promover la restauración de la audición por medio del rescate de células capilares auditivas procedentes de trauma inducido por el ruido en ratas," destacó la doctora Fetoni. "Nos ha emocionado descubrir que STR001 presenta múltiples efectos beneficiosos, incluyendo actividad destacada anti-oxidante y anti-inflamatoria en estructuras cocleares muy importantes. Se trata de un momento emocionante para la investigación de la audición, y creemos que STR001 ofrece la oportunidad de impactar de forma positiva en las vidas de las personas que padecen pérdida auditiva neurosensorial."

"Nuestra estrategia para explorar nuevas indicaciones para fármacos aprobados nos ha llevado a descubrir STR001 como nueva terapia potencial para la pérdida auditiva neurosensorial", explicó el doctor Alexander Bausch, consejero delegado de Strekin. "STR001 se basa en el fármaco antidiabético pioglitazone, que nos ha permitido avanzar de forma rápida en los ensayos clínicos. Disponemos de un ensayo clínico en Fase 3 sobre STR001 en pérdida auditiva neurosensorial repentina denominado RESTORE que actualmente está en marcha en Europa. Hemos recibido la designación de enfermedad huérfana de la Agencia Europea de Medicamentos el año pasado. Esto abre la posibilidad de disponer de un proceso acelerado para llevar STR001 a los pacientes de Europa, tras la finalización con éxito del ensayo."

Acerca de la pérdida auditiva repentina

La pérdida auditiva neurosensorial repentina es una pérdida abrupta de la audición que se produce sin un aviso anterior y a menudo sin una causa. Otros de los síntomas pueden incluir ruidos en los oídos (acúfenos) y mareos (vértigos). La pérdida auditiva repentina es una emergencia médica. Las personas que perciben un cambio repentino en su audición deberán contactar con un suministrador de cuidado de la salud sin perder tiempo. La pérdida de audición hade que sean complicadas o imposibles las actividades que la mayoría de las personas dan por hecho, como las interacciones sociales con amigos y familia, y comunicarse en el ámbito laboral.

Acerca de Strekin

Strekin AG es una compañía biofarmacéutico en fase clínica de propiedad privada localizada en Basilea, Suiza. Strekin está dirigida por un equipo experimentado con un fuerte historial en descubrimiento, desarrollo clínico y comercialización de nuevos fármacos. Strekin descubre el potencial de los fármacos destinados a las rutas inflamatorias de estrés celular como terapias para las nuevas enfermedades. Strekin lleva a cabo actualmente un estudio de fase 3 de STR001 aleatorio y controlado por placebo para pacientes que padecen pérdida auditiva neurosensorial repentina (RESTORE). Se espera que este ensayo presente sus resultados a finales de 2019.

[1] Paciello F., Fetoni A., Rolesi, R., Wright M.B., Grassi C., Troiani, D. and Paludetti G.Pioglitazone represents an effective therapeutic target in preventing oxidative/inflammatory cochlear damage induced by noise exposure. Front. Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2018.01103

