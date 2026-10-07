El sultán de Afar pide una desescalada del conflicto en su tierra natal

(Información remitida por la empresa firmante)

WASHINGTON, 7 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- El sultán de Afar, Ahmed Alimirah, solicita apoyo para el llamamiento de las Naciones Unidas y la Unión Africana a la desescalada y al diálogo para promover la paz en la patria etíope del pueblo Afar. Un comunicado titulado "Esta no es nuestra guerra" detalla la difícil situación del pueblo Afar, uno de los grupos étnicos más desfavorecidos y económicamente marginados de Etiopía. En él se pide el fin del conflicto en la zona.

"Los Afar han pagado repetidamente el precio de guerras que no iniciamos", destacó el comunicado. "Mientras los combates vuelven a entrar en la región de Afar, nuestro pueblo se enfrenta hoy a otra catástrofe: hogares abandonados, ganado perdido, vidas truncadas y otra generación marcada por la guerra".

Al tiempo que la guerra se libra a su alrededor, los Afar han sufrido desplazamientos, acceso restringido a la ayuda de emergencia y la interrupción de las comunicaciones. El año pasado, 11 habitantes Afar de Siyaru, una aldea remota cerca de la frontera entre Etiopía y Yibuti, murieron en un ataque con drones yibutianos que, según afirman, iba dirigido contra terroristas rebeldes del Frente para la Restauración de la Unidad y la Democracia (FRUD). Las investigaciones revelaron que el ataque tuvo lugar justo al otro lado de la frontera etíope, en territorio civil, matando a mujeres, niños y ancianos de una comunidad que ya luchaba por sobrevivir. Ahmed Alimirah fue la única voz que condenó los ataques.

Actualmente, el pueblo Afar ocupa territorios en el corredor entre Addis Abeba y Yibuti, por donde transita más del 95% del comercio del país. La importancia de la región ha convertido la patria Afar en un campo de batalla indirecto.

El Sultanato iniciará conversaciones con las Naciones Unidas y la Unión Africana para reducir la tensión del conflicto mediante el diálogo.

"Los Afar han defendido su patria a lo largo de la historia y se han sacrificado en defensa de Etiopía mucho antes de que existieran los gobiernos, partidos políticos y movimientos armados actuales", indicó el comunicado. "Esta guerra debe resolverse a través del diálogo. Apoyamos el llamamiento de las Naciones Unidas y la Unión Africana a la desescalada inmediata y al diálogo. Debemos seguir el camino de la paz por medio del diálogo genuino y del respeto a la soberanía de Etiopía".

Para leer el comunicado "Esta no es nuestra guerra", haga click aquí. Para obtener más información sobre la crisis humanitaria en la región de Afar, póngase en contacto con office@afarsultanate.org

CONTACTO PARA MEDIOS:

Abdullah Alimirah

office@afarsultanate.org

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