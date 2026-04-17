Sunlu e Inslogic se unen para anunciar el FilaDC i10 en RAPID+ TCT en Boston

(Información remitida por la empresa firmante)

BOSTON, 17 de abril de 2026/PRNewswire/ -- En la feria Rapid + TCT de Boston de este año, SUNLU presenta una amplia gama de productos, incluyendo una gran selección de filamentos de ingeniería, y anuncia una colaboración estratégica con Inslogic. Desde demostraciones de productos hasta intercambios técnicos en profundidad, SUNLU explora nuevas posibilidades en la impresión 3D junto con otros profesionales del sector, diseñadores, ingenieros y creadores. Se exhiben filamentos de nailon, polipropileno, policarbonato y otros filamentos de grado industrial, que cubren las necesidades profesionales de alta resistencia, durabilidad y flexibilidad. Desde estructuras de aeromodelos hasta componentes de drones o piezas estructurales creativas, cada aplicación encontrará el filamento adecuado.

La sección de filamentos estéticos se ha convertido en una de las favoritas de los visitantes. Materiales como la seda, el arcoíris, la madera, la galaxia y otros materiales distintivos exhiben todo su encanto textural, encontrando su lugar en la moda, el arte, los objetos de colección y el diseño creativo cultural. Por su parte, la sección de resina atrae todas las miradas con exhibiciones de modelos de calidad de coleccionista. Impresos con resina de color CMYK+W, resina tipo ABS de 14K, resina PLUS de alta temperatura y más, estos modelos ofrecen una reproducción de detalles excepcional y un rendimiento de conformado estable.

Junto con estas innovaciones, la colaboración con Inslogic marca la entrada de la compañía en la industria de la gestión de la humedad de filamentos con su primer y exclusivo gabinete deshumidificador de filamentos. Diseñado para cubrir una necesidad en la industria, el FilaDC i10 puede almacenar hasta diez bobinas de 1 kg simultáneamente y mantener secos más de 50 tipos de materiales. La característica más destacada del i10 es que no depende del aire caliente para eliminar la humedad de los filamentos. En su lugar, utiliza un innovador tamiz molecular para reducir la humedad en filamentos como PETG, TPU y nailon. Este sistema, combinado con ventiladores para mantener seca la cámara principal, hace que el i10 sea ecológico y totalmente autónomo; su consumo de energía y niveles de ruido son significativamente menores en comparación con los secadores de filamentos tradicionales.

Para los usuarios a gran escala que requieren un mejor rendimiento de sus filamentos, sin dejar de ser conscientes de su impacto en el medio ambiente, SUNLU e Inslogic han programado el lanzamiento del i10 para el 1 de julio.

Acerca de SUNLU

Fundada en 2013 en Zhuhai, la capital de los suministros para impresión 3D, SUNLU lleva más de 10 años dedicada a la fabricación de productos para impresión 3D y se especializa en filamentos, resinas y accesorios para impresoras 3D. Con más de 270 líneas de producción y 25 millones de productos vendidos, la empresa se ha comprometido continuamente con la innovación tecnológica y la investigación y el desarrollo de nuevos productos, obteniendo más de 530 derechos de propiedad intelectual y con el firme propósito de ofrecer productos de la mejor calidad del mercado a precios competitivos.

Para obtener más información, visite https://www.sunlu.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2959003/image.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sunlu-e-inslogic-se-unen-para-anunciar-el-filadc-i10-en-rapid-tct-en-boston-302746016.html