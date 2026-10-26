SUNON lleva la IA, la naturaleza y el diseño centrado en el ser humano a ORGATEC 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Bajo el lema "@Sunon @AI @Nature", la marca global de soluciones para espacios de trabajo presenta innovaciones en materiales circulares y nuevas perspectivas sobre el futuro del trabajo.

COLONIA, Alemania, 26 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- SUNON, marca internacional de mobiliario de oficina y soluciones para el entorno laboral, presentará sus conceptos más recientes para espacios de trabajo en ORGATEC 2026, que tendrá lugar del 27 al 30 de octubre en Colonia, Alemania. Bajo el lema "@Sunon @AI @Nature", SUNON explora cómo la inteligencia artificial, el enfoque inspirado en la naturaleza y el diseño centrado en el ser humano pueden contribuir a crear entornos laborales más adaptables e inspiradores.

A medida que evolucionan las expectativas en el entorno laboral, las organizaciones van más allá de los muebles individuales para centrarse en espacios integrados que favorecen la concentración, la colaboración y las dinámicas de trabajo cambiantes. En ORGATEC 2026, SUNON aúna la innovación en productos, la exploración de materiales y el diseño de espacios de trabajo para mostrar su respuesta a estas necesidades en constante evolución.

Uno de los aspectos más destacados de la exposición de este año es una silla conceptual fabricada con más de un 85 % de materiales reciclados, obtenidos a partir de mobiliario desechado. El proyecto explora cómo los materiales procedentes de muebles usados pueden reincorporarse al desarrollo de nuevos productos mediante el diseño, ofreciendo un ejemplo tangible de economía circular aplicada al mobiliario de oficina. Asimismo, refleja la labor continua de SUNON en la exploración de la innovación material y en la adopción de enfoques más sostenibles para el diseño de productos.

Junto a esta iniciativa centrada en los materiales, SUNON presenta su visión sobre la relación entre la tecnología inteligente y el futuro del trabajo. A medida que la IA sigue influyendo en la forma en que las personas interactúan con la información y con sus entornos laborales, SUNON identifica oportunidades para vincular la innovación tecnológica con las necesidades prácticas del lugar de trabajo. El objetivo sigue siendo crear espacios que respalden a las personas mediante un diseño reflexivo, flexibilidad y soluciones de mobiliario coordinadas.

La gama de productos de SUNON incluye asientos, escritorios, puestos de trabajo, mesas y sistemas de almacenamiento, diseñados para diversos entornos profesionales. Al integrar estos elementos, la empresa busca ayudar a las organizaciones a desarrollar espacios de trabajo coherentes que equilibren funcionalidad, adaptabilidad y diseño.

"@Sunon @AI @Nature" refleja la exploración de SUNON sobre las conexiones entre la innovación inteligente, la inspiración en la naturaleza y las personas que utilizan los entornos laborales. En ORGATEC 2026, los visitantes podrán descubrir cómo estas ideas se materializan en los productos y en las soluciones integrales para el lugar de trabajo que ofrece la compañía.

SUNON invita a arquitectos, diseñadores de interiores, consultores especializados en espacios de trabajo, distribuidores y profesionales del sector a visitar su espacio expositivo durante ORGATEC 2026.

Detalles del evento

Evento: ORGATEC 2026Fecha: 27–30 de octubre de 2026Lugar: Koelnmesse, Colonia. AlemaniaHall: 7.1Stand: C050/D051Sitio web:https://www.sunonglobal.com/

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