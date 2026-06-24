Sunwoda Energy lanza la serie SunESS H y refuerza sus alianzas europeas

(Información remitida por la empresa firmante)

MUNICH, 24 de junio de 2026/PRNewswire/ -- Sunwoda Energy presentó su gama mejorada de productos de la Serie SunESS H en Intersolar & ees Europe 2026 bajo el lema "Un núcleo, todos los escenarios", introduciendo un marco a nivel de sistema para el almacenamiento de energía, la carga y la gestión digital de la energía, al tiempo que refuerza aún más sus alianzas europeas.

La serie SunESS H mejorada integra sistemas de almacenamiento de baterías, soluciones de carga con almacenamiento solar, gestión energética basada en IA y aplicaciones como tarificación dinámica de la electricidad, reducción de picos de demanda y suministro de energía de respaldo. El núcleo de la gama es One Core, una plataforma de capacidades compartidas que abarca la tecnología de celdas, el diseño del paquete, la arquitectura del sistema y la gestión inteligente de la energía. Mediante un sistema de gestión energética (EMS) con IA y la aplicación mySunPan rediseñada, el sistema permite la previsión, la optimización, la distribución y la gestión visualizada, lo que permite que los productos SunESS y OASIS operen bajo un marco tecnológico unificado.

Los sistemas de baterías SunESS H Pro y SunESS H StackPlus de nueva generación incorporan celdas LFP de 314 Ah desarrolladas por Sunwoda, con una vida útil de hasta 10.000 ciclos. Ambos productos cuentan con balanceo activo a nivel de paquete, protección contra incendios a nivel de paquete, protección de seguridad multicapa, gestión térmica activa, protección IP66 y resistencia a la corrosión C4. SunESS H Pro se centra en la seguridad energética y el suministro de energía de respaldo para viviendas y pequeños comercios, mientras que SunESS H StackPlus utiliza un diseño modular apilable para admitir una expansión flexible y el uso combinado de módulos de batería nuevos y existentes.

Sunwoda Energy también presentó SunESS Power Pro+ All in One. Con una capacidad de 20-50 kW/20-120 kWh, el sistema adopta un diseño modular apilable y una instalación sin cableado para aplicaciones residenciales y comerciales e industriales de pequeña escala. Utiliza el inversor híbrido UT50, desarrollado por Sunwoda, que admite una transferencia sin interrupciones, compatibilidad con SunESS H Pro y SunESS H StackPlus, y expansión en paralelo. En combinación con el SunESS Power Wallbox, permite la coordinación entre el almacenamiento de energía y la carga de vehículos eléctricos, además de ser compatible con cargas inteligentes, bombas de calor, generadores y sistemas fotovoltaicos existentes.

Para escenarios comerciales e industriales y estaciones de carga, el cargador OASIS Ultra Charger funciona con OASIS L261 AiO para combinar el almacenamiento de energía comercial e industrial con la carga rápida de CC. El cargador cumple con los requisitos pertinentes de la norma IEC 61851 y se está preparando para la certificación ISO 15118.

Sunwoda Energy también presentó la aplicación mySunPan rediseñada, que ofrece una visibilidad más clara de los datos clave de ingresos y el estado del sistema. Basada en las estrategias de la red eléctrica europea y la tarificación dinámica de la electricidad, la plataforma utiliza algoritmos de IA para la optimización energética y admite diagnósticos inteligentes, operación y mantenimiento remotos.

Durante la exposición, Sunwoda Energy firmó acuerdos de cooperación con BayWa r.e., CEF e IBC Solar, reforzando así el suministro de productos, el desarrollo del mercado local y la atención al cliente en Europa. La compañía también destacó sus avances en el desarrollo ESG, la creación de capacidades para Battery Passport y la transparencia digital, y recibió el premio "Top Brand PV Switzerland 2026" de EUPD Research en la categoría de almacenamiento de energía.

Para obtener más información sobre la serie SunESS H mejorada y las soluciones relacionadas, visite:

https://en.sunwodaenergy.com/events/suness-energy-storage-solutions.html

Como filial propiedad al 100% de Sunwoda Group, Sunwoda Energy proporciona productos y soluciones de almacenamiento de energía para aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, apoyando la transición energética en Europa y a nivel mundial, así como el desarrollo de sistemas energéticos más seguros, inteligentes y conectados.

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