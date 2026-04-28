(Información remitida por la empresa firmante)

- Superdrug nombra a Hanshow como socio para su plataforma digital, impulsando así la siguiente fase de digitalización del comercio minorista de salud y belleza

LONDRES, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Hanshow, líder mundial en soluciones de venta minorista digital, fue seleccionada por Superdrug, una de las principales cadenas de salud y belleza del Reino Unido y parte del Grupo A.S. Watson, como su socio de estanterías digitales para apoyar la continua transformación digital de las operaciones de las tiendas Superdrug en todo el Reino Unido y la República de Irlanda.

Con una amplia y diversa red de tiendas, Superdrug opera en un entorno de salud y belleza con alta intensidad promocional y frecuentes cambios de surtido, donde la precisión de los precios, la velocidad de ejecución de las promociones y la consistencia entre tiendas influyen directamente en la confianza del cliente y en los márgenes. Superdrug ha identificado la digitalización en tienda como una palanca clave para mejorar la eficiencia operativa y permitir que los equipos de primera línea se concentren más en el servicio al cliente y en actividades de mayor valor.

Para abordar estos desafíos, Superdrug ha desplegado las etiquetas electrónicas para estanterías (ESL) de Hanshow como infraestructura estándar en el borde del estante en toda su red de tiendas. A fecha de 2025, 51 tiendas ya han sido equipadas, y está prevista la implementación en otras 90 tiendas durante 2026, incluidas nuevas aperturas. Una vez finalizado, el programa abarcará más de 1,7 millones de unidades ESL en el Reino Unido y la República de Irlanda.

Superdrug eligió a Hanshow como socio para respaldar una ejecución consistente a gran escala en diversos formatos de tienda y entornos de salud y belleza de alto tráfico. La solución ESL proporciona una capa operativa centralizada y en tiempo real que refuerza la ejecución en tienda y permite una preparación y gestión de pedidos en línea más eficientes. Esto contribuye a construir una operación de tienda más eficiente, resiliente y escalable, alineada con los objetivos comerciales a largo plazo de Superdrug.

Para nosotros, la transformación digital consiste en construir un modelo operativo escalable y adaptable, afirmó Jerry Walkling, director de Operaciones de Ventas de Superdrug. La digitalización del borde del estante mejora la velocidad y la precisión de la ejecución en nuestras tiendas, lo que permite operaciones ágiles y fiables en el entorno físico.

Establecer una base digital en el borde del estante es una parte fundamental de nuestra hoja de ruta tecnológica a largo plazo, declaró Andrew Cobb, director de TI de Superdrug. La colaboración con Hanshow refuerza la infraestructura que respalda nuestros servicios basados en la conectividad, permitiendo una mayor flexibilidad y experiencias en tienda más fluidas e integradas a gran escala.

La decisión de Superdrug refleja un compromiso a largo plazo con la construcción de una infraestructura de tienda resiliente, señaló Liangyan Li, vicepresidente sénior y responsable global de ventas de Hanshow. Establecer una base digital en el borde del estante permite a los minoristas mejorar la precisión operativa hoy, al tiempo que crea flexibilidad para la innovación futura.

A través de esta alianza, Hanshow continúa apoyando a los principales minoristas en la creación de entornos de tienda eficientes, basados en datos y preparados para el futuro, en un mercado cada vez más competitivo.

CONTACTO: info@hanshow.com

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