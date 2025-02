Supermicro acelera la producción total de soluciones NVIDIA Blackwell a escala de rack con NVIDIA HGX B200 (2)

Supermicro Ramps Full Production of NVIDIA Blackwell Rack-Scale Solutions with NVIDIA HGX B200

Supermicro Ramps Full Production of NVIDIA Blackwell Rack-Scale Solutions with NVIDIA HGX B200 - SUPER MICRO COMPUTER, INC./PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

Supermicro ofrece una arquitectura refrigerada por aire y por líquido de próxima generación para la plataforma NVIDIA Blackwell

SAN JOSE, Calif., 5 de febrero de 2025/PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un proveedor de soluciones de TI integrales para IA/ML, HPC, nube, almacenamiento y 5G/Edge, anuncia la disponibilidad total de producción de sus Building Block Solutions de extremo a extremo para centros de datos de IA acelerados por la plataforma NVIDIA Blackwell. La cartera de Building Block de Supermicro proporciona los elementos de infraestructura básicos necesarios para escalar las soluciones Blackwell con un tiempo de implementación excepcional. La cartera incluye una amplia gama de sistemas refrigerados por aire y por líquido con múltiples opciones de CPU. Estas incluyen un diseño térmico superior que admite refrigeración por aire tradicional, refrigeración de líquido a líquido (L2L) y de líquido a aire (L2A). Además, se puede entregar una suite completa de software de gestión de centros de datos, integración a nivel de rack, que incluye conmutación y cableado de red completos y validación de soluciones L12 a nivel de clúster como una oferta llave en mano con entrega global, soporte profesional y servicio.

"En este momento transformador de la IA, en el que las leyes de escalabilidad están poniendo a prueba los límites de las capacidades de los centros de datos, nuestras últimas soluciones impulsadas por NVIDIA Blackwell, desarrolladas en estrecha colaboración con NVIDIA, ofrecen una potencia computacional excepcional", afirmó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Las ofertas de GPU NVIDIA Blackwell de Supermicro en unidades escalables plug-and-play con refrigeración líquida y por aire avanzadas están permitiendo a los clientes implementar una infraestructura que admita cargas de trabajo de IA cada vez más complejas al tiempo que mantienen una eficiencia excepcional. Esto refuerza nuestro compromiso de proporcionar soluciones sostenibles y de vanguardia que aceleren la innovación en IA".

Para obtener más información, visite www.supermicro.com/AI

Los sistemas NVIDIA HGX B200 de 8 GPU de Supermicro utilizan tecnología de refrigeración líquida y refrigeración por aire de última generación. Las placas frías de nuevo desarrollo y la nueva unidad de distribución de refrigerante (CDU) de 250 kW duplican con creces la capacidad de refrigeración de la generación anterior en el mismo formato de 4U. Disponible en configuraciones de 42U, 48U o 52U, el diseño a escala de rack con los nuevos colectores de distribución de refrigerante (CDM) verticales ya no ocupan valiosas unidades de rack. Esto permite disponer de 8 sistemas, que comprenden 64 GPU NVIDIA Blackwell en un rack de 42U, y hasta 12 sistemas con 96 GPU NVIDIA Blackwell en un rack de 52U.

El nuevo sistema NVIDIA HGX B200 de 10U refrigerado por aire presenta un chasis rediseñado con un margen térmico ampliado para alojar ocho GPU Blackwell con TDP de 1000 W. Se pueden instalar hasta 4 de los nuevos sistemas refrigerados por aire de 10U e integrarlos completamente en un rack, la misma densidad que la generación anterior, al tiempo que proporciona hasta 15x de inferencia y 3x de rendimiento de entrenamiento.

Los nuevos diseños SuperCluster incorporan redes Ethernet NVIDIA Quantum-2 InfiniBand o NVIDIA Spectrum-X en un bastidor centralizado, lo que permite una unidad escalable de 256 GPU sin bloqueos en cinco bastidores o una unidad escalable de 768 GPU ampliada en nueve bastidores. Esta arquitectura, diseñada específicamente para sistemas NVIDIA HGX B200 con soporte nativo para la plataforma de software NVIDIA AI Enterprise para desarrollar e implementar canales de IA de extremo a extremo de grado de producción, combinada con la experiencia de Supermicro en la implementación de los centros de datos refrigerados por líquido más grandes del mundo, ofrece una eficiencia y un tiempo de puesta en línea excepcionales para los proyectos de centros de datos de IA más ambiciosos de la actualidad.

Refrigerado por líquido o por aire: Sistemas Supermicro NVIDIA HGX B200

El nuevo sistema NVIDIA HGX B200 de 8 GPU de 4U con refrigeración líquida incorpora placas de refrigeración de nuevo desarrollo y un diseño avanzado de tuberías que mejoran aún más la eficiencia y la facilidad de mantenimiento del predecesor que se utilizó para el sistema NVIDIA HGX H100/H200 de 8 GPU. Complementado por una nueva unidad de distribución de refrigeración de 250 kW, que duplica con creces la capacidad de refrigeración de la generación anterior manteniendo el mismo factor de forma de 4U, el nuevo diseño a escala de rack con los nuevos colectores de distribución de refrigerante verticales (CDM) permite una arquitectura más densa con escenarios de configuración flexibles utilizados para varios entornos de centros de datos. Supermicro ofrece configuraciones de rack de 42U, 48U o 52U para centros de datos con refrigeración líquida. La configuración de 42U o 48U proporciona 8 sistemas y 64 GPU en un rack, y una unidad escalable de 256 GPU en cinco racks. La configuración de rack de 52U permite 96 GPU en un rack y permite una unidad escalable de 768 GPU en nueve racks para las implementaciones de centros de datos de IA más avanzadas. Supermicro también ofrece una opción de CDU en fila para implementaciones de gran tamaño, así como una solución de rack de refrigeración de líquido a aire que no requiere agua en las instalaciones.

Los sistemas NVIDIA HGX B200 de Supermicro son compatibles de forma nativa con el software NVIDIA AI Enterprise para acelerar el tiempo de puesta en producción de la IA. Los microservicios NVIDIA NIM permiten a las organizaciones acceder a los últimos modelos de IA para una implementación rápida, segura y fiable en la infraestructura acelerada de NVIDIA en cualquier lugar, ya sea en centros de datos, la nube o estaciones de trabajo.

Para los centros de datos tradicionales, también está disponible el nuevo sistema NVIDIA B200 de 8 GPU refrigerado por aire de 10U, con una bandeja de GPU modular rediseñada para alojar las GPU NVIDIA Blackwell en un entorno refrigerado por aire. El diseño del bastidor refrigerado por aire sigue la arquitectura probada y líder en la industria de la generación anterior, cuatro sistemas y 32 GPU en un bastidor de 48U, al tiempo que proporciona el rendimiento de NVIDIA Blackwell. Todos los sistemas NVIDIA HGX B200 de Supermicro están equipados con una relación GPU a NIC de 1:1 que admite las SuperNIC NVIDIA BlueField-3 o las NIC NVIDIA ConnectX-7 para escalar en una estructura de cómputo de alto rendimiento.

Supermicro ofrece soporte para los sistemas incluidos en el programa NVIDIA-Certified Systems. Este programa incorpora GPU, CPU y tecnologías de redes seguras y de alta velocidad de NVIDIA en sistemas de los principales socios de NVIDIA, lo que garantiza configuraciones validadas para un rendimiento, una fiabilidad y una escalabilidad óptimos. Al elegir un sistema certificado por NVIDIA, las empresas pueden seleccionar con confianza soluciones de hardware para potenciar sus cargas de trabajo de computación acelerada. NVIDIA ha certificado los sistemas Supermicro con GPU NVIDIA H100 y H200.

Solución de refrigeración líquida de extremo a extremo para NVIDIA GB200 NVL72

La solución SuperCluster de Supermicro, basada en el sistema NVIDIA GB200 NVL72, representa un gran avance en la infraestructura informática de IA, ya que combina la tecnología de refrigeración líquida de extremo a extremo de Supermicro. El sistema integra 72 GPU NVIDIA Blackwell y 36 CPU NVIDIA Grace en un solo bastidor, lo que ofrece capacidades informáticas a exaescala a través de la red NVLink más extensa de NVIDIA hasta la fecha, logrando 130 TB/s de comunicaciones de GPU.

La versatilidad de la solución de 48U admite configuraciones de refrigeración tanto de líquido a aire como de líquido a líquido, lo que se adapta a varios entornos de centros de datos. Además, el software SuperCloud Composer de Supermicro proporciona herramientas de gestión para supervisar y optimizar la infraestructura refrigerada por líquido, lo que ofrece una solución completa desde la prueba de concepto hasta la implementación a gran escala.

Solución de centro de datos de extremo a extremo y servicios de implementación para NVIDIA Blackwell

Desde la prueba de concepto (PoC) hasta la implementación a gran escala, Supermicro actúa como un proveedor integral de soluciones integrales con escala de fabricación global, que proporciona todos los componentes necesarios, diseño de soluciones a nivel de centro de datos, tecnologías de refrigeración líquida, soluciones de red, cableado, software de gestión, pruebas y validación, y servicios de instalación in situ. Su ecosistema interno de refrigeración líquida ofrece una solución de gestión térmica completa y personalizada, que incluye placas de refrigeración optimizadas para GPU, CPU y módulos de memoria, junto con formatos y capacidades versátiles de unidades de distribución de refrigerante, colectores, mangueras, conectores, torres de refrigeración y un sofisticado software de monitorización y gestión. Con instalaciones de producción en San José, Europa y Asia, Supermicro ofrece una capacidad de fabricación inigualable para sistemas de rack refrigerados por líquido, lo que garantiza una entrega puntual, un coste total de propiedad (TCO) y un impacto medioambiental reducidos, y una calidad constante.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es un líder mundial en soluciones de TI totales optimizadas para aplicaciones. Fundada y con operaciones en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovación pionera en el mercado para infraestructuras de TI empresariales, en la nube, IA y 5G Telco/Edge. Somos un proveedor de soluciones de TI totales con servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia de Supermicro en diseño de placas base, alimentación y chasis facilita aún más nuestro desarrollo y producción, lo que permite la innovación de próxima generación desde la nube hasta el borde para nuestros clientes globales. Nuestros productos están diseñados y fabricados internamente (en EE.UU., Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para lograr escala y eficiencia, y optimizados para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Green Computing). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar su carga de trabajo y aplicación exactas al seleccionar entre una amplia familia de sistemas creados a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un conjunto integral de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, energía y soluciones de refrigeración (aire acondicionado, refrigeración por aire o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions, y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2613196/Blackwell_Feb_2025.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg