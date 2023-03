New E3.S and E1.S Petascale Storage Systems Portfolio

- Supermicro amplía su cartera de soluciones de almacenamiento para cargas de trabajo intensivas de E/S con servidores All-Flash basados en estándares industriales que utilizan unidades de almacenamiento EDSFF E3.S y E1.S en múltiples líneas de productos

El nuevo servidor responde a la necesidad crítica de un sistema de almacenamiento a petaescala de alta densidad en una arquitectura NUMA equilibrada

SAN JOSÉ, California, 15 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un proveedor total de soluciones de TI para la nube, AI/ML, almacenamiento y 5G/Edge, anuncia la última incorporación a su revolucionaria familia de servidores all-flash NVMe de clase petaescala de alto rendimiento y alta densidad. Los sistemas Supermicro de esta familia de productos de almacenamiento de alto rendimiento serán compatibles con el factor de forma EDSFF de próxima generación, incluidos los dispositivos E3.S y E1.S, en factores de forma que alojan 16 y 32 bahías de unidad PCIe Gen5 NVMe de alto rendimiento.

La oferta inicial de la línea de productos actualizada soportará hasta medio petabyte de espacio de almacenamiento en un sistema de montaje en bastidor 1U de 16 bahías, seguido de un petabyte completo de espacio de almacenamiento en un sistema de montaje en bastidor 2U de 32 bahías para plataformas Intel y AMD PCIe Gen5. Todos los sistemas Supermicro compatibles con los factores de forma E1.S o E3.s permiten a los clientes aprovechar las ventajas en varios servidores optimizados para aplicaciones.

EDSFF (Enterprise and Datacenter Standard Form Factor) es un estándar industrial desarrollado y mantenido por la SNIA. Este grupo sigue desarrollando estándares para el almacenamiento y las especificaciones de los centros de datos. Los dispositivos de almacenamiento especificados por EDSFF están disponibles en una gama de capacidades y rendimiento y tienen mayor escalabilidad y capacidad de servicio en comparación con las generaciones anteriores de dispositivos de almacenamiento. El almacenamiento con factor de forma EDSFF utiliza el protocolo NVMe con la misma interfaz PCIe y conectores de borde.

"Supermicro sigue respondiendo a las necesidades de nuestros usuarios con soluciones innovadoras para las cargas de trabajo de hoy y de mañana", explicó Charles Liang, director general y consejero delegado de Supermicro. "Con hasta un petabyte de almacenamiento en un sistema estándar de montaje en rack, los usuarios pueden acceder rápidamente a enormes cantidades de datos al alcance de su mano. El nuevo sistema de almacenamiento es compacto y energéticamente eficiente y ofrecerá a nuestros usuarios la latencia más baja y el mayor ancho de banda del sector. El rendimiento y la capacidad de estos nuevos sistemas permiten a los clientes obtener información utilizando tecnologías avanzadas de IA. Gracias a nuestra arquitectura de bloques de construcción, podemos introducir las últimas tecnologías en el mercado con mayor rapidez, proporcionando a los usuarios sistemas avanzados como parte de nuestras ofertas de soluciones informáticas totales a escala de bastidor".

A medida que la evolución de las tecnologías de CPU, GPU y memoria continúa aumentando la velocidad y la cantidad de datos procesados por los clústeres de computación modernos, también es necesario mejorar el rendimiento del almacenamiento para alimentar los datos a las aplicaciones sin convertirse en un cuello de botella que ralentice todo el sistema. Los servidores Petascale All-Flash de Supermicro ofrecen un rendimiento y una capacidad de almacenamiento líderes en el sector, lo que permite a los clientes reducir el número de sistemas de montaje en bastidor necesarios para satisfacer sus requisitos de almacenamiento en caliente, reduciendo el coste total de propiedad.

Los nuevos sistemas basados en Intel están alimentados por procesadores duales Intel Xeon Scalable de cuarta generación con un TDP de hasta 270 W y contienen hasta 32 DIMM de memoria DDR5-4800 MHz, para un total de 8 TB de memoria. Además, los procesadores AMD EPYC™ de 4ª generación alimentan los sistemas basados en AMD de hasta 350W TDP y 24 DIMM de memoria DDR5-4800MHz. Estos sistemas están diseñados para aplicaciones de cálculo intensivo con requisitos masivos de E/S y grandes requisitos de memoria interna.

Dos ranuras PCIe Gen5 x16 de altura completa y media longitud admiten xPU avanzadas y NIC inteligentes, lo que permite a los usuarios agilizar las operaciones utilizando el almacenamiento emergente NVMe-Over-Fabric o acelerado por GPU que ahora está trastornando la TI tradicional. Dos ranuras adicionales Supermicro PCIe Gen5 x16 AIOM (Advanced I/O Module) proporcionan una mayor capacidad de servicio sobre el terreno y compatibilidad plug-in con un amplio espectro de tarjetas de red OCP 3.0 disponibles en el mercado. La nueva arquitectura simétrica de equilibrio NUMA reduce la latencia al proporcionar las rutas de señal más cortas a las unidades, un equilibrio de ancho de banda al almacenamiento y opciones de red flexibles. El diseño simétrico también facilita un flujo de aire uniforme por todo el sistema, lo que permite el uso de procesadores más potentes.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones de TI totales optimizadas para aplicaciones. Fundada y operativa en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer la primera innovación en el mercado para la infraestructura de TI empresarial, en la nube, IA y 5G Telco/Edge. Nos estamos transformando en un proveedor de soluciones de TI total con servidores, IA, almacenamiento, IoT y sistemas de conmutación, software y servicios, al mismo tiempo que ofrecemos productos avanzados de placa base, alimentación y chasis de alto volumen. Los productos están diseñados y fabricados internamente (en los Estados Unidos, Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para la escala y la eficiencia y optimizados para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Green Computing). La cartera galardonada de Server Building Block Solutions® permite a los clientes optimizar su carga de trabajo y aplicación exactas seleccionando entre una amplia familia de sistemas creados a partir de nuestros componentes básicos flexibles y reutilizables que admiten un conjunto completo de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, energía y soluciones de refrigeración (aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

AMD, el logotipo de la flecha de AMD, EPYC y sus combinaciones son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc.

Intel, el logo de Intel y otras marcas de Intel son marcas comerciales de Intel Corporation o sus filiales.

Todas las demás marcas, nombres y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

