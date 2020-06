Supermicro aumenta el rendimiento con la compatibilidad con las NVIDIA A100 PCIe GPUs

- Supermicro aumenta el rendimiento hasta en 20 veces los datos de las ciencias, HPC y AI Workloads con la compatibilidad con las NVIDIA A100 PCIe GPUs en más de una docena de servidores GPU diferentes

Los nuevos servidores Supermicro con PCIe Gen 4 cuentan con apoyo completamente optimizado para las nuevas NVIDIA A100 GPUs, NVIDIA NVLink de tercera generación y NVIDIA NVSwitch para desplegar la aceleración máxima para formación, inferencia, HPC y analítica

FRANKFURT, Alemania, 22 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- ISC Digital -- Super Micro Computer, Inc. , líder mundial en informática empresarial, almacenamiento, soluciones de red y tecnología de computación ecológica, anunció su apoyo completo para la nueva NVIDIA A100(TM) PCIe GPUs dentro de la amplia cartera de la compañía de servidores 1U, 2U y 4U GPU.

Supermicro anunció primero la compatibilidad para configuraciones NVIDIA HGX(TM) A100 en mayo con sus nuevos servidores de alta densidad 2U y 4U basados en las placas de cuatro vías y ocho vías NVIDIA HGX A100. Con las A100 GPUs ya disponibles en factor de forma PCIe, los clientes pueden esperar un impulso de rendimiento mayor en la amplia gama de la amplia cartera de Supermicro de servidores multi-GPU cuando están equipados con las nuevas NVIDIA A100 GPUs.

"Ampliar nuestra cartera líder de la industria de sistemas GPU con compatibilidad total de la nueva NVIDIA A100 PCIe GPUs significa que los clientes pueden elegir el rendimiento más elevado y servidor más optimizado basado en sus aplicaciones específicas", afirmó Charles Liang, consejero delegado y director general Supermicro. "Diseñada para acelerar una amplia gama de aplicaciones informáticas intensas, nuestros sistemas con PCIe Gen 4 proporcionan un apoyo completamente optimizado para que la nueva NVIDIA A100 llege a un rendimiento de hasta 20 veces más en algunas de las cargas de trabajo aceleradas".

El nuevo sistema 4U A+ GPU de Supermicro es compatible con hasta ocho NVIDIA A100 PCIe GPUs por medio de un acople directo PCI-E 4.0 x16 con líneas CPU-para-GPU sin ninguna conexión PCI-E para la latencia menor y el ancho de banda más elevado que proporciona la aceleración máxima. El sistema es compatible además con dos slots de expansión adicionales de alto rendimiento PCI-E 4.0 que tiene una variedad de usos, incluyendo la conectividad en red de altas prestaciones de hasta 200Gb/s. Los slots adicionales AIOM son compatibles con la tarjeta Supermicro AIOM en una tarjeta OCP NIC 3.0. Estos sistemas serán además NGC-Ready, proporcionando a los clientes una forma perfecta de desarrollar y desplegar sus cargas de trabajo IA a escala. Los sistemas NGC-Ready se han validado para conseguir funcionalidad y rendimiento para los estantes de IA del registro NGC de NVIDIA.

"Como primera GPU elástica y de múltiples instancias que unifica la formación, inferencia HPC y analítica, NVIDIA A100 se ha creado para gestionar las cargas de trabajo de todo tipo de tamaño", indicó Paresh Kharya, director de marketing de productos de computación acelerada de NVIDIA. "Los servidores NVIDIA A100 PCIe GPU permiten a los clientes hacer frente a algunos de los retos más complejos de las ciencias de datos, computación de alto rendimiento e IA".

Como líder en tecnología de sistemas IA, Supermicro ofrece diseños térmicos optimizados multi-GPU que proporcionan rendimiento avanzado y fiabilidad para IA, Deep Learning y aplicaciones HPC. Con sistemas de GPU de montaje en estante 1U, 2U, 4U y 10U; Utra, BigTwin(TM) y sistemas integrados compatibles con las GPUs; además de módulos blade GPU para nuestros 8U SuperBlade®, Supermicro ofrece la selección más amplia y profunda de sistemas GPU para utilizarlas en aplicaciones que abarcan desde el tipo edge hasta la nube.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.Supermicro , líder en innovación de tecnología de servidores de alto rendimiento y gran eficiencia, es uno de los principales proveedores de todo el mundo de sistemas avanzados para servidores, como Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI corporativa, Hadoop/Big Data, HPC y sistemas incorporado. Supermicro se ha comprometido a proteger el medio ambiente mediante su iniciativa «We Keep IT Green®» y ofrece a los consumidores las soluciones más respetuosas con el medioambiente y más energéticamente eficientes del mercado.

