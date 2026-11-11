Supermicro distribuye servidores de última generación con procesadores AMD EPYC™ Serie 9006 de 6ª generación (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Supermicro ya distribuye servidores de última generación con procesadores AMD EPYC™ Serie 9006 de 6ª generación para cargas de trabajo en la nube, computación de alto rendimiento (HPC) e IA agente

La última gama de servidores H15 de Supermicro, con procesadores AMD EPYC Serie 9006 de sexta generación (anteriormente conocidos como "Venice"), consiguió unos resultados excepcionales en pruebas de rendimiento, estableciendo múltiples récords mundiales de CPU SPEC en los servidores 2U Hyper y CloudDC, demostrando avances generacionales en rendimiento y velocidad.

La gama de servidores H15 ofrece hasta un 33% más de núcleos, el doble de ancho de banda PCIe y un ancho de banda de memoria de 1,6 TB/s por socket para cargas de trabajo de inferencia de IA y HPC.

Las soluciones Helios y Helion de última generación para rack, basadas en Supermicro DCBBS y con procesadores AMD EPYC y GPU AMD Instinct™, están optimizadas para implementaciones de IA agente y a gran escala.

SAN JOSÉ, California, 11 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), proveedor de soluciones de TI integrales para IA, empresas, almacenamiento y 5G/Edge, con soluciones Data Center Building Block Solutions (DCBBS), ha dado a conocer hoy el lanzamiento de su cartera de servidores de la generación H15. Impulsada por los procesadores AMD EPYC 9006 de sexta generación (anteriormente conocidos con el nombre en clave "Venice"), la cartera H15 es un componente fundamental dentro de la arquitectura DCBBS de Supermicro. Optimizados para GPU de próxima generación, incluidos los aceleradores AMD Instinct, estos sistemas líderes en la industria ofrecen un rendimiento a escala de rack diseñado para la era de la IA con agentes y permiten a los clientes implementar infraestructura de IA de alto rendimiento con mayor rapidez.

"Con la gama H15 ya disponible, Supermicro y AMD proporcionan a los clientes una vía más rápida y eficiente hacia una infraestructura de IA con agentes", declaró Michael McNerney, vicepresidente sénior de Marketing de Supermicro. "Basados en nuestra arquitectura DCBBS y equipados con procesadores AMD EPYC 9006 de sexta generación, estos servidores consiguen proporcionar una densidad de núcleos, un ancho de banda de memoria y un rendimiento PCIe sustancialmente superiores. Nuestra estrecha colaboración en ingeniería con AMD proporciona a los clientes la flexibilidad necesaria para escalar con confianza las cargas de trabajo de IA, la nube y empresariales".

"La distribución del procesador AMD EPYC de alto rendimiento más reciente es fundamental para el avance de la IA en todas las escalas. Nuestra estrecha colaboración con Supermicro garantiza que los clientes reciban plataformas optimizadas que combinan un rendimiento de CPU líder con GPU Instinct, redes AMD Pensando™ y diseños modulares", afirmó Dan McNamara, vicepresidente sénior y director general de Computación e IA Empresarial de AMD. "Estas plataformas sirven para ayudar a las organizaciones a implementar infraestructuras de IA con mayor rapidez, mejorar la utilización, reducir el consumo de energía y disminuir el coste total de propiedad, al tiempo que ejecutan más agentes concurrentes y cargas de trabajo empresariales exigentes".

Aprenda mássobre los servidores Supermicro de la generación H15 y haga clic aquí para ver un resumen en vídeo del lanzamiento.

La cartera de servidores H15, listos para su envío, incluye sistemas de alta densidad diseñados específicamente y optimizados para cargas de trabajo en la nube, HPC e IA agente, que proporcionan un rendimiento excepcional y múltiples récords mundiales de CPU SPEC en las plataformas 2U Hyper y CloudDC. La amplia gama de servidores AMD EPYC 9006 con sockets SP7 y SP8 de Supermicro, que abarca desde estaciones de trabajo de alto rendimiento y sistemas de borde hasta servidores GPU empresariales y multinodo de alta densidad, consigue posicionar a Supermicro como un socio integral para CPU, GPU y almacenamiento en centros de datos. De forma paralela, Supermicro está ampliando su infraestructura a escala de rack con CPU y GPU AMD con las nuevas plataformas Helios y Helion, proporcionando opciones integrales para implementaciones de IA agente e hiperescala.

DCBBS de Supermicro ofrece una infraestructura de IA modular y completa con flexibilidad de implementación integral, proporcionando a los clientes las soluciones de centro de datos más recientes con tecnología AMD con un rápido tiempo de comercialización. La combinación de los diseños DCBBS junto a la arquitectura de CPU, GPU y redes de servidores AMD permite a los clientes lanzar al mercado infraestructuras de IA de próxima generación con mayor rapidez, gracias a un 33% más de núcleos, el doble de ancho de banda PCIe y un ancho de banda de memoria 2,6 veces superior. En conjunto, esto sirve para que Supermicro y AMD puedan ofrecer a las empresas clientes un rendimiento 1,8 veces superior en tokens por segundo para nodos host de última generación, en comparación con las generaciones anteriores de CPU AMD.

La completa cartera de Supermicro, con más de 20 sistemas optimizados, incluye:

Hyper: La plataforma insignia de doble socket que ha sido diseñada para aplicaciones empresariales, inferencia de IA, virtualización y cargas de trabajo en la nube, con un diseño térmico avanzado para admitir los procesadores AMD EPYC de mayor rendimiento

CloudDC: Un sistema de un solo socket para entornos a escala de nube, basado en la especificación del Sistema de Hardware Modular para Centros de Datos (DC-MHS) del Open Compute Project (OCP) para estándares abiertos de centros de datos

FlexTwin™: Un sistema de computación de doble CPU de alta densidad, de dos nodos, refrigerado por líquido y de alto rendimiento, de 1 OU (ORv3), para implementaciones nativas de la nube e hiperescala

GrandTwin: Una arquitectura de un solo socket de 2U y 2 nodos de alta densidad diseñada para entornos de escalabilidad horizontal, incluyendo almacenamiento de objetos, virtualización, servicios en la nube y HPC

Petascale Storage: Plataformas de almacenamiento totalmente flash de alta capacidad de 2U optimizadas para lagos de datos de IA basados en almacenamiento definido por software, análisis a gran escala y entornos HPC, con soporte para hasta 4,8 PB por sistema

SuperBlade: El H15 6U SuperBlade admite configuraciones de blade de uno y dos zócalos, con versiones refrigeradas por aire y líquido optimizadas para máxima densidad, alto rendimiento y eficiencia

Soluciones de centro de datos de próxima generación a escala de rack

Supermicro y AMD colaboran estrechamente con el objetivo de llevar al mercado las soluciones Helios y Helion a escala de rack, que ofrecen una infraestructura de IA completa de extremo a extremo para clientes empresariales. Ambas soluciones están optimizadas para implementaciones de IA a gran escala y con agentes, cada una con un enfoque distinto. Helios se ha diseñado para ofrecer el máximo rendimiento de GPU, impulsada por las GPU AMD Instinct MI455X para acelerar el entrenamiento de modelos de vanguardia y la inferencia de alto rendimiento. Helion está diseñada para ofrecer rendimiento computacional y flexibilidad de implementación, basada en las últimas CPU AMD EPYC de 6ª generación.

Ambas soluciones se integran a la perfección junto a la arquitectura DCBBS de Supermicro, combinando el diseño de sistemas a escala de rack, la computación de IA líder de AMD e innovaciones de software integradas en una única plataforma cohesiva.

Descubra aquícómo Supermicro DCBBS puede ayudarle a construir y escalar su infraestructura de IA de próxima generación.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones de TI integrales optimizadas para aplicaciones. Fundada y con sede en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovaciones pioneras en el mercado para infraestructuras de TI empresariales, en la nube, con IA y para telecomunicaciones 5G/Edge. Somos un proveedor de soluciones de TI integrales que incluye servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia de Supermicro en el diseño de placas base, fuentes de alimentación y chasis impulsa nuestro desarrollo y producción, lo que permite la innovación de próxima generación, desde la nube hasta el borde, para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en Estados Unidos, Taiwán, Malasia y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para lograr escala y eficiencia, y están optimizados para mejorar el coste total de propiedad y reducir el impacto ambiental (Computación Verde). La galardonada gama de soluciones Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar sus sistemas para su carga de trabajo y aplicación específicas, seleccionando entre una amplia familia de sistemas construidos con nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables. Estos bloques admiten una completa variedad de formatos, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, alimentación y soluciones de refrigeración (con aire acondicionado, refrigeración por aire natural o refrigeración líquida).

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