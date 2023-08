(Información remitida por la empresa firmante)

- Supermicro lanza la solución vSAN HCI líder en la industria, que ofrece un rendimiento hasta 4,7 veces mayor a un coste 3 veces menor*

El sistema HCI Multi-Node BigTwin® de Supermicro con procesadores escalables Intel® Xeon® de 4.ª generación proporciona el doble de ancho de banda de E/S con PCIe 5.0 y hasta 1,5 veces el ancho de banda de memoria con DDR5 y admite aceleradores de CPU integrados para obtener ganancias de rendimiento específicas de cargas de trabajo.

SAN JOSE, California, 22 de agosto de 2023/PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un proveedor total de soluciones de TI para la nube, AI/ML, almacenamiento y 5G/Edge, anunció hoy una nueva solución VMware vSAN optimizada para ejecutar cargas de trabajo virtualizadas hiperconvergentes de clase empresarial. A medida que las cargas de trabajo virtualizadas se vuelven más avanzadas, aumentan los requisitos de potencia de procesamiento y rendimiento del almacenamiento, lo que requiere una mayor capacidad para cumplir con los SLA de las aplicaciones y maximizar la densidad de las máquinas virtuales. Esta solución también utiliza el último acelerador Intel AMX para cargas de trabajo de IA.

En comparación con Supermicro X11 BigTwin, las pruebas comparativas realizadas por Supermicro mostraron un rendimiento de E/S hasta 4,7 veces mayor y una latencia 8,2 veces menor en el punto de referencia HCIBench, un rendimiento de inferencia de clasificación de imágenes hasta 4,9 veces más rápido en el modelo ResNet50 y un rendimiento natural hasta 4 veces más rápido. Rendimiento de procesamiento de lenguaje en el modelo BERT-Large. Además, la potencia y eficiencia superiores de la arquitectura Supermicro X13 BigTwin pueden ofrecer una mejora de coste y rendimiento hasta 3 veces mayor dentro del mismo espacio de nodo en comparación con una implementación similar basada en sistemas Supermicro de generación anterior, lo que crea un argumento convincente para que las organizaciones actualicen su infraestructura antigua.

"Supermicro continúa liderando la industria HCI con la primera solución Gen5 vSAN basada en los procesadores escalables Intel Xeon de cuarta generación", afirmó Charles Liang, presidente y director ejecutivo de Supermicro. "Nuestra plataforma Supermicro BigTwin, líder en la industria, admite la última generación de medios de almacenamiento flash en factores de forma densos y de múltiples nodos optimizados para que HCI ejecute vSAN de inmediato. Los clientes X13 BigTwin y vSAN de Supermicro pueden beneficiarse de un rendimiento 4,7 veces mayor y 8,2 veces mayor. Menor latencia en el punto de referencia HCIBench con mejoras de rendimiento generación tras generación. Esta solución permite a los clientes ejecutar más instancias en el mismo hardware y espacio de rack, mejorando el rendimiento y la utilización al tiempo que reduce los costes".

Para obtener más información sobre la solución Supermicro vSAN, haga clic aquí para ver el vídeo breve.

La plataforma Supermicro X13 BigTwin ofrece el equilibrio ideal entre potencia informática, densidad de memoria, capacidad de almacenamiento y redundancia para implementaciones de HCI, con nodos listos para vSAN listos para implementar inmediatamente sin necesidad de sistemas de almacenamiento empresarial tradicionales. La arquitectura Supermicro X13 con procesadores escalables Intel® Xeon® de 4.ª generación ofrece compatibilidad con las últimas unidades PCIe 5.0 NVMe estándar de la industria de proveedores líderes de la industria para un rendimiento de almacenamiento sin precedentes.

Descargue los resúmenes de soluciones, que describen en detalle las soluciones Supermicro vSAN:

Supermicro Solution Brief: vSAN for AI

Supermicro Solution Brief: vSAN for HCI

La solución Supermicro X13 BigTwin está disponible como configuración 2U de 2 nodos o 2U de 4 nodos con refrigeración líquida opcional. Cada nodo cuenta con hasta dos procesadores escalables Intel Xeon de cuarta generación y hasta 4 TB de memoria DDR5-4800 MHz. El sistema ejecuta la última pila de software VMWare vSAN 8.0 que presenta la nueva Express Storage Architecture (ESA) para crear un único grupo de almacenamiento en las hasta 48 unidades NVMe a las que pueden acceder los cuatro nodos.

"*" Basado en comparaciones con los sistemas Supermicro X11 BigTwin

Para obtener más información, visite Supermicro.com. Esta solución también se analizará con más detalle en una sesión de la Cumbre de almacenamiento abierto 2023 de Supermicro, que se transmitirá a la 1:00 p. m. EDT el 22 de agosto de 2023. Visite la página de registro del evento para registrarse.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones de TI totales optimizadas para aplicaciones. Fundada y operando en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovación de primera línea para la empresa, la nube, la IA y la infraestructura de TI 5G Telco/Edge. Nos estamos transformando en un proveedor de soluciones de TI totales con sistemas, software y servicios de servidor, IA, almacenamiento, IoT y conmutación, al tiempo que ofrecemos productos avanzados de placa base, alimentación y chasis de alto volumen. Los productos se diseñan y fabrican internamente (en Estados Unidos, Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para la escala y la eficiencia y optimizados para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Green Computing). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions® permite a los clientes optimizar su carga de trabajo y aplicación exactas seleccionando entre una amplia familia de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un amplio conjunto de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, alimentación y soluciones de refrigeración (aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

Intel, el logo de Intel, y otras marcas de Intel son marcas comerciales de Intel Corporation o sus filiales.

Todas las demás marcas, nombres y marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2191028/vSAN_1080x1080.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg