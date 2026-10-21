Supermicro lleva las soluciones informáticas NVIDIA Aerial RAN al borde de la red con Nokia (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Supermicro lleva las soluciones informáticas NVIDIA Aerial RAN al borde de la red con Nokia para permitir servicios de IA de baja latencia

Mejorar la economía de la red con una mayor eficiencia espectral utilizando la plataforma AI-RAN para 5G hoy, con una ruta actualizable de software que protege la inversión en infraestructura.

Liberar la monetización de la IA habilitando servicios críticos de IA de baja latencia, inferencias de borde empresarial y aplicaciones físicas prácticas de IA.

Implementar una pila AI-RAN integrada que combine la infraestructura de Supermicro, la computación acelerada de NVIDIA y el software Nokia RAN.

SAN JOSÉ, California, 21 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), un proveedor de soluciones de TI totales de IA, empresas, almacenamiento y 5G/Edge que incluye Data Center Building Block Solutions (DCBBS), ahora está trabajando con Nokia para implementar redes de acceso de radio e inteligencia artificial (AI-RAN) desde sitios celulares distribuidos hasta centros de red centralizados. La solución combina la tecnología RAN y la experiencia en redes de Nokia con la plataforma informática NVIDIA Aerial RAN, respaldada por la infraestructura optimizada para IA de Supermicro. Al acercar la computación acelerada a la red de acceso, permite que las cargas de trabajo de radio e IA se ejecuten en una infraestructura compartida, respaldando aplicaciones que requieren proximidad y niveles de servicio predecibles, incluida la IA de voz, la IA de visión, la IA física y usos internos como las operaciones de red autónomas.

"AI-RAN está redefiniendo las redes para la IA, convirtiendo la infraestructura móvil en una base compartida para la conectividad, la IA para RAN, la IA en RAN y servicios de IA distribuidos más amplios", indicó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Junto con Nokia y NVIDIA, estamos llevando la computación acelerada a cada capa de la red, permitiendo a los operadores maximizar la eficiencia de la infraestructura, implementar nuevos servicios de IA y prepararse para 6G nativo de IA. Nuestro enfoque DCBBS ofrece la flexibilidad y el rendimiento para acelerar la implementación y convertir la infraestructura de red en una plataforma para la innovación". Para obtener más información sobre las últimas soluciones AI-RAN, haga clic aquí.

La incorporación de computación acelerada en la RAN permite a los operadores ejecutar cargas de trabajo de red e IA en la misma infraestructura, mejorando la eficiencia espectral, automatizando las operaciones de la red y optimizando el uso de energía, al tiempo que crea nuevas oportunidades para los servicios de IA de borde. Combinando los sistemas Supermicro con la tecnología y el software RAN de Nokia, la plataforma informática NVIDIA Aerial RAN proporciona configuraciones modulares de CPU y GPU del tamaño adecuado para la implementación desde sitios celulares hasta MSO y ubicaciones de agregación, con la tecnología NVIDIA ConnectX que proporciona redes definidas por software de alta velocidad. Juntas, estas capacidades proporcionan a los operadores una base flexible para las aplicaciones de IA de baja latencia actuales y un camino de evolución impulsado por software hacia las redes 6G.

"AI-RAN representa un paso importante hacia redes móviles más inteligentes y adaptables", declaró Emma Falck, presidenta de Infraestructura Móvil de Nokia. "Al combinar el liderazgo de Nokia en redes de radio con la computación acelerada de NVIDIA y la infraestructura flexible de Supermicro, estamos proporcionado a los operadores una forma práctica de unir cargas de trabajo de RAN e IA a través de sus redes. Esto ayudará a los operadores a mejorar el rendimiento y la automatización de la red hoy en día, mientras creamos una base para nuevos servicios de IA de vanguardia y 6G nativo de IA".

"AI-RAN reúne redes, computación acelerada e inteligencia para ayudar a los operadores a hacer un mejor uso de su infraestructura y al mismo tiempo abrir nuevas oportunidades para los servicios de IA de vanguardia", afirmó Soma Velayutham, vicepresidente de Telecomunicaciones de NVIDIA. "Nokia y Supermicro están ayudando a los operadores a implementar soluciones informáticas NVIDIA Aerial RAN en diversos entornos de red, desde sitios celulares distribuidos hasta ubicaciones RAN centralizadas, con la flexibilidad de escalar las capacidades de inteligencia a medida que crece la demanda".

Los sistemas modulares y del tamaño adecuado de Supermicro para NVIDIA ARC abarcan sitios celulares distribuidos, ubicaciones de agregación y centros centrales, lo que permite a los operadores implementar con precisión la capacidad de IA donde sea necesaria.

Sitios celulares distribuidos : la plataforma de profundidad corta ARC MGX 2U acerca la inferencia a las radios, los usuarios y las aplicaciones. NVIDIA MGX es una arquitectura modular de referencia para computación acelerada, que ayuda a los creadores de sistemas a diseñar sistemas compatibles con el futuro más rápidamente, reduciendo costes, acelerando el tiempo de comercialización y mejorando el retorno de la inversión. El ARC-Pro de doble nodo de Supermicro combina una CPU NVIDIA Grace C1 y una GPU NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition por nodo en un chasis de 429 mm, lo que ofrece hasta 1,6 PFLOPS de rendimiento de IA FP4. Para funciones de red perimetral, como gestión y orquestación de servicios, ARC-Compact ofrece rendimiento informático de alta eficiencia en un factor de forma de profundidad corta de 1U.

: la plataforma de profundidad corta ARC MGX 2U acerca la inferencia a las radios, los usuarios y las aplicaciones. NVIDIA MGX es una arquitectura modular de referencia para computación acelerada, que ayuda a los creadores de sistemas a diseñar sistemas compatibles con el futuro más rápidamente, reduciendo costes, acelerando el tiempo de comercialización y mejorando el retorno de la inversión. El ARC-Pro de doble nodo de Supermicro combina una CPU NVIDIA Grace C1 y una GPU NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition por nodo en un chasis de 429 mm, lo que ofrece hasta 1,6 PFLOPS de rendimiento de IA FP4. Para funciones de red perimetral, como gestión y orquestación de servicios, ARC-Compact ofrece rendimiento informático de alta eficiencia en un factor de forma de profundidad corta de 1U. MSO centralizado y sitios de agregación : ARC MGX 2U admite inferencia coordinada de mayor rendimiento. Esta clase de sistema viene con la opción de elegir entre dos CPU NVIDIA Vera o dos procesadores x86 y dos GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition. Estos sistemas admiten cargas de trabajo de múltiples células, incluida la programación coordinada y la formación de haces, así como voz, visión e inteligencia artificial física.

: ARC MGX 2U admite inferencia coordinada de mayor rendimiento. Esta clase de sistema viene con la opción de elegir entre dos CPU NVIDIA Vera o dos procesadores x86 y dos GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition. Estos sistemas admiten cargas de trabajo de múltiples células, incluida la programación coordinada y la formación de haces, así como voz, visión e inteligencia artificial física. Concentradores de red central: el ARC MGX 4U proporciona inferencia de alta densidad refrigerada por aire con hasta ocho GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition. Los servidores AI 4U de Supermicro ofrecen CPU x86 duales y hasta 6 TB de memoria DDR5 para admitir cargas de trabajo de actualización de modelos e inferencias a gran escala. Esta configuración viene con la opción de una centralita NVIDIA ConnectX-8, que proporciona PCIe Gen 6 para una interconectividad GPU-GPU aún más rápida.

Los servidores de Supermicro para NVIDIA ARC ya están disponibles de forma generalizada. El ARC MGX 2U con procesador dual Vera se exhibirá en el expositor de Supermicro en NVIDIA GTC Berlín, del 20 al 22 de octubre de 2026, y estará disponible a finales de este año. Está previsto que el 2U ARC-Pro sea probado por los clientes a finales de este año, con disponibilidad general en la primera mitad de 2027.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es un líder mundial en soluciones de TI totales optimizadas para aplicaciones. Fundada y operativa en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovación pionera en el mercado para infraestructura empresarial, de nube, de inteligencia artificial y de telecomunicaciones/TI de borde 5G. Somos un proveedor de soluciones totales de TI con servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia en diseño de placas base, energía y chasis de Supermicro permite aún más nuestro desarrollo y producción, permitiendo la innovación de próxima generación desde la nube hasta el borde para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en EE. UU., Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para lograr escala y eficiencia y optimizados para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Green Computing). La cartera galardonada de Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar su carga de trabajo y aplicación exactas seleccionando entre una amplia familia de sistemas creados a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un conjunto integral de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, energía y soluciones de enfriamiento (aire acondicionado, enfriamiento por aire gratuito o enfriamiento líquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Super Micro Computer, Inc.

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