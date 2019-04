Supermicro ofrece más de 100 servidores y sistemas de almacenamiento Resource-Saving con Intel® Xeon® Scalable (2)

Publicado 02/04/2019 19:01:49 CET

Sistemas de almacenamiento all-flash NVMe a escala de petabytes en 1ULa nueva gama de servidores de almacenamiento all-flash NVMe a escala de petabytes en 1U son compatibles con todas las tecnologías flash de próxima generación con un ancho de banda comercial de hasta 52 GB por segundo, el mayor rendimiento de entradas y salidas por segundo (IOPS), compatibilidad para NVMe sobre estructura y un fácil mantenimiento. Gracias a estos sistemas en 1U que admiten hasta 1PB de espacio de almacenamiento rápido y baja latencia con compatibilidad para 32 unidades U.2 de intercambio en caliente y carga frontal, unidades SSD de formato NF1 y compatibles con el estándar EDSFF, Supermicro ofrece una flexibilidad sin precedentes, así como un amplio abanico de aplicaciones de red de alta capacidad que requieren el mejor rendimiento en términos de latencia. Estos sistemas proporcionan ventajas en tiempo real para centros de datos que procesan cargas de trabajo que requieren un uso intensivo de datos.

Sistemas de IA líderes en el sector Supermicro ofrece la más amplia selección de servidores optimizados para cargas de trabajo IA, aprendizaje profundo y HPC. Los procesadores de segunda generación Intel Xeon Scalable incluyen toda una gama de aceleradores de IA incorporados, como el Intel® DL Boost, aprovechan todas las ventajas del creciente conjunto de marcos de trabajo y herramientas optimizadas para IA de Intel. Asimismo, con su completa gama de sistemas en configuraciones que van desde 1U hasta 10U y que admiten desde una sola GPU hasta 20 GPU, Supermicro dispone de sistemas especializados para cargas de trabajo específicas de IA, incluidos modelos de sistemas optimizados para conseguir el mayor rendimiento de entrenamiento de aprendizaje profundo y los máximos resultados de la inferencia de aprendizaje profundo.

Sistemas multiprocesador (MP)Los últimos procesadores de 4 y 8 conectores de Supermicro combinados con la nueva memoria persistente Intel Optane DC para ofrecer la mayor capacidad de memoria y velocidad, lo que los convierte en la opción ideal para aplicaciones que requieren una amplia capacidad de memoria como bases de datos en memoria y analíticas en tiempo real. Con cuatro procesadores de 2(a) generación Intel(®) Xeon(®) Scalable, los servidores de cuatro conectores de Supermicro admiten hasta 112 núcleos de computación y hasta 18 terabytes de memoria.

Soluciones Intel® Select Solutions de Supermicro: las soluciones listas para ser adoptadas y optimizadas para cargas de trabajoIntel Select Solutions consisten en pilas verificas de hardware y software optimizadas para cargas de trabajo específicas de computación, almacenamiento y redes. Supermicro ofrece diferentes soluciones Intel Select Solutions para cargas de trabajo en la nube híbrida, redes y aplicaciones analíticas. Este año, Supermicro anticipa nuevas soluciones para los procesadores de 2(a) generación Intel Xeon Scalable, como Intel® Select Solution para VMware vSAN V2, Intel® Select Solution para SAP HANA TDI e Intel® Select Solution para una seguridad reforzada con Lockheed Martin.

Acerca de Super Micro Computer, Inc. (SMCI)Supermicro®, la empresa de innovación líder en tecnologías de servidor de alto rendimiento y elevada eficiencia es un proveedor de primer orden de servidores avanzados Server Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI empresarial, Hadoop/datos masivos, HPC y sistemas integrados en todo el mundo. Supermicro está comprometida con la protección del medio ambiente a través de su iniciativa "We Keep IT Green®" y provee a sus clientes las soluciones más eficientes en términos energéticos y respetuosas con el medio ambiente disponibles en el mercado.

