Supermicro ofrece NVIDIA Vera Rubin NVL4 End-to-End DCBBS Blueprint con rendimiento FP64 nativo (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Supermicro ofrece NVIDIA Vera Rubin NVL4 End-to-End DCBBS Blueprint con rendimiento FP64 nativo para infraestructuras convergentes de HPC e IA

La solución integral incluye hasta 1.152 GPU NVIDIA Rubin y 576 CPU NVIDIA Vera en racks con refrigeración líquida. La unidad escalable de 3,2 MW ofrece un rendimiento de última generación para cargas de trabajo de IA y simulación FP64, escalable a clústeres de investigación de cualquier tamaño.

El sistema de refrigeración líquida directa DLC-2 admite 362 kW por rack con 3 unidades de distribución de refrigerante (CDU) en línea por unidad escalable, además de placas de refrigeración, colectores y refrigerante SMC PG25-A de ultra alta impedancia eléctrica.

Esta solución integral acelera la implementación de infraestructura de IA y computación de alto rendimiento (HPC) para la investigación científica, desde la planificación del proyecto y el estudio del emplazamiento, pasando por la fabricación y las pruebas, hasta el despliegue in situ.

SAN JOSE, Calif. y HAMBURGO, Alemania, 22 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), un proveedor de soluciones integrales de IA, empresarial, almacenamiento y 5G/Edge, presenta el Plan Maestro de Soluciones de Bloques de Construcción para Centros de Datos (DCBBS) para HPC basado en la plataforma NVIDIA Vera Rubin NVL4, anunciado en ISC 2026. Tras los Planes Maestros DCBBS de Supermicro para NVIDIA Vera Rubin NVL72 y NVIDIA HGX Rubin NVL8 presentados en Computex, el Plan Maestro para HPC e IA aplica la misma metodología integral a la computación científica. El Plan Maestro se basa en DCBBS de Supermicro, que proporciona la infraestructura necesaria de computación, redes, refrigeración líquida avanzada, distribución de energía y ubicación, entregada por un equipo de expertos en DCBBS de Supermicro para acelerar la puesta en marcha de instituciones de investigación y centros de supercomputación.

"El descubrimiento científico siempre ha estado impulsado por las herramientas disponibles para los investigadores, y la IA se ha convertido en una parte esencial del proceso de investigación", afirmó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Las instituciones que aceleren el despliegue de infraestructura liderarán la próxima generación de avances. Con nuestros planes DCBBS para NVIDIA Vera Rubin NVL4, las organizaciones de investigación pueden desplegar con confianza infraestructura de HPC e IA a cualquier escala, sabiendo que cuenta con el respaldo de la probada experiencia de Supermicro en la construcción de algunos de los clústeres refrigerados por líquido más grandes del mundo".

Haga clic aquí para más información sobre DCBBS.

Los investigadores recurren cada vez más a un enfoque convergente de computación, combinando la simulación tradicional de doble precisión FP64 con métodos de computación acelerada e inteligencia artificial, lo que revoluciona el tiempo de descubrimiento en la investigación climática, el descubrimiento de fármacos, la ciencia de los materiales y la energía. La plataforma NVIDIA Vera Rubin NVL4 está diseñada para esta convergencia, y el Plan de Diseño DCBBS para HPC define los pasos para su implementación exitosa, respaldado por la trayectoria comprobada de Supermicro en la construcción de los clústeres de supercomputación refrigerados por líquido más grandes del mundo, con más de 100.000 GPU.

El Plan de Diseño abarca la secuencia completa de principio a fin que Supermicro ha utilizado para completar proyectos de refrigeración líquida a gran escala a velocidades récord. Los expertos de Supermicro realizan estudios in situ de las instalaciones para evaluar el acceso a los muelles de carga, las medidas y espacios libres de la sala de datos, la capacidad de carga del piso y la infraestructura de energía y refrigeración existente, con el fin de elaborar una propuesta de diseño adaptada a cada proyecto. La integración de la solución comienza mucho antes de la entrega, con el montaje en rack, el apilamiento, el cableado y las pruebas a nivel de sistema (L10) y de clúster (L11) realizadas en las instalaciones de fabricación globales de Supermicro. El servicio integral de entrega e integración in situ abarca la colocación del rack, las conexiones de alimentación y refrigeración, el cableado de red, la puesta en marcha y la validación de la solución in situ, con opciones de soporte continuo que incluyen tiempos de respuesta in situ de tan solo 4 horas para garantizar la disponibilidad de los sistemas críticos.

Una solución escalable de IA y HPC para modernizar la infraestructura informática en la investigación científica.

El plan Supermicro DCBBS para HPC e IA basado en la unidad escalable NVIDIA Vera Rubin NVL4 contiene lo siguiente, que se puede multiplicar para implementar clústeres de cualquier tamaño, desde 3,2 MW hasta 1 GW:

Ocho racks de computación refrigerados por líquido en gabinetes personalizados de 52U y 750 mm de ancho, cada uno con capacidad para 36 nodos NVIDIA Vera Rubin NVL4 dentro de un espacio de 362 kW, para un total de 288 nodos, hasta 1.152 GPU NVIDIA Rubin y 576 CPU NVIDIA Vera por unidad escalable.

Tecnología avanzada de refrigeración líquida directa (DLC-2), que incluye tres unidades de distribución de refrigeración en línea (hasta 1,8 MW cada una) por unidad escalable en una configuración redundante 2+1, placas frías de cobre de conexión directa al chip y colectores de distribución de refrigeración montados verticalmente, con refrigerante Supermicro SMC PG25-A diseñado para una estabilidad química y térmica excepcional.

Arquitectura de computación NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand a través de racks de conmutadores de red dedicados con opciones de refrigeración líquida completa disponibles, que proporciona la interconexión escalable de alto ancho de banda para cargas de trabajo científicas y de IA distribuidas.

Alimentación y gestión del rack: 8 módulos de alimentación de 72 kW por rack de computación que suministran alimentación a través de barras colectoras para el rack de 362 kW, con dos conmutadores de gestión ToR por rack para control fuera de banda.

También están disponibles para su implementación inmediata configuraciones para HPC e IA basadas en NVIDIA GB200 NVL4.

Supermicro DCBBS ofrece una infraestructura de IA modular y completa, construida a partir de componentes y subsistemas validados, lo que permite una implementación flexible desde servidores y redes individuales hasta soluciones completas a escala de rack y centro de datos, incluyendo software y servicios. Supermicro continúa liderando la industria con su cartera completa de soluciones de infraestructura de IA, que permite a organizaciones de todo el mundo implementar centros de datos de IA escalables, eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

Supermicro presentará sus soluciones de infraestructura de HPC e IA en ISC 2026, en el pabellón H, B10. Para obtener más información, visite www.supermicro.com.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones de TI integrales optimizadas para aplicaciones. Fundada y con sede en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovaciones pioneras en el mercado para infraestructuras de TI empresariales, en la nube, de IA y de telecomunicaciones/borde 5G. Somos un proveedor de soluciones de TI integrales con servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia de Supermicro en el diseño de placas base, fuentes de alimentación y chasis impulsa nuestro desarrollo y producción, lo que permite la innovación de próxima generación desde la nube hasta el borde para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en EE. UU., Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para lograr escala y eficiencia, y están optimizados para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Computación Verde). El galardonado portafolio de Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar sus cargas de trabajo y aplicaciones específicas seleccionando entre una amplia gama de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un conjunto completo de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, alimentación y soluciones de refrigeración (con aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

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