(Información remitida por la empresa firmante)

-Supermicro presenta sistemas compactos y de bajo consumo energético para acelerar la adopción de la IA en el borde de la red

Los sistemas de IA en el borde de la red, diseñados específicamente para este fin, admiten inferencias en tiempo real y cargas de trabajo críticas para el negocio en entornos de comercio minorista, manufactura, salud y empresas.

Las configuraciones flexibles ofrecen un rendimiento de nivel de centro de datos en implementaciones en el borde de la red con limitaciones de espacio y energía.

Las funciones de seguridad avanzadas, como TPM 2.0 y AMD SEV, junto con la administración remota, ayudan a garantizar operaciones seguras, fiables y rentables.

SAN JOSÉ, California, 13 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), proveedor integral de soluciones de TI para IA/ML, HPC, nube, almacenamiento y 5G/Edge, anunció hoy una familia de plataformas compactas y de alta eficiencia impulsadas por procesadores AMD EPYC™ serie 4005. Estos sistemas optimizados para el procesamiento en el borde están diseñados para acelerar la inferencia de IA y las cargas de trabajo de propósito general en entornos con limitaciones de espacio y energía, incluyendo comercio minorista, fabricación, atención médica y sucursales empresariales.

Supermicro continúa ofreciendo sistemas compactos y altamente eficientes que acercan la computación de alto rendimiento al lugar donde se generan y procesan los datos, afirmó Mory Lin, vicepresidente de IoT/Embedded & Edge Computing de Supermicro. Con nuestras nuevas plataformas basadas en el procesador AMD EPYC 4005, que incluyen formatos compactos, de 1U de poca profundidad y de torre delgada, los clientes pueden implementar tarjetas aceleradoras de IA y cargas de trabajo dedicadas en el borde con un rendimiento mejorado, mayor seguridad y menor consumo de energía, a la vez que reducen el coste total de propiedad (TCO).

Para obtener especificaciones de producto más detalladas, visite https://www.supermicro.com/en/featured/epyc-4000-series.

Las últimas incorporaciones a la cartera incluyen tres nuevos sistemas de IA de borde que permiten a las organizaciones implementar aplicaciones inteligentes a gran escala, desde análisis en tiempo real hasta infraestructura crítica para el negocio, incluyendo prevención de pérdidas, pago sin fricciones y análisis en tienda para comercio minorista inteligente, restaurantes y atención médica.

La cartera de la serie AMD EPYC™ 4005 incluye

AS-E300-14GR: Un sistema compacto mini-1U que admite hasta 16 núcleos y 192 GB de memoria DDR5, ideal para implementaciones integradas y con espacio limitado, como puntos de venta con puertos HDMI y MiniDisplay, y aplicaciones de puerta de enlace de red con un puerto de administración fuera de banda dedicado y 4 puertos GbE en una carcasa de 2,5 L.

AS-1116R-FN4: Un sistema de montaje en rack 1U de poca profundidad con capacidad de almacenamiento ampliada, optimizado para sucursales y consolidación de back-end en tiendas minoristas.

AS-3015TR-i4: Un sistema de torre delgada que ofrece flexibilidad para implementaciones en el borde que requieren un funcionamiento silencioso y una fácil instalación para integrar una tarjeta GPU de doble ranura (6,8 cm de alto x 16,8 cm de largo), como la GPU NVIDIA RTX PRO™ 2000 Blackwell, en un chasis de 9 L, que incluye una unidad óptica delgada y una unidad de disco de 3,5" opcionales.

Cada sistema incorpora tecnologías de seguridad avanzadas, como TPM 2.0 y AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV), además de sólidas opciones de conectividad, como cuatro puertos GbE para una integración perfecta con sistemas POS, cámaras y redes empresariales.

Impulsados por la arquitectura de núcleo "Zen 5" de AMD, los procesadores de la serie EPYC 4005 ofrecen un TDP de tan solo 65 W, compatibilidad con memoria DDR5 y expansión PCIe Gen 5. Algunos modelos también incorporan la tecnología AMD 3D V-Cache™, que permite un acceso a datos más rápido y un rendimiento mejorado para cargas de trabajo intensivas en datos.

Con compatibilidad con la gestión remota IPMI 2.0 y aceleración GPU opcional, los nuevos sistemas de borde de Supermicro proporcionan una plataforma escalable, segura y energéticamente eficiente para la computación distribuida moderna.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones de TI integrales optimizadas para aplicaciones. Fundada y con sede en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovaciones pioneras en el mercado para infraestructuras de TI empresariales, en la nube, de IA y de telecomunicaciones/borde 5G. Somos un proveedor de soluciones de TI integrales con servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia de Supermicro en el diseño de placas base, fuentes de alimentación y chasis impulsa nuestro desarrollo y producción, lo que permite la innovación de próxima generación desde la nube hasta el borde para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en Estados Unidos, Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para lograr escala y eficiencia, y están optimizados para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Computación Verde). La galardonada cartera de Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar sus cargas de trabajo y aplicaciones específicas seleccionando entre una amplia gama de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un conjunto completo de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, alimentación y soluciones de refrigeración (con aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

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