-Supermicro presenta soluciones Plug and Play a escala de rack que ofrecen configuraciones de centros de datos a escala predefinidas y probadas previamente para la nube, IA y 5G/Edge

Las soluciones Rack Scale Plug and Play aportan el rendimiento, la eficiencia, la calidad y las ventajas de coste de las soluciones comerciales para el diseño y el funcionamiento de los centros de datos; con miles de racks ya implantados, estas soluciones de racks llave en mano ofrecen una simplicidad similar a la de la nube con el rendimiento, la seguridad y las ventajas de coste de una infraestructura local.

SAN JOSE, Calif., 2 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- COMPUTEX 2021 Virtual -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), líder mundial en informática empresarial, almacenamiento, redes y tecnología informática ecológica, dispone de soluciones a nivel de rack predefinidas, probadas y validadas para las cargas de trabajo más exigentes que se encuentran en los entornos de centros de datos avanzados. Supermicro ofrece racks completos preconfigurados con los últimos servidores, almacenamiento, equipos de red, cableado, configuraciones de software e infraestructura de gestión diseñados y construidos por un equipo interno global de expertos en centros de datos.

La demanda está aumentando para una infraestructura de centro de datos nativa de la nube con el rendimiento, la eficiencia y el coste total de propiedad superior de los sistemas locales a escala que pueden suministrarse como una solución comercial. Las soluciones de centros de datos requieren la integración de muchos productos y tecnologías diversas, como servidores, almacenamiento, redes y software, para ofrecer calidad, rendimiento, seguridad y escalabilidad. Rack Scale Plug and Play Solutions proporcionan una opción llave en mano diseñada y probada para cargas de trabajo específicas por un equipo global de expertos en centros de datos de Supermicro. Las ofertas incluyen opciones de última generación para un rendimiento superior, incluyendo nuevas configuraciones de refrigeración líquida que ofrecen una eficiencia óptima y funcionan con menores costes y un impacto medioambiental reducido. Supermicro trabaja directamente con los clientes en la arquitectura del sistema, las demandas de carga de trabajo y la validación de la solución final. Las instalaciones de fabricación de Supermicro cuentan con una instalación completa a nivel de rack de 1 megavatio, que incorpora pruebas L11/L12, así como herramientas de evaluación comparativa y expertos.

"Con Rack Scale Plug and Play, estamos llevando nuestra experiencia en el diseño de sistemas y la arquitectura de bloques de construcción al nivel de rack para ofrecer verdaderas soluciones de centro de datos a escala, ayudando a nuestros clientes a desplegar una solución completa probada y validada con un tiempo de entrega mínimo", dijo Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Hemos creado soluciones a nivel de rack que están dirigidas a las cargas de trabajo de más rápido crecimiento y más exigentes, incluyendo Cloud, IA y 5G. Diseñadas para un rendimiento, eficiencia y costes superiores, las soluciones incorporan tecnologías de última generación, incluyendo los últimos procesadores 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable, configuraciones SuperBlade de alta densidad, sistemas GPU Optimized con hasta 16 GPUs, y sistemas de almacenamiento all-flash NVMepetascale".

Diseños seleccionados a nivel de rack

Los diseños de Supermicro a nivel de rack están inicialmente dirigidos a la nube, la IA, el 5G/Edge y la computación de alto rendimiento (HPC) se construyen a partir de la línea completa de Supermicro de más de 100 sistemas optimizados para aplicaciones. Estos bloques de construcción incluyen Hyper, SuperBlade®, la familia de productos Twin (BigTwin®, TwinPro® y FatTwin®), Ultra, CloudDC, GPU, Telco/5G y servidores Edge, y cuentan con los procesadores Intel Xeon Scalable de tercera generación.

Charles Liang, consejero delegado de Supermicro, presentó Rack Scale Plug and Play Solutions en Computex Taipei el 2 de junio de 2021.

