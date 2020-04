Supermicro: soluciones de infraestructura hiper-convergentes optimizadas de carga de trabajo

- Supermicro desvela su cartera de productos de soluciones de infraestructura hiper-convergentes optimizadas de carga de trabajo para virtualización validada por medio de Red Hat

Amplia cartera de sistemas de Supermicro validada por medio de la Red Hat Hyperconverged Infrastructure for Virtualization (RHHI-V) que despliega un rendimiento optimizado para múltiples cargas de trabajo

SAN JOSE, California, 29 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), líder mundial en informática empresarial, almacenamiento, soluciones de red y tecnología de computación ecológica, ha presentado múltiples sistemas destinados a trabajar con una destacada oferta de software hiper-convergente y abierta, Red Hat Hyperconverged Infrastructure. Supermicro ha colaborado con Red Hat para desarrollar configuraciones avanzadas basadas en los principales servidores industriales de Supermicro que presentan las últimas tecnologías. Estos sistemas, que ya están disponibles, proporcionan a los clientes nuevas opciones cuando diseñan la infraestructura.

La solución abierta HCI de Supermicro, basada en la Red Hat Hyperconverged Infrastructure, incluye las plataformas BigTwin, SuperServers y Ultra que ofrecen configuraciones completas para computación, almacenamiento y red. BigTwin(TM), SuperServers ofrece cuatro sistemas de conexión hot-plug en un factor de forma 2U de cuatro nodos de servidor de procesos dual con hasta 24 DIMMs, además de NVMe de alto rendimiento. BigTwin, SuperServer, dispone de 12 nodos, 672 núcleos computacionales por agrupación, una memoria total de 4.608GB, además de usar un almacenamiento total de NVMe pushes de 138TB y carga de rendimiento de densidad. Ultra SuperServers cuenta con tres opciones que abarcan tres, seis y 12 nodos; con núcleos computacionales de 96, 240 y 672; además de una memoria total de 384GB, 1152GB, y 4608GB por agrupación. El almacenamiento total abarca entre 72TB y 230TB por agrupación dependiendo de la arquitectura del sistema.

"Tenemos una relación duradera desde hace tiempo con Red Hat para suministrar innovaciones de tecnología de cara al beneficio mutuo de nuestros clientes", indicó Raju Penumatcha, vicepresidente senior y responsable de productos de Supermicro. "Hemos fortalecido nuestra cartera al validarla con la Red Hat Hyperconverged Infrastructure for Virtualization - una solución potente de fuente abierta HCI - que proporciona un valor superior para nuestros clientes con automatización mejorada de la gestión de la infraestructura, una eficacia mejor y reduciendo el TCO".

"Los clientes necesitan disponer de soluciones abiertas, flexibles e hiper-convergentes. Red Hat y Supermicro se dedican a desplegar soluciones de fuentes abiertas integradas. De forma conjunta, ofrecemos soluciones de infraestructura flexibles para que las organizaciones provisionen de forma más sencilla la provisión, almacenamiento y recursos de red con confianza", explicó Terri Hall, vicepresidente de socios y alianzas mundiales de Red Hat.

Las ofertas HCI de Supermicro se basan en los potentes procesadores de segunda generación Intel Xeon Scalable, incluyendo las opciones de rendimiento aceleradas por hardware, como la memoria persistente Optane DC de Intel, y una red de hasta 25Gb para trabajos de carga exigentes.

La solución de fuente abierta HCI de Supermicro se ha optimizado para reducir la huella TI al tiempo que proporciona una facilidad de uso que se aventaja de las herramientas de gestión de Red Hat Ansible Automation. La Red Hat Hyperconverged Infrastructure ofrece un sencillo paquete de software que cuenta con un modelo de despliegue simplificado que ayuda a reducir los gastos de capital (CapEx) y los gastos operativos (OpEx).

Visite las [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2789509-1&h=2256031268&u...]soluciones hiper-convergentes Supermicro Red Hat [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2789509-1&h=3031019565&u...] si desea conocer más detalles.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro , líder en innovación de tecnología de servidores de alto rendimiento y gran eficiencia, es uno de los principales proveedores de todo el mundo de sistemas avanzados para servidores, como Building Block Solutions® para centros de datos, computación en la nube, TI corporativa, Hadoop/Big Data, HPC y sistemas incorporado. Supermicro se ha comprometido a proteger el medio ambiente mediante su iniciativa "We Keep IT Green®" y ofrece a los consumidores las soluciones más respetuosas con el medioambiente y más energéticamente eficientes del mercado.

Supermicro, Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

El resto de marcas, nombres y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

