SureFlow participará en T20 South Africa 2025 sobre el papel de la tecnología en la transición energética

Durante T20 South Africa 2025, SureFlow participará en los debates mundiales sobre el papel de la tecnología en la transición energética

La empresa europea se une a líderes y expertos internacionales en el foro mundial, donde compartirá cómo su tecnología contribuye a la transición hacia un futuro energético más sostenible.

DUBAI, EAU, 12 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- En noviembre de 2025, los líderes mundiales se reunirán en Sudáfrica para la Cumbre del G20, donde uno de los temas clave de la agenda será garantizar que la transición energética y el desarrollo sostenible avancen de manera viable a nivel mundial. El Think 20 (T20), la red de asesoramiento político del G20, reunirá a expertos internacionales para abordar estos desafíos.

Europa llega a la cumbre con un sólido marco de política climática. La estrategia de la Comisión Europea hacia la neutralidad de carbono ha sentado bases regulatorias sólidas, pero la región aún se enfrenta al aumento de los precios de la energía. Los hogares y las empresas soportan facturas más elevadas, una realidad acuciante en una transición ecológica donde el progreso suele ser lento. Esta tensión entre ambición y asequibilidad sigue siendo uno de los mayores desafíos de Europa: garantizar que la descarbonización sea económicamente viable para todos.

Como señaló la Comisión Europea el pasado octubre, los procesos que sustentan esta transición son más lentos de lo necesario, lo que limita el despliegue de energías renovables, la expansión y la modernización de las redes eléctricas. En respuesta, la Comisión ha establecido siete acciones prioritarias para reducir los costes energéticos y agilizar la concesión de permisos para nuevos proyectos.

En este contexto, la regulación por sí sola no puede lograr el cambio necesario. La tecnología y la innovación se han convertido en los verdaderos motores del progreso. Las soluciones de monitorización en tiempo real pueden transformar los objetivos climáticos en resultados cuantificables.

Las tecnologías impulsadas por el Internet de las Cosas (IoT) y la Inteligencia Artificial (IA) están redefiniendo este enfoque. Si bien lograr un sistema energético totalmente renovable en los plazos actuales sigue siendo ambicioso, la integración de estas tecnologías permite modernizar las infraestructuras existentes y proporciona a usuarios, hogares, empresas y municipios una comprensión más clara de sus redes de servicios públicos, ayudándoles a tomar decisiones informadas y sostenibles.

Mientras los líderes mundiales debaten la transición energética en Sudáfrica, SureFlow mostrará cómo la inteligencia de datos puede acelerar los compromisos de sostenibilidad del G20. La empresa participará en G20 South Africa 2025, un evento paralelo oficial del T20, presentando su panel "Ciudades Inteligentes en Acción: Inteligencia de Datos para una Vida Urbana Sostenible". La sesión, que reunirá a participantes en Dubái y en línea de todo el mundo, mostrará demostraciones en vivo y debates basados en datos que ilustran cómo la IA y el IoT están transformando la gestión de servicios públicos y empoderando a las comunidades para construir ciudades más inteligentes y eficientes.

Con operaciones en Reino Unido, toda Europa y los Emiratos Árabes Unidos, SureFlow se ha consolidado como líder europeo en tecnología para la eficiencia energética. Sus sistemas basados en IA e IoT permiten a hogares, empresas y administraciones públicas monitorizar y optimizar el consumo energético en tiempo real, proporcionando herramientas escalables y asequibles que respaldan los compromisos de sostenibilidad.

"Nuestra plataforma actúa como un guardián inteligente, detectando anomalías, identificando patrones y guiando a los usuarios hacia un uso más sostenible de la energía", afirmó Sébastien Dui, consejero delegado y fundador de SureFlow.

Al transformar la información en conocimiento práctico, SureFlow ayuda a detectar fugas, descubrir consumos ocultos y abordar las ineficiencias mediante inteligencia predictiva. Diseñadas con un enfoque de autoinstalación, sus soluciones son fáciles de instalar y permiten un despliegue rápido a gran escala, a la vez que garantizan la privacidad y la seguridad de los datos mediante cifrado avanzado y anonimización completa.

A medida que Europa avanza hacia la neutralidad climática, SureFlow se consolida como un socio tecnológico estratégico que hace tangible la sostenibilidad.

