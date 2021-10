Surge Copper intersecta 495 metros de 0,54% CuEq, incluidos 126 metros de 0,85% CuEq en West Seel (1)

Figure 1. Plan map of drill hole locations for 2021 Ootsa summer and fall drill program

- Surge Copper intersecta 495 metros de 0,54% CuEq, incluidos 126 metros de 0,85% CuEq en West Seel, y avanza el próximo flujo de noticias

13 de octubre de 2021

Surge Copper Corp. (TSXV: SURG) (OTCQX: SRGXF) (Frankfurt: G6D2) ("Surge" o la "compañía") se complace en anunciar los resultados de análisis para múltiples agujeros de definición de recursos de la propiedad Ootsa 100% propiedad de la compañía en Gran Bretaña Columbia, y una actualización sobre las actividades en curso de la compañía y el flujo de noticias a corto plazo. El programa de perforación con núcleo de 2021 en Ootsa ha finalizado con 26.556 metros de perforación en 72 pozos completados desde junio de 2021. Hasta ahora, después de este comunicado de prensa, se han publicado los resultados de 20 pozos, con resultados de 52 pozos adicionales pendientes que incluyen:

1.934 metros en 3 pozos de perforación de recursos dentro del área de depósito de Seel

9.054 metros en 45 hoyos de la Zona de Brechas de Seel ubicada al norte de los depósitos de Seel

2.319 metros en 4 pozos de objetivos de exploración regionales dentro de las tendencias Ox y Seel

Se está realizando una estimación de recursos actualizada para la propiedad Ootsa, y la evaluación de objetivos de exploración regional y la compilación de datos continuarán durante el invierno con pruebas de perforación selectivas según se justifique. La compañía también está perforando activamente en el depósito Berg, con más actualizaciones sobre este programa a continuación.

Leif Nilsson, consejero delegado, comentó: "Este es el segundo grupo de resultados que publicamos de un programa de verano de varios proyectos que ha sido uno de los más activos en la historia de la compañía. Los resultados continúan demostrando el potencial para expandir el yacimiento West Seel y mejorar la ley dentro de los volúmenes existentes. Además, la reciente perforación en la zona Seel Breccia, para la cual los ensayos aún están pendientes, subraya el excelente potencial de exploración en esta área. Un enfoque importante en los próximos meses será el avance de nuestro ducto de objetivos de exploración regionales en todo el distrito".

Aspectos destacados de East y West Seel

El pozo S21-266 cruzó 495 metros con una ley de 0,54% de cobre equivalente, incluidos 355 metros con una ley de 0,62% de cobre equivalente y 126 metros con una ley de 0,85% de cobre equivalente

con una ley de equivalente, incluidos 355 metros con una ley de 0,62% de cobre equivalente y con una ley de El pozo S21-261 intersectó 276 metros con una ley de 0,40% de cobre equivalente , incluidos 64 metros con 0,53% de cobre equivalente

con una ley de , incluidos 64 metros con El pozo S21-256 cruzó 244 metros con una ley de 0,49% de cobre equivalente, incluidos 116 metros con una ley de 0,58% de cobre equivalente

incluidos Los ensayos parciales para la parte superior del pozo S21-268 intersectaron 270 metros con una ley de 0,47% de cobre equivalente de 20 metros a 290 metros de profundidad con ensayos pendientes para la parte inferior del pozo.

de 20 metros a 290 metros de profundidad con ensayos pendientes para la parte inferior del pozo. Se han encontrado múltiples intercepciones de oro de mayor ley en la perforación, incluyendo 9.3 g/t de oro sobre 2 metros dentro de una zona con ley de 1.5 g / t de oro sobre 20 metros, destacando el potencial de metales preciosos dentro y cerca de los principales centros de depósito de pórfido.

Se espera una nueva estimación de recursos para la propiedad Ootsa para fin de año incorporando aproximadamente 30.000 metros de nueva perforación de núcleo, que consistentemente ha encontrado zonas amplias y continuas de mineralización dentro y fuera del pozo de restricción de recursos de 2016

Zona de Seel Breccia y otros aspectos destacados de la exploración

La perforación reciente en la zona de brechas de Seel ubicada a 200 metros al norte del depósito de East Seel ha trazado durante más de 200 metros a lo largo del rumbo una zona de 20 a 60 metros de ancho y que se extiende a profundidades de hasta 150 metros (ver Figura 1).

En la propiedad de Berg, hasta la fecha se han completado 9 perforaciones como parte del programa de perforación con núcleo de 2021 en el área del depósito de Berg

Los resultados finales de inversión y focalización de la geofísica aerotransportada regional ZTEM están a punto de completarse

Detalles de la perforación de East y West Seel

Los pozos S21-256, 265, 266 y 268 son pozos de relleno en West Seel y todos encontraron largos intervalos de mineralización continua que ayudarán a definir la ley dentro de esos volúmenes. El pozo S21-265 cruzó 402 metros con una ley de 0,50% de cobre equivalente. El pozo S21-266 cruzó 495 metros con una ley de 0,54% de cobre equivalente, incluidas zonas significativas con leyes más altas. El pozo S21-268 cruzó 270 metros con ley de 0,47% de cobre equivalente a partir de 20 metros de profundidad y extenderá la zona de mineralización de West Seel cerca de la superficie hacia el sureste. Los ensayos están pendientes para la parte inferior del agujero. Los pozos S21-259, 260, 261 y 263 fueron perforados en los bordes del sistema West Seel y todos encontraron una mineralización significativa que ayudará a expandir las extensiones conocidas del depósito West Seel.

El pozo S21-258 probó un objetivo regional ubicado a 0,6 kilómetros al sureste de los depósitos de Seel y cortó una veta de metales preciosos que arrojó 4,75 g/t de oro y 69,7 g/t de plata en 1 metro. El hoyo S21-257 probó el borde sur de East Seel y no encontró mineralización significativa. Los pozos restantes en este comunicado son pozos de relleno o escalonados diseñados para expandir o restringir la mineralización de West Seel.

Resumen de los resultados del ensayo para pozos seleccionados

En combinación con los aproximadamente 20.000 metros perforados durante el programa de perforación de invierno 2020-2021, se ha completado un total de aproximadamente 30.000 metros de nueva perforación dentro del área del depósito de Seel. Esto se compara con los aproximadamente 100.000 metros que comprenden la base de datos de perforaciones utilizada para la estimación de recursos más reciente. La perforación durante los programas de perforación 2020-2021 ha encontrado consistentemente zonas amplias y continuas de mineralización dentro y fuera del pozo de restricción de recursos de 2016.

Detalles de perforación de la zona Seel Breccia y Berg

La compañía ha completado recientemente 9.054 metros en 45 pozos en la Zona de Brechas de Seel, ubicada aproximadamente a 200 metros al norte del depósito East Seel. Esta perforación se ha enfocado en delinear una zona de mineralización de estilo brecha que sale a la superficie, se ha rastreado por más de 200 metros a lo largo del rumbo, tiene de 20 a 60 metros de ancho y se extiende a profundidades de hasta 150 metros debajo de la superficie. Halos de mineralización de menor grado rodean localmente los núcleos de brechas de alto grado. La prueba de perforación reciente fue diseñada para confirmar la continuidad y la ley y definir las extensiones de la zona para permitir que este recurso potencial de alta ley se incluya en la próxima estimación de recursos. Se sabe que esta brecha contiene mineralización de alta ley resaltada por el pozo S06-42 que interceptó 138 metros con ley de 0,84% de cobre y 22,1 g/ t de plata a 22 metros de profundidad (previamente liberado).

Se espera que el programa de perforación con núcleo de 2021 en el área del depósito de Berg concluya en breve con un total de 2.858 metros de perforación en 9 pozos completados hasta la fecha. La perforación ha confirmado el modelo de recurso existente y ha cruzado consistentemente el manto de calcocita.

Próximos eventos de marketing y catalizadores

La compañía anticipa actualizar el mercado sobre los resultados de las siguientes actividades

Resultados de la perforación de 52 pozos de perforación restantes del programa de perforación de Ootsa 2021

Resultados de la perforación de 9 perforaciones del programa de perforación de Berg de 2021

Actualización de recursos para el proyecto Ootsa

Resultados de inversión y focalización de la geofísica aerotransportada regional y actualización de la tubería de exploración regional

La compañía también anuncia su participación en las próximas conferencias de inversionistas:

Mines and Money IMARC, del 19 al 21 de octubre

Swiss Mining Institute, del 2 al 4 de noviembre

Mines and Money London, del 1 al 2 de diciembre

Control de calidad

Todo el núcleo de perforación se registra, fotografía y corta por la mitad con una sierra de diamante. La mitad del núcleo se empaqueta y se envía a ALS Geochemistry en Kamloops, Columbia Británica para su análisis (que cuenta con la acreditación ISO/ IEC 17025), mientras que la otra mitad se archiva y almacena en el sitio para fines de verificación y referencia. El oro se analiza utilizando un método de ensayo de fuego de 30 g y se analizan 33 elementos adicionales mediante plasma acoplado inducido (ICP) utilizando una digestión de 4 ácidos. Se incluyen muestras duplicadas, espacios en blanco y estándares certificados con cada lote de muestras y luego se verifican para garantizar la garantía de calidad y el control de calidad adecuados.

Persona responsable

El doctor Shane Ebert P. Geo., es la persona responsable para los proyectos de Ootsa y Berg según lo define el Instrumento Nacional 43-101 y ha aprobado la divulgación técnica contenida en este comunicado de prensa.

Acerca de Surge Copper Corp.

La compañía posee el 100% de los intereses de la propiedad Ootsa, proyecto de exploración en fase avanzada que contiene los depósitos de pórfido East Seel, West Seel y Ox situados de forma adyacente para la explotación abierta Huckleberry Copper Mine, propiedad de Imperial Metals. La propiedad Ootsa contiene explotaciones formadas por recursos compatibles NI 43-101 de cobre, oro, molibdeno y plata en las categorías Medido e Indicado.

La compañía también está ganando una participación del 70% en la Propiedad Berg de Centerra Gold. Berg es un gran proyecto de exploración en etapa avanzada ubicado a 28 kilómetros al noroeste de los depósitos de Ootsa. Berg contiene recursos de cobre, molibdeno y plata que cumplen con la normativa 43-101 en las categorías Medido e Indicado. Combinadas, las propiedades adyacentes de Ootsa y Berg otorgan a Surge una posición dominante de la tierra en el distrito de Ootsa-Huckleberry-Berg y el control de cuatro depósitos de pórfido avanzados.

En nombre del consejo de dirección

"Leif Nilsson"Consejero delegado

