SUSE acelera el ritmo de la innovación nativa de la nube

LOS ÁNGELES, 11 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- (KubeCon North America) – SUSE, un líder mundial en soluciones de código abierto innovadoras, fiables y de nivel empresarial, ha anunciado hoy la integración de SUSE Rancher con Harvester, formando una solución integral hiperconvergente (HCI) de código abierto que acelera la transformación digital al permitir a las empresas consolidar, simplificar y modernizar sus operaciones de TI existentes. Desde su adquisición de Rancher Labs en diciembre de 2020, SUSE ha reforzado su compromiso de impulsar la innovación en su cartera nativa de la nube invirtiendo en proyectos de código abierto como Harvester, Epinio, Kubewarden, Opni y Rancher Desktop. Todas estas plataformas se mostrarán en el stand P3 de KubeCon North America de SUSE.

HCI de código abierto para casos de uso nativos de la nube en las instalaciones y en el bordeLo más destacado de SUSE en KubeCon North America es la integración de SUSE Rancher con Harvester, una solución que unifica la entrega de máquinas virtuales y contenedores, sin las complejidades, el bloqueo y los gastos generales impuestos por los proveedores heredados. Harvester está diseñado para aprovechar las capacidades de entrega continua impulsadas por GitOps de SUSE Rancher para gestionar potencialmente miles de clústeres HCI que ejecutan una mezcla de máquinas virtuales (VM) y cargas de trabajo en contenedores desde el núcleo hasta el borde. Los usuarios de SUSE Rancher ya pueden crear clústeres Kubernetes en máquinas virtuales Harvester. Harvester, por su parte, puede aprovechar SUSE Rancher para proporcionar autenticación de usuarios centralizada y gestión multiclúster.

"Al proporcionar un acceso gratuito y no verificado a proyectos de código abierto como Harvester, estamos acelerando la transformación digital", dijo Sheng Liang, presidente de Ingeniería e Innovación de SUSE. "Además, al invertir en estos proyectos, estamos proporcionando a los clientes la tecnología que necesitan para cerrar la brecha entre las TI heredadas y las nativas de la nube". Harvester es sólo un ejemplo de la tecnología que se ofrece cuando invertimos en innovación de código abierto."

Gestión simplificada de Kubernetes y entrega de aplicaciones En consonancia con su espíritu de innovación rápida, SUSE también ha anunciado una serie de proyectos de código abierto adicionales, entre ellos:

Rancher Desktop : La instalación de Kubernetes está diseñada para ser sencilla, pero puede requerir conocimientos adicionales si una empresa necesita reajustar un clúster para probar una app en diferentes versiones de Kubernetes. Rancher Desktop hace que la ejecución de cargas de trabajo de Kubernetes y Docker en un PC o Mac de desarrollo local sea significativamente más fácil al eliminar la barrera de la puesta en marcha.

: Diseñado para permitir a los ingenieros escribir código que se desplegará en Kubernetes sin gastar tiempo o dinero en enseñar a todos una nueva plataforma, Epinio permite a los usuarios llevar una aplicación desde el código fuente hasta el despliegue. Lo hace proporcionando las abstracciones correctas a los desarrolladores al tiempo que permite a los operadores seguir trabajando en un entorno con el que se sienten cómodos. Opni : Los datos de observabilidad forman parte de todos los entornos de Kubernetes, pero son pocos los que los utilizan de forma eficaz para recopilar información disponible sobre el estado de sus sistemas operativos y el posible tiempo de inactividad de los clústeres y las aplicaciones. SUSE se encuentra en una posición única para proporcionar detección de anomalías aplicando la Inteligencia Artificial a Kubernetes a través de Opni, que proporciona detección de anomalías de registros y métricas para los clústeres de Kubernetes.

Para más información sobre los proyectos de código abierto de SUSE, visite community.suse.com/feed.

