Svenska Rikslagen: Nuevo partido político en Suecia

El 22 de enero de 2022 se celebrará una Rueda de Prensa

ESTOCOLMO, 17 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- El partido Svenska Rikslagen se ha registrado en Suecia. El partido se centra en ser votado en el Parlamento sueco en las elecciones de septiembre de 2022.

Nuestros antecedentes

Svenska Rikslagen se creó en respuesta a la respuesta del gobierno sueco a la pandemia de Covid.

Nuestro programa

Con el origen de la convención de derechos humanos de la ONU y con el apoyo de las leyes nacionales de Suecia, Svenska Rikslagen evaluará a nivel individual, junto con defensores y científicos, las acciones de los líderes elegidos y, en su caso, exigirá responsabilidades.

Svenska Rikslagen tiene previsto cuestionar y evaluar:

La legitimidad judicial para el pasaporte vacunal

La responsabilidad sobre los programas de vacunación dirigidos a niños y jóvenes

La discriminación sistemática de los ciudadanos no vacunados

La responsabilidad y los beneficios de los efectos de las vacunas frente a las reacciones adversas

Los efectos económicos de los confinamientos

Nuestros votantes: juntos somos fuertes

Svenska Rikslagen no distingue entre orígenes étnicos, hombres o mujeres, vacunados o no vacunados. Svenska Rikslagen es un partido políticamente no alineado que toma partido por todos los ciudadanos suecos que buscan la verdad y la justicia.

Con el partido Svenska Rikslagen, los ciudadanos y las personas de todas las clases sociales reciben un lugar de encuentro para unirse y hablar. Ya no se trata de salud pública ni de dividir a la gente en grupos de vacunados y no vacunados. Se trata de unir a la gente y defender nuestros derechos humanos.

Invitación a la rueda de prensa

Participación: Miembros de la junta directiva, representantes del partido, periodistas, etc.

Lugar: Estocolmo, Suecia. La dirección exacta se presentará en nuestro sitio web.

Fecha: Sábado 22 de enero de 2022 a las 10.00 horas

Presidente del partido Svenska Rikslagen

Contacto: Martin Zetterstedt+46 709769977martinzetterstedt@hotmail.comval@svenskarikslagen.se

www.svenskarikslagen.se

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1726814/Svenska_Rikslagen_Logo.jpg